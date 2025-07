Werbung

Das Gigabyte Aero X16 will ein schlankes und zugleich leistungsfähiges Gaming-Notebook sein. Hierfür kombiniert es einen AMD-Ryzen-AI-Prozessor mit einer mobilen NVIDIA-GeForce-RTX-50-Grafiklösung in einem kompakten 16-Zoll-Gehäuse, das sich größtenteils auf das Wesentliche besinnt. Wir haben eine rund 1.500 Euro teure Testkonfiguration durch unseren Benchmark-Parcours geschickt.

Die Aero-Familie von Gigabyte war bislang immer eine gute Anlaufstelle für all diejenigen, die auf der Suche nach einem möglichst leistungsfähigen Gaming-Laptop mit schlanken Abmessungen sowie einer schlichten Optik waren, der zugleich aber auch als langläufiges Arbeitsgerät herhalten konnte. Zur CES 2025 zu Beginn des Jahres brachte man mit dem Gigabyte Aero X16 den nächsten Serienableger.

Dieser kombiniert in einem 19,99 mm schlanken und rund 1,9 kg leichten Gehäuse einen AMD-Ryzen-AI-Prozessor mit einer dedizierten NVIDIA GeForce RTX 5070 oder RTX 5060 Laptop und siedelt sich damit in der unteren bis gehobenen Mittelklasse ein. Dazu gibt es maximal 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher und Platz für zwei schnelle NVMe-SSDs, wobei die Standard-Konfiguration meist mit einem 1 oder 2 TB fassenden Laufwerk ausgerüstet ist. Beim Bildschirm gibt es zwei Optionen: Während das Basismodell mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten arbeitet, gibt es in teureren Modellvarianten ein schärferes Panel mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten. In jedem Fall verbaut Gigabyte ein IPS-Panel mit 165 Hz, das zugleich Pantone-zertifiziert ist und damit auch anspruchsvolle Kreativarbeiter ansprechen soll.

Ansonsten besinnt sich die Serie zurück auf das Wesentliche. Dazu gehört eine Tastatur mit RGB-Hintergrundbeleuchtung, die jedoch für die gesamte Tastatur gilt und sich nicht in mehreren Zonen oder gar für jede Taste einzeln einstellen lässt. Die beiden Lautsprecher unterstützen Dolby-Atmos-Technik, auf Seiten der Anschlüsse warten mehrere USB-C- und -A-Schnittstellen, aber auch RJ45 und HDMI 2.1, während drahtlos per WiFi 6E und Bluetooth 5.2 kommuniziert wird. Auf einen Kartenleser, schnelleres WLAN oder auf Thunderbolt muss man dagegen verzichten. Letzteres ist ohnehin plattformbedingt.

Für die Stromversorgung unterwegs steckt ein 76 Wh starker Stromspeicher unter der Haube, welcher sich über ein 150-W-Netzteil aufladen lässt und Laufzeiten von bis zu zwölf Stunden verspricht. Je nach Modellvariante und Ausstattung bezahlt man für das Gigabyte Aero X16 zwischen 1.479 bis 1.999 Euro.

Für unseren Test haben wir von Gigabyte leihweise eine gehobene Einsteiger-Version mit Ryzen AI 7 350, 32 GB RAM, 1 TB SSD und NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop zur Verfügung gestellt bekommen, die zu Redaktionsschluss ab etwa 1.500 Euro erhältlich war. Wie sich das Gerät im Praxis- und Spielalltag schlägt, das klärt dieser Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten.