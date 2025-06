Werbung

Laut MSI ist das MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ ein perfektes Gehäuse für Gaming-Enthusiasten. Der Midi-Tower kann dafür gleichermaßen mit beachtlichen Kühlmöglichkeiten und mit zeitgemäßen Features wie der Unterstützung von Back-Connect-Mainboards aufwarten. Doch bewährt sich MSIs Gaming-Gehäuse auch im Praxistest?

Bei MSI gibt es aktuell drei Gehäuseserien: MEG, MPG und MAG (die gleiche Sortierung nutzt MSI auch in anderen Produktkategorien). Die MEG-Serie umfasst die absoluten Oberklassemodelle, die MAG-Serie hingegen Produkte mit besonders attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis. Die MPG-Serie ordnet sich hingegen preislich im Mittelfeld ein. Das MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ fällt innerhalb dieser Serie als besonders flexibles und modernes Modell auf.

Gerade das Kühlsystem ist beachtlich: MSI liefert das Gehäuse direkt mit zwei großen 160-mm-RGB-Frontlüftern und einem 120-mm-Hecklüfter aus. Die Lüfter nutzen ein Dual-Layer-Klingen Design, das für einen konzentrierten Luftstrom sorgen und gleichzeitig Vibrationen reduzieren soll. Dazu stehen aber optionale Lüfterplätze am Deckel, an der Seite, auf der Netzteilabdeckung und am Gehäuseboden zur Verfügung. Wasserkühlungsnutzer können wiederum auf drei 360-mm-Radiatorenplätze und einen Montageplatz für eine Pumpe zurückgreifen. Eine Meshfront und weitere Meshflächen an Deckel und dem rechten Seitenteil sollen die Kühlung erleichtern.

Als aktuelles Modell nimmt das MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ nicht nur reguläre Mainboards bis hin zum E-ATX-Format (maximal 305 x 278 mm) auf, sondern kann auch Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen beherbergen. Weitere clevere Lösungen wie eine verstellbare Grafikkartenstütze, eine Netzteilabdeckung mit Schnappverschluss oder auch eine Frontlüfterblende, die sich an verschiedene Lüfterformate anpassen lässt, werden ebenfalls geboten.

MSI bietet das MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ sowohl in einer schwarzen als auch in einer weißen Variante an. Der Preis liegt ersten Listungen zufolge bei etwa 170 Euro, also im Bereich der gehobenen Mittelklasse.

MSI legt dem Gehäuse einzeln sortiertes und beschriftetes Montagematerial, Dokumentation, einen großen Sticker, lange Kabelbinder und Klettverschlüsse bei.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: