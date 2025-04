Werbung

Nach der schlecht verkauften Wii-U-Konsole brachte Nintendo Anfang März 2017 die inzwischen sehr erfolgreiche Switch-Konsole, die die Anwender sowohl im Handheld- als auch im Docked-Modus beliebig nutzen können, auf den Markt. Die Ausnahme betrifft natürlich die Switch Lite, die rein als Handheld dient. Heute, am 02. April 2025 - und damit nach mehr als acht Jahren - stellt das japanische Unternehmen in einer etwa 60 minütigen Nintendo Direct endlich die Switch 2 offiziell vor, nachdem das Unternehmen am 16. Januar 2025 nach zahlreichen Gerüchten endlich einen Teaser veröffentlicht hat.

Mit mehr als 150 Millionen verkauften Switch-Konsolen (alle Versionen zusammen) kann Nintendo diesen vollen Erfolg für sich verbuchen und reichte damit "fast" an die Verkaufszahlen der legendären PlayStation 2 heran, die mit über 160 Millionen verkauften Einheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit die erfolgreichste Spiele-Konsole aller Zeiten bleiben wird. Eben anhand der sehr guten Verkaufszahlen der Switch-Konsole wäre es von Nintendo strategisch eher unklug, nicht weiterhin an dem erfolgreichen und bewährten Konzept festzuhalten. Was allerdings absolut notwendig ist, ist eine deutlich potentere Hardware, denn selbst mit dem erfolgreichen Spiel "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" als Launch-Titel hat die Nintendo Switch zum Release bereits ordentlich zu kämpfen (gehabt). Demnach muss die neue Konsole weit mehr Performance liefern.

Somit war es logisch, dass Nintendo mit der Switch 2 genau dieses Ziel erfolgt. Die zahlreichen Gerüchte sprachen davon, dass Nintendo bei der Switch 2 mit dem T239-SoC weiterhin eng mit NVIDIA zusammen arbeitet. Die Grafikeinheit basiert auf der Ampere-Architektur und bringt für die DLSS-Super-Resolution-Unterstützung die nötigen Tensor-Cores mit. An Shader-Einheiten sollen es 1.536 Stück sein. Zum Vergleich: Die kleinste GeForce RTX 3050 (6 GB) nutzt die GA107-325 GPU mit 2.305 Shader-Einheiten. Als Arbeitsspeicher wurden bereits zu vor 12 GB LPDDR5 genannt, wohingegen der interne Speicher auf 256 GB anwachsen soll.

Die Ur-Switch von 2017 brachte ein 6,2 Zoll großes LCD mit und löste mit 1.280 x 720 Pixeln auf. Bei der Switch 2 wurde nun ein 8 Zoll großes LCD mit der Full-HD-Auflösung (1.920 x 1080 Pixel) erwähnt. Bei der Konnektivität sind zuvor bereits WiFi 6, NFC und 2x USB-C durchgesickert. Besonders stark diskutiert wurde die Frage, ob die bestehenden Spiele der ersten Switch-Konsole (sowohl physisch als auch digital) auch mit der neuen Switch 2 spielbar sein werden. Auch über dieses Thema hatten die Gerüchte positives zu berichten.

Was von all diesen Gerüchten übrig bleibt und darüber hinaus weitere Details hat Nintendo selbst in einem 60 Minuten langen Video endlich ausführlich vorgestellt. Somit ist die neuen Nintendo-Konsole endlich Realität.

Die vorangegangenen Gerüchte haben sich weitestgehend bewahrheitet. So bringt die Nintendo Switch 2 ein 7,9 Zoll großes LCD-Display und bietet aufgrund Full-HD-Auflösung eine Pixeldichte von 278 ppi. Im Vergleich zur Ur-Switch-Version ist die Pixeldichte um 42 ppi gestiegen. Durch die 120-Hz-Unterstützung spricht Nintendo davon, dass ausgewählte Spiele mit bis zu 120 FPS genossen werden können. Dies trifft dann allerdings eher auf weniger grafiklastige Spiele und damit auch auf Titel, die für die Switch 1 veröffentlicht wurden. Als Bonus unterstützt das LCD-Display der Switch 2 auch den HDR-Modus.

