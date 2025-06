Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Unsere Redakteure fühlten nicht nur den ersten OC-Modellen der AMD Radeon RX 9060 XT pünktlich zum Marktstart auf den Zahn, sondern testeten auch die Lian Li HydroShift II LCD-C 360R, das MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ und die Insta360 Link 2 & Insta360 Link 2C auf Herz und Nieren. Ein Highlight dürfte außerdem unser Test zur Nintendo Switch 2 und unser Angespielt zu deren wichtigsten Launchtitel "Mario Kart World" gewesen sein. Ansonsten prüften unsere kritischen Blicke den Acer Connect Enduro M3 Hotspot und das Lian Li V100R auf Praxistauglichkeit.

Donnerstag, 05.06.2025: OC-Modelle der Radeon RX 9060 XT im Test

Gestern haben wir uns mit der PowerColor Reaper Radeon RX 9060 XT ein erstes Modell der neuen AMD-Einstiegsserie angeschaut, heute folgen die weiteren Modelle. AMD teilt den Start in zwei Klassen: Die UVP-Modelle zum Startpreis und die teureren Custom-Designs, die heute unser Thema sind. Dabei handelt es sich um die ASUS Prime Radeon RX 9060 XT und Sapphire Nitro+ Radeon RX 9060 XT. Das Prime-Modell vom ASUS hätte im Zweifel womöglich auch schon gestern den Test absolvieren können, allerdings trickste ASUS in der Vergangenheit bei den Preisen, um das Prime-Modell am ersten Tag im Test zu sehen. Nun aber haben die weiteren Modelle alle die gleichen Startvoraussetzungen und wir wollen bewerten, ob es sich lohnt, ein paar Euro mehr auszugeben... [weiterlesen]

Freitag, 06.06.2025: Lian Li HydroShift II LCD-C 360R im Test

Mit der HydroShift-II-LCD-C-Serie möchte Lian Li AiO-Kühlungen anbieten, die optisch besonders elegant wirken. Dafür kombiniert man eine versteckte Verkabelung mit einer teilweise kabellosen Steuerung und einer optimierten Schlauchführung. Dazu zeigen sich diese Modelle aber auch mit einem runden Display und mit einem geschickt integrierten Beleuchtungssystem... [weiterlesen]

Sonntag, 08.06.2025: MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ im Test

Laut MSI ist das MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ ein perfektes Gehäuse für Gaming-Enthusiasten. Der Midi-Tower kann dafür gleichermaßen mit beachtlichen Kühlmöglichkeiten und mit zeitgemäßen Features wie der Unterstützung von Back-Connect-Mainboards aufwarten. Doch bewährt sich MSIs Gaming-Gehäuse auch im Praxistest... [weiterlesen]

Montag, 09.06.2025: Insta360 Link 2 & Insta360 Link 2C

Insta360 wurde erst 2015 gegründet. Seither hat man sich auf die Entwicklung und den Verkauf von Action-Kameras und Webcams spezialisiert. Mittlerweile verfügt man über Filialen in Los Angeles, Tokio, Berlin, Shenzhen und Hong Kong. Nun hat Insta 360 mit der Link 2 und der Link 2C die neuesten 4K-Webcams des Unternehmens vorgestellt... [weiterlesen]

Mittwoch, 11.06.2025: Mario Kart World angespielt

Anfang Juni 2025 hat Nintendo die neue Switch 2 auf den Markt gebracht und neben zahlreichen technischen Verbesserungen gibt es auch ein neues Mario Kart. Erstmals in der 33 jährigen Geschichte der Rennspielserie gibt es darin auch eine Open World zu erkunden... [weiterlesen]

Mittwoch, 11.06.2025: Nintendo Switch 2 im Test

Nach mehr als acht Jahren der sehr erfolgreichen Nintendo Switch erfolgte am 5. Juni endlich der Startschuss für die Nintendo Switch 2, nachdem das japanische Unternehmen Anfang April die neue Konsole bereits ausführlich vorgestellt hatte. Wir haben Nintendos neue Konsole in die Hardwareluxx-Redaktion geholt, um unseren Lesern unsere Eindrücke und Erfahrungen zur neuen Konsole näherzubringen... [weiterlesen]

Donnerstag, 12.06.2025: Acer Connect Enduro M3 Hotspot

Unsere Berichterstattung zur Computex 2025 aus Taiwan haben dazu genutzt, den Acer Connect Enduro M3 auf die Probe zu stellen. Dabei handelt es sich um einen mobilen 5G-Router mit 20 GB Datenvolumen, der auch als Powerbank dient. In diesem Erfahrungsbericht zeigen wir, wie sich das Gerät im Messealltag bewährt hat... [weiterlesen]

Freitag, 13.06.2025: Große Rabatt-Aktion bei Kiwi Ears [Anzeige]

KiWi Ears hat sich auf die Fahnen geschrieben erstklassige In-Ears für Musiker und Ton-Ingenieure zu entwickeln, die Musik genauso wiedergeben, wie es gedacht ist. Dazu werden die einzelnen Geräte in Handarbeit gefertigt, um stets die bestmögliche Qualität zu bieten. Jetzt gibt es bei eine große Rabatt-Aktion mit Preisvorteilen von bis zu 60 %... [weiterlesen]

Freitag, 13.06.2025: Lian Li V100R im Test

Auf den ersten Blick ist das Lian Li V100R einfach ein weiteres Showgehäuse mit Glasfront und Glasseitenteil. Dieser Midi-Tower zeigt sich dabei aber nicht nur mit einem durchaus eleganten Design, sondern er bietet auch moderne Features wie die Unterstützung von Back-Connect-Mainboards. Richtig spannend wird es dann, wenn man auch noch den Preis einbezieht... [weiterlesen]