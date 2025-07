Werbung

Es ist wieder so weit: Im Rahmen des Amazon Prime Day 2025 bietet Geekom eine Vielzahl seiner beliebten Mini-PCs zu deutlich günstigeren Preisen an – egal ob Einsteigersystem für unter 200 Euro oder High-End-Bolide! Bis zu 15 % lassen sich gegenüber dem Regulärpreis von heute an bis zum 11. Juli sparen! Wir listen die Angebote übersichtlich auf.

Wer auf der Suche nach einem neuen Mini-PC ist, der sollte sich die Angebote von Geekom zum Amazon Prime Day 2025 ansehen. Dort lassen sich in diesen Tagen bis zum 11. Juli 2025 bis zu 15 % gegenüber dem regulären Preis sparen. Dabei hat man sein nahezu gesamtes Produktportfolio im Preis gesenkt, teilweise sogar bei älteren Modellen. Angeboten werden zahlreiche Mini-PCs mit AMD- oder Intel-Plattform und das für nahezu alle Geldbeutel: Angefangen beim Geekom Air12 Lite mit Intel-N150-Prozessor für rund 150 Euro bis hin zum Geekom GT1 Mega mit Intel Core Ultra 9 185H für knapp unter 1.000 Euro.

Ein Blick Wert sind der Geekom A8 Max und der Geekom A6, welche beide in unseren Tests überzeugen konnten. Das Spitzenmodell wird von einem AMD Ryzen 9 8945HS samt 32 GB RAM und einer 2-TB-SSD befeuert, während der Geekom A6 mit einem AMD Ryzen 7 6800H und halb so großer SSD preisbewusste Käufer anspricht. Die beiden AMD-Systeme wechseln zum Amazon Prime Day 2025 bereits für knapp 850, bzw. 470 Euro ihren Besitzer, womit sich jeweils 15 % gegenüber dem regulären Preis sparen lassen!

Wer hingegen eine Intel-Plattform bevorzugt, für den locken der Geekom XT13 Pro und der Geekom GT1 Mega mit guten Angeboten. Hier gibt es einen Intel Core i9-13900HK mit 32 GB Arbeitsspeicher und einer 1 TB großen NVMe-SSD schon für 636 Euro statt 749 Euro, bzw. einen Intel Core Ultra 9 185H mit identischer Speicher-Konfiguration für ca. 975 Euro statt 1,149 Euro. Hier lassen sich somit ebenfalls satte 15 % sparen. Beide Produktfamilien bietet Geekom zum Prime Day 2025 auch mit kleineren Prozessor-Modellen oder mit einer CPU aus der Vorgänger-Generation vergünstigt an.

Weiterhin im Angebot sind der Geekom A5 ab 280 Euro, die Geekom-Mini-XT- und -IT-Serie ab rund 400 Euro und der Geekom IT1 Mega auf Meteor-Lake-Basis ab ca. 550 Euro. Alle Angebote zum Prime Day 2025 listet Geekom direkt bei Amazon.

