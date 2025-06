Werbung

Mit der HydroShift-II-LCD-C-Serie möchte Lian Li AiO-Kühlungen anbieten, die optisch besonders elegant wirken. Dafür kombiniert man eine versteckte Verkabelung mit einer teilweise kabellosen Steuerung und einer optimierten Schlauchführung. Dazu zeigen sich diese Modelle aber auch mit einem runden Display und mit einem geschickt integrierten Beleuchtungssystem.

Erst im vergangenen Jahr konnten wir mit der HydroShift LCD 360TL ein Modell aus Lian Lis erster HydroShift-Generation testen. Die Besonderheit dieser AIO-Kühlung ist eine Schlauchführung an der hinteren Seite des Radiators, bei der die Schläuche dann direkt und auf kürzestem Weg von oben zur Kühler-Pumpeneinheit verlaufen. Quer oder schräg verlaufende Schläuche sieht man so nicht mehr. Bei der zweiten HydroShift-Generation setzt Lian Li weiterhin auf den besonderen Look dieser Verschlauchung und optimiert auch die Verkabelung. Dabei wird sogar eine teilweise kabellose Steuerung ermöglicht.

Das eckige 2,88-Zoll-Display der ersten Generation weicht einem runden 2,1-Zoll-Display. Das ist zwar kleiner, fügt sich dafür optisch aber stimmiger ein. Dazu trägt auch die A-RGB-Beleuchtung am Rand des Pumpendeckels ihren Teil bei. Bei der von uns getesteten HydroShift II LCD-C 360R werden auch die Lüfter konsequent beleuchtet. Die Performance soll auch nicht zu kurz kommen, spielt aber offensichtlich nicht die größte Rolle. Lian Li hat für eine bessere Gehäusekompatibilität sogar den Radiator geschrumpft und dabei ungewöhnlich flach gestaltet. Die Pumpe soll mit ihrem 38-mm-Schaufelrad hingegen besonders effektiv arbeiten. Entsprechend spannend ist die Frage, ob die AiO-Kühlung eher unter dem Slim-Radiator leidet oder von der Pumpe profitiert.

Lian Li plant die HydroShift-II-LCD-C-Serie aktuell nur mit 360-mm-Modellen. Dafür gibt es Unterschiede bei der Lüfterbestückung: Die von uns getestete HydroShift II LCD-C 360R wird mit drei UNI FAN CL Wireless ausgeliefert. Alternativ gibt es eine Variante mit UNI FAN TL Wireless und auch eine komplett lüfterlose Ausführung, bei der dem Nutzer die Lüfterwahl überlassen wird. Dazu haben Käufer die Wahl zwischen schwarzen und weißen Farbvarianten.

Für die von uns getestete HydroShift II LCD-C 360R gibt Lian Li eine UVP von 179,99 Euro an. Die gilt sowohl für die schwarze als auch für die weiße Variante. Die lüfterlose Variante soll 159,99 Euro und die HydroShift II LCD-C 360TL soll 239,99 Euro kosten.

Das Zubehör umfasst eine Anleitung, das Montagematerial, einen kleinen Innensechskant-Schraubendreher, eine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste und einen Wärmeleitpasten-Spachtel. Laut OVP-Beschriftung soll eigentlich auch ein L Wireless Controller (den haben wir im Test zum Uni Fan SL Wireless 120 ARGB vorgestellt) enthalten sein - den hat Lian Li uns allerdings separat geschickt.