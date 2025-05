Werbung

Fast ein halbes Jahr hatten die fünf Teilnehmer unseres diesjährigen Modding-Contests Zeit, ihrem NZXT-Gehäuse ein komplett neues Äußeres zu spendieren. Es wurde fleißig gefeilt, gedremelt oder lackiert und mit den unterschiedlichsten Materialien wie Leder oder Bambus hantiert – die Modder beweisen viel Liebe zum Detail, handwerkliches Geschick und einiges an Kreativität!

Nach den ersten handskizzierten Entwürfen wurde versucht, die Idee schließlich in die Tat umzusetzen und das lief bis zum Ende leider nicht immer glatt. Nach anfänglichen Versandschwierigkeiten einzelner Komponenten verlängerten wir die Bearbeitungszeit für alle Teilnehmer um sechs Wochen. Ursprünglich sollte der Contest Ende März zu Ende gehen, nahm nun aber erst am vergangenen Sonntag sein Ende.

Leider hat es einer der Sponsoren bis zum Schluss nicht geschafft, alle Komponenten für die Custom-Wasserkühlung der Teilnehmer zu verschicken. Da sich dieser Prozess bereits über mehrere Monate hingezogen hatten und sich eine baldige Lieferung nicht abzeichnete, entschieden wir uns gegen eine weitere Verlängerung – wir wollten die Zeit der Teilnehmer nicht noch länger zusätzlich stehlen. Dies hat zur Folge, dass nicht alle Arbeiten vollständig abgeschlossen werden konnten und wir die bisherigen Arbeiten oftmals in einem unfertigen Zustand bewerten müssen. Alle Teilnehmer haben jedoch zugesagt, ihre Mods in den kommenden Wochen und Monaten fertigstellen und die Community hierfür über ihre Worklogs auf den neusten Stand halten zu wollen.

Wir stellen die zumindest für den Contest finalen Projekte, bei denen natürlich das gestellte Hardwarepaket, das von zahlreichen Sponsonren wie Alphacool, Biwin, ZOTAC und AMD oder NZXT zur Verfügung gestellt wurde, verbaut werden musste, ausführlich vor.

alanlee – The Samurai Saga

Der Contest-Teilnehmer "alanlee" hat sein NZXT-Gehäuse in einen Gaming-Schrein verwandelt, der so einige Design-Elemente und Verzierungen von den wohl bekanntesten Kriegerstand aus Japan spendiert bekommen hat. Nicht ohne Grund hat sich der Modder vor dem Start des Wettbewerbs in einem örtlichen Museum Inspiration geholt und sich sogar ein Schwert als Vorlage gekauft. Die gesamte Hardware wurde in einen Holzmantel gepackt, der sich über zwei vollautomatische Türen öffnen lässt und einen integrierten Bildschirm hervorholen kann. Auch ein eigenes Soundsystem versteckt sich im Inneren. Der Aufbau ist mit zahlreichen Holz- und Leder-Elementen verziert, die Tastatur integriert und eigene Lautsprecher links und rechts implementiert. In einem selbstgebauten Samurai-Helm versteckt sich eine Webcam.

Über 3.500 Teile in mehr als 500 Stunden Arbeitsstunden wurden eigenständig für den Samurai Saga angefertigt. Lüfter, Soundeffekte und zahlreiche LEDs sollen sich später steuern lassen.

i2r – Vision of the past

Ob Tastatur, Maus, Mainboard oder Gehäuse: i2r hat sich bei seinem Projekt "Vision of the past" allen Komponenten gewidmet und diesen ein neues Äußeres spendiert. Dabei setzt er auf einen futuristisch wirkenden Retro-Look mit einigen Steam-, Diesel- und Cyberpunk-Elementen und vor allem einer eher ungewohnten Farbkombination aus Blau, Rosa und Gelb, was durch eine schickes und aufwendiges Beleuchtungssystem ergänzt wird. Ein Eyecatcher schlichthin ist die Iris-Linse direkt in der Front, welche sich über einen Steppermotor automatisch öffnen und schließen lässt. Passend zur gesamten Optik wurde die Hardware entsprechend angepasst, was über ein großzügiges Seitenfenster stolz zur Schau gestellt wird.

karta03 – Voyager Flow

Der Modder karta03 hat mit seinem "Voyager Flow" getauften Projekt ein gänzlich anderes Konzept verfolgt. Er hat aus seinem NZXT-Gehäuse und dem Hardware-Paket einen tragbaren PC mit integriertem Monitor und kompletter Peripherie gebaut – ähnlich wie er bei mobilen Polizeieinsätzen in den USA zum Einsatz kommt. Hierfür hat er ein Aluminiumgestell gebaut und mit separaten Kühlern sowie einigen Luftdurchlässen für die notwendige Kühlung versehen. Der Bildschirm ist direkt an der Unterseite des Deckels montiert. Das war nicht einfach, wie er in seinem Worklog beschreibt.

Pizzasemmel – High Gothic

Pizzasemmel hat die Hardware in seinem Projekt "High Gothic" in eine aufwendige Kathedrale umgebaut, die an das Warhammer-40K-Universum angelehnt ist und aus einem wilden Materialmix aus gelasertem HDF, Sperrholz, 2K-Modelliermasse, 3D-Druck sowie am Ende auch mit Pinsel, Farbe und Washes auf sich aufmerksam macht. Im Altar ist der Ausgleichsbehälter eingelassen, in einer Art Kirchturm steckt seitlich versteckt der Radiator für die Wasserkühlung. Die Fenster wurden mit Holzrahmen angefertigt und aufwendig mit Gußharz in verschiedenen Farben eingesetzt. Brunnen und Säulen verstecken gekonnt die Lüfter und lassen das Gefühl aufkommen, sich tatsächlich in einem kirchlichen Gebäude zu befinden.

Uncle.Pi – Blood is Forever

Auch wenn sich Uncle.Pi aufgrund einer gebrochenen Mittelhand vorzeitig vom Wettbewerb zurückziehen musste, so hat er nach seiner Genesung weiter an seinem Projekt Blood is Forever gearbeitet und will dieses in den kommenden Monaten zu Ende bringen, auch wenn es für den Modding Contest 2024 nicht mehr reichen wird. Als Grundgerüst diente ihm zunächst ein Holzgehäuse, das mit viel Blech und Kupfer überzogen wurde und schlug unter anderem ein Drachen-Emblem in das Kupfer, für das er mehr als 40.000 Schläge benötigte. Wir hoffen, dass sein Handbruch nicht daherkommt!

Zu den Worklogs:

Nach der in der nächsten Woche anstehenden Computex wird eine Jury, die sich überwiegend aus Vertretern der Redaktion und der Moderation zusammensetzen wird, über den Gewinner entscheiden. Wir können schon jetzt sagen: Wirklich leicht wird uns diese Entscheidung nicht fallen!

Alle Komponenten in der Übersicht:

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 10. November 2024

Start am 1. Dezember 2024

Ende der Bearbeitungszeit ist am 30. März, 20:00 Uhr am 11. Mai 2025, 20:00 Uhr

am 11. Mai 2025, 20:00 Uhr Abstimmung der Jury (Hardwareluxx-Redaktion / Foren-User) bis 8. Juni 2024

Wenige Tage später erfolgt die offizielle Bekanntgabe des Gewinners

