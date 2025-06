Werbung

Am 05. Juni 2025 hat Nintendo die neue Switch 2 veröffentlicht. Zum Programm gehören technische Verbesserungen, ein neues Display und ein neues Mario Kart. Erstmals in der 33 jährigen Geschichte der Rennspielserie gibt es darin auch eine Open World zu erkunden.

Acht Jahre nach dem Release des Vorgängers Mario Kart 8 Deluxe ist das Spiel seit dem Release der Switch 2 am 05. Juni wahlweise im Bundle mit dem Gerät, das wir uns hier ausführlich testen, als digitale Kopie oder einzeln auch physisch erhältlich. Ganze 79,99 Euro werden für das Spiel als Download fällig. Die physische Version kostet mit 89,99 Euro noch einmal etwas mehr. Was Nintendo dafür bietet, haben wir natürlich angespielt.

Die Open World

Wie der Name bereits vermuten lässt, bietet das neue Spiel Fans erstmals die Chance, eine frei befahrbare Open World zu erkunden. Alle verfügbaren Rennstrecken sind auf einer großen Weltkarte verzeichnet und wer möchte, kann sich zwischen ihnen im Modus Freies Fahren völlig ohne Zeitdruck bewegen. Das Fahren in der quietschbunten Welt ist dabei deutlich entspannter als in den eigentlichen Rennen. So lassen sich in aller Ruhe neue Orte entdecken und die liebevoll gestaltete Umgebung erkunden.

Doch trotz aller Gemütlichkeit gibt es jede Menge zu tun. Die riesige Welt steckt voller Geheimnisse, die entdeckt und vor allem gesammelt werden können. Neben unseren Spielfiguren, die, wenn sie gerade nicht gesteuert werden, selbstständig durch ihre Heimatwelten kurven, begegnen uns überall spannende Aktivitäten. So finden sich zum Beispiel die aus den Mario-Spielen bekannten blauen Power-Buttons. Wer sie überfährt, aktiviert eines der zahlreichen Minispiele. In einem davon gilt es etwa, auf einem Fluss mehrere Boote zu überholen, in einem anderen müssen wir uns binnen 20 Sekunden durch eine Bisonherde schlängeln. Als Belohnung winken Sticker, die freigeschaltet werden können. Unser Sticker-Album kann im Hauptmenü jederzeit eingesehen werden.

Darüber hinaus verstecken sich in der Spielwelt noch besondere Sammelobjekte wie Peach-Medaillen und geheimnisvolle Fragezeichen-Panels. Den Fortschritt bei der Suche behält man bequem über die Weltkarte im Blick. Ein kurzer Klick reicht aus, um zu sehen, welche Regionen bereits gründlich durchkämmt wurden und wo sich weitere Entdeckungen lohnen.