Bereits im Teaser vom Januar zeigte sich, dass die Joy-Cons 2 magnetischen Kontakt zur Konsole aufnehmen. Heute erschienen die Details: Die Magnete befinden sich in der Konsole und die vergrößerten SR- und SL-Buttons pro Joy-Con bestehen aus Metall und stellen neben der Schnittstelle die magnetische Verbindung her. Laut Nintendo sollen die neuen Joy-Cons sehr fest sitzen. Mittels Release-Button auf der Rückseite lassen sich die Joy-Cons einfach von der Konsole trennen. Generell wurden die Buttons und auch die Joysticks vergrößert, wobei Nintendo nicht angibt, mit welcher Technik die Joysticks aufwarten (Stichwort: Joystick Drifting). Gänzlich neu ist der Maus-Sensor pro Joy-Con, der zahlreiche neue Einsatzmöglichkeiten offenbart. Selbst einige ältere Switch-1-Spiele werden mit der Switch-2-Edition sowohl technisch als auch optisch aufgewertet.

Die technischen Daten der Nintendo Switch 2 in der Übersicht (teilweise weiterhin als Gerücht!) Modell Nintendo Switch 2 Preis Konsole: 469,99 Euro

Konsole + Mario Kart World: 509,99 Euro Homepage Nintendo Technische Daten SoC NVIDIA Tegra T239 (8 nm) (Gerücht) CPU Cortex-A78C (ARM) Octa-Core bis 3 GHz, 8 MB L3-Cache (Gerücht) GPU Ampere-Architektur, 12 SMs (1.536 CUDA-Cores) (Gerücht) RAM 16 GB LPDDR5X-7500 (für CPU und GPU), 128 Bit Inteface (Gerücht) Display (Handheld-Mode) 7,9 Zoll LCD, 1.920 x 1080 Pixel, 120 Hz, 278 ppi, Touchscreen Auflösung (Docked-Mode) bis 3.840 x 2.160 Pixel mit 60 FPS Speicher 256 GB, ausschließlich erweiterbar per MicroSD Express Konnektivität (kabellos) WiFi 6, Bluetooth 5, NFC (alles als Gerücht) LAN Gigabit-LAN (im Dock) (Gerücht) Anschlüsse 2x USB-C (oben und unten je 1x) Akku ?

Abmessungen (mit Joy-Cons) ?

Gewicht (mit Joy-Cons) ? Lieferumfang Nintendo Switch 2 Konsole

Joy-Con-2-Controller (links und rechts)

Joy-Con-2-Halterung

Joy-Con-2-Handgelenkschlaufen

Nintendo Switch 2 Station

Ultra-High-Speed-HDMI-Kabel

Netzteil

USB-C-Ladekabel

Den Sound möchte Nintendo um den Faktor 2 verbessert haben, inkl. 3D-Audio, der neue Aufsteller der Konsole lässt sich frei justieren und die Konsole bringt zwei USB-C-Buchsen mit. Einer dient, wie gewohnt, als Auflade-Port für die ebenfalls neue Docking-Station. In den oberen USB-C-Port kann beispielsweise die Switch-2-Kamera angeschlossen werden, die es ebenfalls ab dem Launchday zu kaufen geben wird. Wird die Switch 2 im Docking-Mode verwendet, geht es grafisch bis 4K und 60 FPS hinauf (je nach Titel) und für den Kompromiss wird es auch einen Qualitäts- und Leistungsmodus geben.



Auf der Oberseite der Switch 2 hat Nintendo ein Mikrofon eingelassen, das viele Möglichkeiten eröffnen soll. Es unterstützt Noise-Cancellation, sodass (störende) Nebengeräusche herausgefiltert werden. Demnach konzentriert sich das Mikrofon auf die Stimme selbst. Das Mikrofon wird hauptsächlich für die verbale Kommunikation in Online-Partien mit Familienmitgliedern oder Freunden verwendet. Ein derartiges Feature gibt es auf der ersten Switch schlicht nicht und stellt eine der großen Neuerungen dar. Neben der Kamera wird es auch einen neuen Pro-Controller samt GL-, GR- und C-Taste (GameChat) sowie einem 3,5-mm-Kopfhöreranschluss geben.

Die Switch 2 selbst wird über einen 256 GB großen Speicher mitbringen und dieser lässt sich mittels einer microSD-Express-Karte erweitern. Dieser noch junge Standard ist wesentlich schneller als jede andere microSD-Karte und wird ausschließlich von der Switch 2 unterstützt. Demnach können normale MicroSD-Karte nicht genutzt werden. Mittels Datentransfer wird der Kopier-Vorgang von der alten zur neuen Konsole übertragen, dies schließt die MicroSD-Karte mit ein.

