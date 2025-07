Werbung

Im Juni 2023 ist mit Diablo 4 der neueste Eintrag zu Blizzards Action Rollenspiel-Reihe rund um den namensgebenden Dämonen und seine Heerscharen erschienen. Während sich die Fans hier gerade auf eine neue Season vorbereiten, wird auch der Vorgänger, Diablo Immortal, weiterhin mit Inhalten versorgt. Wir hatten die Chance, ein Interview mit Emil Salim, dem Lead Artist des Spiels und Senior Game Designer Nan Jiang, zu führen. Darin haben wir uns über die kommenden Neuerungen für das Spiel unterhalten. Diese konnten wir selbst auch bereits anspielen.

Die große Ankündigung erfolgte am 25. Juni 2025: Einer der klassischen Diablo-Charaktere soll seinen Weg zurück in das Franchise finden. Der Druide war bereits vor 25 Jahren in der Charakterauswahl von Diablo 2 enthalten. Nun wird er auch als spielbare Klasse in Diablo Immortal eingefügt werden. Ab dem 03. Juli 2025 wird er im Spiel zu finden sein. Der Druide ist damit die dritte neue Klasse, die nach dem Release von Diablo Immortal ins Spiel eingefügt wird.

Ursprünglich wurde das Spiel als mobiler Ableger der Reihe eher kritisch beäugt. Besonders die Nachfrage des sogenannten Red Shirt Guy auf der Blizzcon 2018, ist vielen in Erinnerung geblieben. Trotz dieser Startprobleme hat das Spiel seit der Veröffentlichung eine große und durchaus treue Fanbase aufgebaut. An diese richtet sich nun auch der neu gedachte Druide, der sowohl Stammspieler als auch Newcomer ansprechen soll. Zudem soll er natürlich auch Spieler überzeugen, die die Klasse bereits in der damaligen Variante kannten. Einen imposanten Auftritt hat der Druide auf jeden Fall in dem Cinematic-Trailer der zur Ankündigung erschienen ist.

Wandlungsfähiger Einzelgänger

Bewaffnet mit einem Stab ist der Druide eigentlich ein Zauberer. Das Besondere an ihm ist jedoch, dass er sich jederzeit in wilde Werwolf- oder Werbärgestalten verwandeln kann. Dann teilt er verheerende Nahkampfangriffe aus. Zu den weiteren möglichen Verwandlungen zählen auch Wölfe, Bären, Raben oder sogar ein riesiger Hirsch. Je nach Tier unterscheidet sich der gewirkte Angriff.

Vor unserem Interview konnten wir uns ein wenig Behind the Scenes Material ansehen, indem es darum ging, dass die Entwickler versucht haben, die Kernaspekte zu definieren, die den Druiden als Klasse einzigartig machen. Natürlich wollten wir im Gespräch nun erfahren, was das eine Keyelement nach Meinung unserer Gesprächspartner ist. Genannt wurden hier sofort die schnellen Kämpfe, durch die sich der Charakter auszeichnet. Als einzigartiges Element hat Emil Salim jedoch den exzentrischen Charakter des Druiden genannt. In der Lore von Diablo stammen die Druiden aus einem sehr abgegrenzten Gebiet und haben erst jetzt beschlossen, sich mit der restlichen Welt zusammenzuschließen. Nachdem die Klauen von Ifeh, der Stamm der Druiden, aus der völligen Isolation herausgetreten ist, wirken seine Mitglieder gegenüber Anderen zwar freundlich, aber auch etwas "geeky".