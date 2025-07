Werbung

Während der ersten Juli-Woche des Jahres 2025 gingen auf Hardwareluxx.de wieder zahlreiche Artikel online. So spielten wir nicht nur Dune Awakening an, sondern stellten pünktlich zum Marktstart auch das be quiet! Light Base 600 LX auf den Prüfstand. Ebenfalls im Test hatten wir den Geekom IT15 Mini AI, das Corsair Frame 5000D RS ARGB, das Gigabyte Aero X16 und die Teamgroup T-Create. Außerdem statten wir dem HLRS in Stuttgart einen Besuch ab und veröffentlichten einen DRAM-Overclocking-Guide.

Freitag, 04.07.2025: Der Druide in Diablo Immortal

Im Juni 2023 ist mit Diablo 4 der neueste Eintrag zu Blizzards Action Rollenspiel-Reihe rund um den namensgebenden Dämonen und seine Heerscharen erschienen. Während sich die Fans hier gerade auf eine neue Season vorbereiten, wird auch der Vorgänger, Diablo Immortal, weiterhin mit Inhalten versorgt. Wir hatten die Chance, ein Interview mit Emil Salim, dem Lead Artist des Spiels und Senior Game Designer Nan Jiang, zu führen. Darin haben wir uns über die kommenden Neuerungen für das Spiel unterhalten. Diese konnten wir selbst auch bereits anspielen... [weiterlesen]

Freitag, 04.07.2025: Dune Awakening angespielt

1965 veröffentlichte Frank Herbert seinen Roman Dune und damit begründete er ein SciFi-Universum, das bis heute Bestand hat. Auf den ersten Roman folgten weitere. Nach der ersten Trilogie folgte ein Buch, das tausende Jahre später spielt und schließlich noch zwei weitere zusammenhängende Bände. Ein siebtes Buch war in Planung, als Herbert 1986 starb... [weiterlesen]

Sonntag, 06.07.2025: be quiet! Light Base 600 LX im Test

Das be quiet! Light Base 600 LX bietet nicht einfach nur einen Panoramablick in den Innenraum, sondern kann diesen sowohl stehend als auch liegend bieten. Mit seinem 1,33m lange LED-Streifen und vier vormontierten Light Wings LX 120mm PWM wird es zudem besonders intensiv beleuchtet... [weiterlesen]

Sonntag, 06.07.2025: Geekom IT15 Mini AI im Test

Der Geekom IT15 Mini AI ist der erste Mini-PC des Herstellers, der auf der neuen Arrow-Lake-Plattform aufbaut und damit zu den schnellsten Intel-Lösungen des Hauses gehören möchte. Wie sich das Spitzenmodell im weniger ikonischen Gehäuse schlägt, das erfährt man pünktlich zum Launch in diesem Hardwareluxx-Artikel. Wir haben den rund 1.199 Euro teuren Kompaktrechner durch unseren Benchmark-Parcours geschickt... [weiterlesen]

Montag, 07.07.2025: DRAM-Overclocking – Eine Anleitung mit Praxistests

Sowohl AMDs Ryzen- wie auch Intels Core-Prozessoren profitieren in der Gaming-Leistung von schnellerem Speicher. Ab Werk sind die Speichercontroller für den Dual-Channel-Betrieb der UDIMMs bei AMD und Intel mit 5.600 MT/s spezifiziert. Aber es geht mehr – teilweise deutlich mehr! Zusammen mit ADATA und dem Lancer-Neon-RGB-Kit wollen wir uns einmal anschauen, wie einfach ein RAM-OC ist und welchen Effekt dies hat... [weiterlesen]

Dienstag, 08.07.2025: Corsair Frame 5000D RS ARGB im Test

Corsairs Frame 5000D-Serie soll einen gelungenen Mix aus Größe, Innovation und Modularität bieten. Es wurde für High-End-Systeme ausgelegt und bietet deshalb zehn 140-mm-Lüfterplätze und auch die Möglichkeit, einen 420-mm-Radiator zu montieren. Zu den Neuerungen gehört unter anderem ein modulares Steckraster am Mainboardträger, durch das Kabelhalterungen flexibel platziert werden können... [weiterlesen]

Mittwoch, 09.07.2025: Zu Besuch im HLRS in Stuttgart

Wir hatten die Möglichkeit, den im Januar dieses Jahres offiziell in Betrieb genommenen Supercomputer Hunter des HLRS (Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart) in Stuttgart zu besuchen. Hunter ist ein sogenanntes Übergangssystem zu Herder, dem für 2027 geplanten Supercomputer, der die Schwelle von einem 1 EFLOPs an Rechenleistung nehmen soll. Hunter kommt auf eine FP64-Rechenleistung von 48,1 PFLOPS, was ihn aktuell auf Platz 54 der Top500-Liste bringt... [weiterlesen]

Donnerstag, 10.07.2025: Gigabyte Aero X16 im Test

Das Gigabyte Aero X16 will ein schlankes und zugleich leistungsfähiges Gaming-Notebook sein. Hierfür kombiniert es einen AMD-Ryzen-AI-Prozessor mit einer mobilen NVIDIA-GeForce-RTX-50-Grafiklösung in einem kompakten 16-Zoll-Gehäuse, das sich größtenteils auf das Wesentliche besinnt. Wir haben eine rund 1.500 Euro teure Testkonfiguration durch unseren Benchmark-Parcours geschickt... [weiterlesen]

Freitag, 11.07.2025: Teamgroup T-Create mit XMP- und EXPO-Profil im Test

Für eine ausgewogene Leistung in Kombination aus Prozessor und Arbeitsspeicher muss es nicht immer auch der High-End-Speicher sein. Mit dem Teamgroup T-Create DDR5-7200 CL34 haben wir ein DDR5-Speicherkit im Test, welches verschiedene XMP- und EXPO-Profile zu bieten hat, die wir einmal unter die Lupe genommen haben... [weiterlesen]