GameChat-Button für mehr Interaktion

Auch wir haben zuvor gerätselt, für was der neue C-Button verwendet wird. Mit diesem wird das neue GameChat-Menü geöffnet und dient zur erweiterten Interaktion mit den Mitspielern. Mit GameChat können nicht nur Screenshots erstellt und geteilt werden, sondern auch der Spielebildschirm von Spielern hervorheben und in der Größe verändern. Mit integriert hat Nintendo auch eine Elternkontrolle, sodass einstellt werden kann, dass das Kind bei den Eltern auf dem Smartphone mittels Switch-App eine Anfrage sendet, ob das Kind das GameChat-Feature verwenden darf.

Einziger Haken an GameChat ist, dass für langfristige Nutzung eine Switch-Online-Mitgliedschaft benötigt wird. Doch Nintendo aktiviert diesen Zwang erst ab dem 01. April 2026, sodass alle Besitzer der Switch 2 dieses Feature bis zum 31. März 2026 ausprobieren können.

Launch-Titel: Mario Kart World

Gleich zu Beginn der Vorstellung wurden Ingame-Szenen eines neuen Mario-Kart-Titels gezeigt und hierbei handelt es sich nicht um Mario Kart 9, sondern um Mario Kart World. Mit diesem Titel geht Nintendo neue Wege, denn es gibt keine ausschließlich festen Strecken, sondern die gesamte Karte kann frei befahren werden. In einem Cup gibt es natürlich feste Strecken, um jedoch von einer zur anderen Strecke zu kommen, müssen die Spieler zunächst dort hin fahren.

Bis zu 24 gleichzeitige Spieler/Fahrer können in einem Match teilnehmen. Je nach Tageszeit und unterschiedlichen Wetterbedingungen gibt es stets eine andere Atmosphäre. Neben dem neuen Free-Ride-Mode gibt es außerdem einen K.O.-Mode. Fahrer müssen nach einer bestimmten Zeit einen Checkpoint erreichen. Schaffen sie es nicht, sind sie aus dem Rennen ausgeschieden.

Weitere (Launch-)Titel für die Switch 2

Spiele zum Launch der Switch 2 am 05. Juni 2025:

Split Fiction

Hogwarts Legacy

Hitman: World Assassination

Bravely Default

Yakuza O

Civilization VII

Cyberpunk 2077

Spiele nach dem Launch:

Elden Ring (2025)

Hades 2

Daemon X Machina (05.09.2025)

Madden NFL

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 (Sommer 2025)

Project 007

Borderlands 4 (2025)

Kirby Air Riders

Donkey Kong Bananza (17.07.2025)

Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung (Winter)

Drei Spiele-Typen inkl. Abwärtskompatibilität

Für die Switch 2 wird es in Summe drei Spieletypen geben:

Die GameCards für die Switch 2 haben dieselbe Größe, sind jedoch rot gefärbt und bieten eine schnellere Datenübertragung

Die physischen Spiele von der ersten Switch-Konsole lassen sich auch mit der Switch 2 nutzen

Switch-2-Edition: Einige Spiele für die erste Switch werden aufpoliert und aufgewertet

Für die Spielebesitzer der ersten Switch wird es Upgradepacks geben, sodass diese Spiele dann zur Switch-2-Edition aufgewertet werden. Der Preis für ein solches Pack gab Nintendo leider nicht an. Ein Beispiel hierfür liefert Nintendo mit den beiden Titeln "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" und "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom".

Ab dem 5. Juni in zwei Versionen verfügbar

Nintendos Switch 2 wird ab dem 5. Juni in zwei Versionen erhältlich sein. Die Konsole selbst kostet 469,99 Euro, inkl. Mario Kart World als Bundle werden 509,99 Euro fällig.

Vorbestellung ab dem 08. April (eingeschränkt)

Nintendos neue Switch 2 kann ab dem 08. April vorbestellt werden. Allerdings nicht von jedem, sondern nur ausgewählten Nutzern, die auch ein Switch-Online-Abonnement haben. Doch ferner wird herausgefiltert, wie lange das Abo besteht und wie hoch die Spielzeiten mit der Switch 1 sind. Der Stichpunkt ist am 31. März abgelaufen, sodass niemand mehr in der Lage ist, dies zu verbessern.

Die Preise im Überblick:

Nintendo Switch 2 Konsole: 469,99 Euro

Nintendo Switch 2 Konsole inkl. Mario Kart World (Digital): 509,99 Euro

Nintendo Switch 2 Kamera: 59,99 Euro

Switch 2 Pro Controller: 89,99 Euro