Auch eine Woche nach der Computex 2025 gingen auf Hardwareluxx.de wieder zahlreiche spannende Artikel online. Wir stellten mit dem MSI Titan 18 HX AI oder dem MSI Vector 16 HX AI nicht nur zwei leistungsfähige Gaming-Laptops auf den Prüfstand, sondern prüften auch die NZXT Kraken Elite 420 RGB, das NZXT H9 Flow RGB (2025) und das Honor 400 sowie die Toshiba MG10 MG10SDA200E auf Herz und Nieren. Weiterhin spielten wir Doom The Dark Ages an und testeten den LG 27BA75QB-B sowie das NZXT N9 X870E.

Samstag, 17.05.2025: MSI Titan 18 HX AI im Test

MSI geht bei seinem Titan 18 HX AI keinerlei Kompromisse bei der Ausstattung ein: So verbaut man mit Arrow Lake und Blackwell nicht nur die schnellsten Komponenten für Spieler, sondern auch reichlich Speicher und vor allem eine mechanische Tastatur, eine leistungsstarke Kühlung und ein hochwertiges Display. Das Gesamtpaket lässt man sich mit einem Preis von deutlich über 6.000 Euro aber auch teuer bezahlen. Wie sich das Gaming-Monster im Praxisalltag schlägt, das klärt dieser Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Dienstag, 20.05.2025: NZXT Kraken Elite 420 RGB im Test

NZXTs Kraken-Serie erhält ein neues Flaggschiff, denn die Kraken Elite 420 RGB soll mit einem großen 420-mm-Radiator auftrumpfen. Gleichzeitig bietet sie eine beachtliche Ausstattung mit individuell anpassbarem Display, einem 420-mm-Single-Frame-Lüfter und einer elegant gelösten Verkabelung... [weiterlesen]

Dienstag, 20.05.2025: NZXT H9 Flow RGB (2025) im Test

NZXT spendiert seinem Oberklassemodell H9 in diesem Jahr ein größeres Facelift. Mit Blick auf das H9 Flow RGB (2025) zeigen wir die gravierenden Änderungen im Vergleich zur Vorgängergeneration auf und finden heraus, ob dieses kombinierte Show- und Airflow-Gehäuse eine gute Grundlage für ein Enthusiastensystem ist... [weiterlesen]

Sonntag, 25.05.2025: MSI Vector 16 HX AI im Test

Das MSI Vector 16 HX AI ist weder ziemlich schlank und leicht, noch übermäßig groß. Trotzdem gibt es unter der Haube richtig schnelle Hardware für Spieler, die das Gerät zu einem klassischen Gaming-Laptop macht. Ob das Konzept aufgeht und wie sich unsere Testkonfiguration, für die mit Intel Core Ultra 7 und NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop veranschlagt werden, schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Dienstag, 27.05.2025: Doom The Dark Ages angespielt

Seit dem 15. Mai 2025 lernen die Dämonen wieder das Fürchten. In Doom: The Dark Ages erzählt Bethesda die Vorgeschichte des Doom Slayers. Es geht in ein Fantasy-Mittelalter-Szenario, in welchem wir uns als Spieler zum mittlerweile sechsten Mal mit den Horden der Hölle messen. Während der erste Teil bereits 1993 erschienen ist, schließt The Dark Ages an Doom von 2016 und den Nachfolger Doom: Eternal von 2020 an... [weiterlesen]

Dienstag, 27.05.2025: Honor 400 im Test

Das Honor 400 wird auch in der Farbvariante Wüstengold angeboten. Doch kann sich das jüngste Mittelklassemodell von Honor auch im Test eine Goldmedaille verdienen... [weiterlesen]

Mittwoch, 25.05.2025: Toshiba MG10 MG10SDA200E mit 2 TB im Test

Toshiba legt mit der MG10D-Serie kleinere Kapazitätsgrößen neu auf, um diese mit aktueller Technik anbieten zu können. Nachdem wir uns bereits die 8-TB- und 4-TB-Variante angesehen haben, ist nun die das Modell MG10SDA200E mit 2 TB auf dem Prüfstand. Ob und wie sich die Aktualisierung bei so kleinen Festplatten gelohnt hat, lässt sich in unserem Artikel nachlesen... [weiterlesen]

Freitag, 30.05.2025: LG 27BA75QB-B im Office-Test

Ein ordentlicher Schreibtisch fängt meist bei der Verkabelung an und der LG 27BA75QB-B könnte hier mit seinen Daisy-Chain-Fähigkeiten eine große Hilfe sein. Aber auch darüber hinaus möchte der 27-Zöller mit seinem 100 Hz schnellen IPS-Panel ein passender Partner für den Büro-Alltag sein. Ob das gelingt, klärt unser Office-Test... [weiterlesen]

Freitag, 30.05.2025: NZXT N9 X870E im Test

In diesem Mainboard-Test wechseln wir nicht nur die Plattform, sondern auch die Farben sowie den Hersteller. Nachdem wir das umfängliche MSI MEG Z890 GODLIKE (Hardwareluxx-Test) getestet hatten, werden wir unsere Blicke nun auf das NZXT N9 X870E werfen. NZXT ist schon seit einigen Jahren mit ein paar Platinen pro Plattform mit im Mainboard-Segment unterwegs, fertigt jedoch nicht selbst. Von NZXT haben wir die weiße Version des N9 X870E für einen Test erhalten. Kann es überzeugen... [weiterlesen]