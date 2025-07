Werbung

Der G4M3R Elite R7 von X-KOM will mit einer flotten Hardware und einer leistungsstarken Kühlung sowie einer aufeinander abgestimmten Optik mit schicker RGB-Beleuchtung vor allem Spieler ansprechen und geht dabei fast in die Vollen. Denn ausgestattet ist der Komplettrechner mit einem AMD Ryzen 7 9800X3D, einer NVIDIA GeForce RTX 5080 und reichlich Speicher, wobei ausschließlich Komponenten namhafter Hersteller zum Einsatz kommen. Wie sich das High-End-System für 2.729 Euro schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Test.

In ihrem Heimatland Polen gehört die X-KOM-Gruppe zu den größten und wichtigsten Multichannel-Händlern für PC-Hardware und Unterhaltungselektronik. 2019 expandierte man nach Deutschland und eröffnete eine Tochtergesellschaft mit Sitz in Dresden. Seitdem hat sich viel getan. Unter anderem ist man für den Vertrieb einzelner NVIDIA-Boardpartner verantwortlich.

Der Fokus liegt klar auf Spielern, denn die unterschiedlichen PC-Konfigurationen sind überwiegend auf eine hohe Gaming-Leistung abgestimmt und können mit den typischen Features, wie einer aufwendigen RGB-Beleuchtung, einem schicken Designer-Gehäuse und natürlich einer potenten GeForce- oder Radeon-Grafik aufwarten, die für alle Geldbeutel vorselektiert wurden.

Ein solches System ist das X-KOM G4M3R Elite R7, welches wir nun für einen Test zu uns in die Redaktion beorderten. Dabei handelt es sich um einen High-End-Rechner, der einen X3D-Prozessor mit einer GeForce-RTX-50-Grafik kombiniert, auf üppigen sowie schnellen Speicher setzt und dessen Hardware über ein Glasfenster und eine vertikal verbaute Grafikkarte sowie über eine Wasserkühlung mit zahlreichen RGB-Komponenten schick in Szene setzt.

Dabei kommen ausschließlich Komponenten namhafter Hersteller zum Einsatz. Mit dabei sind unter anderem Gigabyte, Kingston, WD_Black, FSP und Fractal Design. Der Gaming-Rechner kommt fertig zusammengebaut und vorkonfiguriert mit Windows 11 beim Kunden an – die oftmals nervige Montage entfällt, bei etwaigen Service-Leistungen steht X-KOM mit Rat und Tat zur Seite und tut dies sogar über eine 36 Monate lange Garantie.

Konkret kombiniert der X-KOM G4M3R Elite R7 einen AMD Ryzen 7 9800X3D mit 3D V-Cache mit einer NVIDIA GeForce RTX 5080 und zielt damit klar auf den High-End-Gamer, der nicht nur eine hohe Spieleleistung für beste Grafik sucht, sondern obendrein die neusten Techniken wie DLSS 4 oder Multi Frame Generation nutzen möchte. Die Gigabyte-Grafikkarte verfügt über einen mächtigen Tri-Fan-Customkühler und wurde bereits ab Werk leicht übertaktet. Sie wird vertikal im Gehäuse verbaut und ist somit über das gläserne Seitenteil des Fractal-Design-Gehäuses ein klarer Blickfang. Dazu gibt es 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher mit schnellen 6.000 MHz und RGB-beleuchteten Heatspreadern. Platz für das Betriebssystem und die eigene Spielesammlung bietet eine NVMe-SSD mit 2 TB von Kingston.

Die Hauptkomponenten finden auf einem B650-Mainboard von Gigabyte ihren Platz, das auch gleich drahtlose Technik für WiFi und Bluetooth, aber auch moderne Schnittstellen wie USB4 bereitstellt. Für die Stromversorgung zeichnet sich ein leistungsstarkes 1.000-W-Netzteil von FSP verantwortlich, das dank des modularen Aufbaus eine saubere Verkabelung ermöglicht.

Welche Komponenten tatsächlich zum Einsatz kommen, hängt von der Verfügbarkeit der einzelnen Komponenten bei X-KOM ab, lediglich der Typ ist ausschlaggebend. Käufer müssen also nicht zwangsläufig die Gigabyte GeForce RTX 5080 Windforce OC erhalten, sondern können auch ein Gegenstück von ASUS, MSI oder ZOTAC erhalten. Einfluss darauf nehmen kann der Kunde nicht – einen umfangreichen Konfigurator, wie ihn beispielsweise Schenker Technologies, PCSpecialist oder MifCOM anbieten, gibt es ebenfalls nicht.

Zum Testzeitpunkt wurde der X-KOM G4M3R Elite R7 zu einem Preis von 2.729 Euro angeboten.

X-KOM G4M3R Elite R7 Hardware Prozessor: AMD Ryzen 7 9800X3D Mainboard: Gigabyte B650 Gaming X AX V2 Arbeitsspeicher: 2x 32 GB DDR5-6000, Kingston FURY Beast RGB Grafikkarte: Gigabyte GeForce RTX 5080 Windforce OC Massenspeicher: 1x 2 TB NVMe-SSD Soundkarte: Onboard Netzteil: FSP Vita GM 1000W Kühlung und Gehäuse Gehäuse: Fractal Design Pop XL Air RGB CPU-Kühler: AiO-Wasserkühlung Sonstiges Sonstiges: RGB-Beleuchtung Software Software: Windows 11 Home Preis Gesamtpreis: 2.729 Euro

Wie sich der X-KOM G4M3R Elite R7 im Praxis- und Spielealltag schlägt, das versuchen wir in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nächsten Seiten zu klären. Wir haben den High-End-Gamer durch unseren üblichen Benchmark-Parcours geschickt und ihn auf Herz und Nieren getestet.