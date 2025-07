Werbung

1965 veröffentlichte Frank Herbert seinen Roman Dune und damit begründete er ein SciFi-Universum, das bis heute Bestand hat. Auf den ersten Roman folgten weitere. Nach der ersten Trilogie folgte ein Buch, das tausende Jahre später spielt und schließlich noch zwei weitere zusammenhängende Bände. Ein siebtes Buch war in Planung, als Herbert 1986 starb.

Mittlerweile sind weitere Romane erschienen, die die ursprüngliche Idee weiterführen und ausbauen. Die größte Bekanntheit erlangte das Universum mit der ersten Filmumsetzung von David Lynch, die 1981 erschien. Auch wenn sie weit hinter den Erwartungen blieb, legte sie die Grundlage für die erfolgreichen neuen Umsetzungen, die seit 2021 unter der Regie von Denis Villeneuve erscheinen. Entwickler Funcom hat nun ein MMO veröffentlicht, in welchem sich die Spieler in die Welt von Arrakis begeben können. Natürlich wollten auch wir uns das Abenteuer rund um den Wüstenplaneten und die heimischen Sandwürmer nicht entgehen lassen.

Charaktererstellung

Als ordentliches MMO bietet Dune: Awakening einen umfangreichen Charakter-Editor. Bevor man ins Spiel startet, steht ein Besuch bei diesem auf dem Plan. Hier können wir Feinheiten in Gestik und Mimik nach unseren Belieben wählen oder einen fertigen Charakter spielen. Auch fantastische Elemente wie beispielsweise schwarze Augen sind möglich. Bei den Tätowierungen hätten wir uns ein wenig mehr Auswahl gewünscht, da es quasi nur möglich war, das Gesicht und den rechten Arm der Spielfigur zu tätowieren. Das ist sehr schade, wenn man bedenkt, wie umfangreich die anderen Einstellungsmöglichkeiten sind. Das Spiel stellt uns die Wahl frei, ob wir die Technologien von Anfang an aufdecken oder im Spielverlauf erforschen wollen. Letzteres wird empfohlen, da es zur Handlung passt. Wer aber von Anfang an frei alles bauen möchte, kann sich auch für die erste Option entscheiden.

Haben wir den Charakter unserer Träume zusammengestellt, landen wir auch schon bei der Anführerin der Bene Gesserit. Die ehrwürdige Mutter verhört uns und unsere Antworten bestimmen die Rahmenbedingungen unseres Charakters. Die Wahl unseres Geburtsplaneten bestimmt einige Dialogmerkmale und gibt uns ein einzigartiges Attribut.

Danach wird gefragt, woher unsere Familie stammt. Wahlweise können wir uns für einen familiären Hintergrund als Adeliger, Arbeiter oder Leibeigener entscheiden. Auch hier erhalten wir je nach Wahl entsprechende Charakter-Perks. Zuletzt geht es darum, wer uns in unserer Jugend ausgebildet hat. Hiermit legen wir quasi die Klasse unseres Charakters fest. Entscheiden wir uns beispielsweise für den Schwertmeister, richten wir unser Training darauf aus und erhalten eine passende Ausgangsfähigkeit, hier den Knieangriff. Im Test haben wir uns für den Truppler entschieden, der auf Fernkampf und Granaten setzt.