Auf den ersten Blick ist das Lian Li V100R einfach ein weiteres Showgehäuse mit Glasfront und Glasseitenteil. Dieser Midi-Tower zeigt sich dabei aber nicht nur mit einem durchaus eleganten Design, sondern er bietet auch moderne Features wie die Unterstützung von Back-Connect-Mainboards. Richtig spannend wird es dann, wenn man auch noch den Preis einbezieht.

Gläserne Showgehäuse waren anfänglich deutlich teurer als Gehäuse mit geringerem Glasanteil. Doch mittlerweile gibt es nicht nur eine breite Auswahl, sondern auch durchaus günstige Modelle mit Panoramablick in den Innenraum. Oft müssen für günstige Gehäuse aber auch Abstriche bei Ausstattung und Nutzungsmöglichkeiten gemacht werden.

Mit dem neuen V100 will Lian Li ein Showgehäuse anbieten, das preisgünstig ist, aber trotzdem sowohl ein Design mit Wiedererkennungswert als auch eine beachtliche Ausstattung bieten kann. Dazu gehören moderne Features wie die Möglichkeit, ATX- und Micro-ATX-Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen zu verbauen oder auch ein vorinstallierter A-RGB-Streifen. Der Midi-Tower bietet viel Platz für hohe Towerkühler und lange Grafikkarten und kann auch einen 360/280-mm-Radiatorenplatz bieten. Lian Li bietet global zwei Varianten an: Das lüfterlose Basismodell V100 und das V100R mit vier vormontierten 120-mm-A-RGB-Lüftern. In Europa kommt ausschließlich das V100R mit auf den Markt, und zwar sowohl in Schwarz als auch in Weiß.

Der Preis variiert je nach Farbe: Das schwarze V100R kostet laut Lian Li 79,99 Euro, für die von uns getestete weiße Variante werden 84,99 Euro aufgerufen. Das Gehäuse soll direkt zum Launch bei Caseking verfügbar werden.

Lian Li liefert das V100R mit einer Anleitung und mit einer praktischen Sortierbox aus. Darin befindet sich nicht nur das Montagematerial, sondern auch eine einfache Grafikkartenstütze und einige Kabelbinder.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: