In den letzten drei Wochen rührten wir kräftig die Werbetrommel für unseren diesjährigen Modding-Contest, welchen wir bereits zum 14. Mal in Folge austragen. Wir starteten Mitte September nicht nur in die Bewerbungsphase, sondern stellten obendrein das dafür zur Verfügung gestellte NZXT-Gehäuse vor und präsentierten das Hardwarepaket, das alle späteren Teilnehmer zusätzlich für ihre Arbeiten erhalten werden. Dieses umfasst nicht nur Komponenten für einen leistungsstarken Gaming-Rechner, sondern außerdem die Eingabegeräte. Zu den Partnern gehören unter anderem Alphacool, Biwin, ZOTAC und AMD sowie cablemod.

In den letzten Jahren hatten die Teilnehmer außerordentlich viel handwerkliches Geschick bewiesen und einiges an Kreativität gezeigt, denn am Ende brachte jeder einzelne Wettbewerb hochkarätige Gehäuse-Mods hervor, die teilweise auf Messen ausgestellt wurden oder aber den Teilnehmern Folgeaufträge bei den Herstellern brachten.

In den letzten drei Wochen haben uns nahezu täglich Bewerbungen erreicht, die mit viel Mühe bis hin zu ausführlich ausformulierten PDF-Dokumenten mit vielen Bildern und Konzeptzeichnungen erstellt wurden. Das Feedback war abermals überwältigend, wenngleich es in diesem Jahr nicht ganz so viele Bewerbungen waren, wie noch in den Jahren zuvor.

Das sind die Teilnehmer

Wir sind in den vergangenen Stunden zusammen mit der Moderation die zahlreichen Bewerbungen und Einsendungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Auch in diesem Jahr ist uns die Wahl nicht leicht gefallen, doch am Ende können nur fünf Modder an unserem Modding Contest 2024 teilnehmen.

Wir wollen die Bewerber nicht länger auf die Folter spannen und die Teilnehmer nun küren. Wir freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass die fünf Forennutzer "alanlee", "i2r", "karta03", "Pizzasemmel" und "Uncle.Pi" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per E-Mail benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Schon in Kürze sollen sie ihr gewünschtes Gehäuse für ihre Projekte erhalten und das Hardwarepaket nach und nach zugestellt bekommen.

Wir wünschen viel Spaß beim Modden und freuen uns auf schicke Arbeiten!

Alle Komponenten in der Übersicht:

Teilnahmebedingungen:

Neben der kleinen Bewerbung, welche an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. geschickt werden muss, ist für das Führen des Tagebuches ein Account in unserem Forum vonnöten. Das Tagebuch muss während des gesamten Contests alle zwei Wochen mit Text- und Bildmaterial versorgt werden und ausschließlich in unserem Forum verbleiben. Um eine faire Werbung für die Tagebücher zu gewährleisten, nutzt jeder Teilnehmer im Zeitraum des Wettbewerbs eine zur Verfügung gestellte Signatur, die zum entsprechenden Tagebuch führt. Mitarbeiter der teilnehmenden Sponsoren und der Hardwareluxx Media GmbH sowie Moderatoren des Forums von Hardwareluxx sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 10. November 2024

Start am 1. Dezember 2024

Ende der Bearbeitungszeit ist am 30. März, 20:00 Uhr

Abstimmung der Jury (Hardwareluxx-Redaktion / Foren-User) bis 20. April 2024

Wenige Tage später erfolgt die offizielle Bekanntgabe des Gewinners

