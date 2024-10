Werbung

In der letzten Woche startete die Ausschreibung für unseren diesjährigen Modding-Contest, welchen wir bereits das 14. Jahr in Folge austragen. Zwar wurde das Gehäuse in der Ankündigung bereits namentlich genannt, jedoch nicht ausführlich vorgestellt. Das wollen wir mit diesem Beitrag nachholen.

Als Grundlage für den Modding Contest 2024 dient das NZXT H7 Flow RGB (2024), welches der Hersteller zur Computex 2024 im Juni und damit zwei Jahre nach der Vorstellung der H7-Gehäuseserie offiziell in den Markt schickte. Für die Neuauflage hat man vor allem den Innenraum überarbeitet. Ab sofort sorgen ein vertikal orientiertes Netzteil und der Wegfall des 3,5-Zoll-Käufigs für mehr Platz auf dem Boden, was zusätzliche Bodenlüfter und mehr Spielraum bei der Grafikkartenkühlung mit sich bringt. Dort können gleich drei 120-mm-Lüfter montiert werden, mit denen eine direkte Grafikkartenkühlung von unten möglich wird.

Doch bereits ab Werk zeigt sich das NZXT H7 Flow RGB luftig und legt viel Wert auf einen guten Airflow. So integriert der Hersteller seinen hauseigenen F360-RGB-Core-Single-Frame-Lüfter mit drei 120-mm-Rotoren in einem einzelnen Lüfterrahmen in der Front, die obendrein durch eine schicke RGB-Beleuchtung auffallen. Drei zusätzliche Lüfter sowie ein bis zu 140 mm großer Rotor lassen sich im Deckel sowie an der Rückseite unterbringen, womit der Midi-Tower für bis zu zehn Lüfter ausgelegt ist.

Das schafft Platz für eine aufwendige Wasserkühlung. So lässt sich an der Front ein Wärmetauscher mit 360 oder 420 mm verbauen, während im Deckel ein 280 oder 360 mm großer Radiator untergebracht werden kann. Für klassische AiOs kann an der Rückseite ein 120- oder 240-mm-Radiator angebracht werden. Im Boden ist theoretisch ein 360-mm-Modell möglich. Damit ist für maximales Kühlungspotential gesorgt. Alle Gehäuse sind mit einem Hochleistungsnetz versehen, um den Luftstrom für Einlass und Abluft zu maximieren, aber auch Staub zu filtern.

Dank breiter Kanäle an der Rückseite sowie integrierter Haken und Bänder ist ein einfaches Verlegen der Kabel und damit ein ordentliches Kamelmanagement möglich. Platz für die schnellste und stromhungrigste Hardware ist natürlich ebenfalls gegeben. So nimmt das NZXT H7 Flow (2024) Mainboards in den Größen von Mini-ITX bis hin zu E-ATX auf, erlaubt den Einbau einer High-End-Grafikkarte mit einer Gesamtlänge von bis zu 41 cm sowie CPU-Kühler mit einer Bauhöhe von 18,5 cm.

Insgesamt bringt es der Midi-Tower auf Abmessungen von 244 x 544 x 368 mm (B x H x T) und stemmt rund 11,1 kg auf die Waage. Optisch zeigt sich das NZXT H7 Flow RGB dennoch schlicht, wobei sich die eigene Hardware über das gläserne Seitenteil sehr gut in Szene setzen lässt.

NZXT bietet sowohl das H7 Flow als auch das H7 Flow RGB sowohl in Schwarz als auch in Weiß an. Für das H7 Flow wird eine UVP von 139,99 Euro angegeben. Das H7 Flow RGB kostet 159,99 Euro. Die späteren Teilnehmer unseres diesjährigen Modding-Contests erhalten ausschließlich die RGB-Variante, wobei sie über die Farbe entscheiden dürfen. Dann dürfen sie das Gehäuse nach Herzenslust modden und optisch ein neues Dasein spendieren. Die Ausschreibung hierfür läuft noch bis diesen Sonntag, 10. November 2023, 20:00 Uhr.

Eckdaten:

Bezeichnung: NZXT H7 Flow RGB (2024)

Material: SGCC-Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff Maße: 244 x 544 x 468 mm (B x H x T) Formfaktor: E-ATX (bis 27,7 cm), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Laufwerke: 2x 3,5/2,5 Zoll (intern), 2x 2,5 Zoll (intern) Lüfter: 3x 120/ 140 mm (Front, 1x F360 RGB Core vorinstalliert), 1x 120/140 mm (Rückwand, optional), 3x 120/2x 140 mm (Deckel, optional), 3x 120 mm (Boden, optional) Radiatoren (maximal laut Hersteller): Front: 360/420 mm, Deckel: 360/280 mm, Rückwand: 120/140 mm CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 18,5 cm Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 41 cm Gewicht: etwa 11,1 kg Preis: 159,99 Euro (UVP)

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 10. November 2024

Start am 1. Dezember 2024

Ende der Bearbeitungszeit ist am 30. März, 20:00 Uhr

Abstimmung der Jury (Hardwareluxx-Redaktion / Foren-User) bis 20. April 2024

Wenige Tage später erfolgt die offizielle Bekanntgabe des Gewinners

