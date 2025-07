Werbung

Die neue Nintendo Switch 2 ist gerade erst gestartet. Zum Release erschien ein Bundle, welches neben der Konsole auch das neue Mario Kart World enthält. Wir konnten uns bereits einen Eindruck von dem Fun-Racer verschaffen. Am 17. Juli 2025 hat Nintendo nun ein weiteres Exklusiv-Spiel für die Switch 2 veröffentlicht.

Donkey Kong Bananza setzt eine Reihe fort, die seit nunmehr 44 Jahren existiert. 1981 erschien der erste Arcade-Automat mit Donkey Kong. Seither hat der Affe mehr als 50 eigene Spiele, Spin-Offs und Gastauftritte hinter sich gebracht. In seinem neuesten Abenteuer wird er von Pauline begleitet. Sie hatte schon zuvor Auftritte in dem Franchise, wurde nun aber verjüngt. Auch Donkey hat ein Makeover erhalten und tritt im neuen Look an. Wir haben uns ins Abenteuer gestürzt und Donkey Kong: Bananza angespielt.

Story

Achtung, ab hier folgen Spoiler zu den ersten rund zwei Spielstunden von Donkey Kong: Bananza. Ohne großes Intro starten wir sofort in das Spiel. Dabei übernehmen wir natürlich die Kontrolle über Donkey Kong, der in einer Mine Steine zertrümmert, um goldene Bananen abzubauen. Wollen wir jedoch die größte der goldenen Bananen aufheben, erscheint am Himmel ein großer Strudel, der alle Goldbananen aus dem Land von Donkey Kong einsaugt und unsere Stadt mit einer riesigen Explosion unter die Erde befördert. Nun gilt es, sich in Baboomtown wieder nach oben zu arbeiten, wo wir auf den ersten Endkampf treffen. Hier müssen wir ein Felsmonster erledigen.

Ist dieses besiegt, wird der Weg zu einem Pfahl mit dem Abbild des Bösewichts aus dem Spiel frei. Dabei handelt es sich um den neuen Void Kong, der mit seiner Void-Company alle Bananen für sich beansprucht und auf dem Weg zum Erdkern ist. Unterwegs überfällt er alle Erdschichten und stiehlt ihre Bananen. Zuvor hat er allerdings noch die zweite Hauptfigur, Pauline, in ein Steinwesen verwandelt. Nachdem sie uns zunächst als pfeifender Kiesel begleitet haben, befreien wir sie mit einem Konzert. Fortan ist sie mit Kong unterwegs. Das Duo begibt sich daraufhin ebenfalls in Richtung Erdkern, um sich dort einen Wunsch erfüllen zu lassen. Jeder geschlagene Boss gibt den Weg auf eine der tieferen Ebenen des Spiels frei. Insgesamt 16 davon warten darauf, von uns erkundet zu werden. Ähnlich dem Hohlerde-Vorbild finden wir am Ende der tiefen Gräben, die die Ebenen miteinander verbinden, jeweils eine neue Welt mit einem neuen Biom.