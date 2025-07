Werbung

Das be quiet! Light Base 600 LX bietet nicht einfach nur einen Panoramablick in den Innenraum, sondern kann diesen sowohl stehend als auch liegend bieten. Mit seinem 1,33m lange LED-Streifen und vier vormontierten Light Wings LX 120mm PWM wird es zudem besonders intensiv beleuchtet.

Die Light-Base-Serie wurde 2024 mit dem Light Base 900 begründet. Dieses großzügige E-ATX-Gehäuse war nicht nur das erste Showgehäuse von be quiet!, sondern auch generell ein bemerkenswertes und einzigartiges Modell. Außergewöhnlich war vor allem, dass es schnell auf ein invertiertes Layout oder eine horizontale Ausrichtung umgestellt werden konnte. Zwei 1,5 m lange LED-Streifen sorgten zudem für eine intensive Beleuchtung.

Das neue Light Base 600 ist praktisch das kleine Geschwistermodell zum Light Base 900. Es fällt etwas kompakter aus und ist maximal auf ATX-Mainboards ausgelegt. Mit bis zu zehn Lüfterplätzen und zwei 360-mm-Radiatorenplätzen wird ein flexibles Kühlsystem bereitgestellt. Dabei können gleich zwei A-RGB- und PWM-Hubs mit insgesamt zwölf Anschlüssen genutzt werden. Mit seiner Glasfront und dem Glasseitenteil bietet das Light Base 600 ebenfalls einen Panoramablick in den Innenraum. Durch versetzbare Standfüße kann auch dieses Modell wahlweise als Towergehäuse mit Standard-Layout oder mit invertiertem Layout oder auch liegend genutzt werden. Sein LED-Streifen fällt mit 1,33 m zwar etwas kürzer aus, zieht sich aber ebenfalls über Deckel, Front und Gehäuseboden.

be quiet! bietet das Light Base 600 in vier Modellvarianten an: DX Black und DX White werden lüfterlos ausgeliefert. Beim LX Black und dem LX White sind hingegen gleich vier Light Wings LX 120mm PWM vormontiert, also 120-mm-Lüfter mit A-RGB-LEDs. Wir haben für den Test ein Light Base 600 LX Black erhalten. Die lüfterlosen DX-Modelle kosten 115 bzw. 119 Euro, die LX-Modelle gibt es ab rund 145 Euro. Ein größeres Light Base 900 FX Black mit LED-Lüftern kostet hingegen rund 180 Euro.

be quiet! liefert das Light Base 600 LX mit Anleitung, Montagematerial, schwarzen Kabelbindern, einer Grafikkartenstütze und Teilen für die vertikale Grafikkartenmontage aus (dafür wird zusätzlich noch ein Riserkabel benötigt).

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: