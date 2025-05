Werbung

NZXTs Kraken-Serie erhält ein neues Flaggschiff. Die Kraken Elite 420 RGB soll mit einem großen 420-mm-Radiator auftrumpfen. Gleichzeitig bietet sie eine beachtliche Ausstattung mit individuell anpassbarem Display, einem 420-mm-Single-Frame-Lüfter und einer elegant gelösten Verkabelung.

Das unumstrittene Top-Modell aus der Kraken-Serie war bisher die Kraken Elite 360 RGB (2024). Ein 420-mm-Modell gab es hingegen nicht - bis jetzt. Denn zur diesjährigen Computex hat NZXT die Kraken Elite 420 RGB im Gepäck. Und wir konnten das neue Flaggschiffmodell noch vor dem Launchtermin testen. Als 420-mm-AiO-Kühlung lässt die Kraken Elite 420 RGB auf eine noch höhere Kühlleistung hoffen.

Dabei behält NZXT den grundlegenden Aufbau bei, den man von der Kraken Elite 360 RGB (2024) kennt. Die Kraken Elite 420 RGB zeigt sich also ebenfalls in einem modernen Design, bei dem Anschlusskabel weitgehend aus dem Sichtfeld verschwinden. Und auch bei diesem Modell nutzt NZXT einen Single-Frame-Lüfter, der mit nur einem einzigen Kabel an die Kabelpeitsche angeschlossen wird. NZXT beleuchtet sowohl die Lüfter als auch einen Ring am Pumpendeckel. Besonders geprägt wird die Optik aber wieder vom runden Display, das über die NZXT-CAM-Software individuell gestaltet werden kann.

Die Kraken Elite 420 RGB gibt es in einer weißen und in einer schwarzen Farbvariante. NZXT gibt für beide eine UVP von 344,99 Euro an. Das kleinere Geschwistermodell mit 360-mm-Radiator kostet im Handel aktuell rund 311 Euro, insofern passt der Preis des 420-mm-Modells durchaus in NZXTs Preisgefüge.

Das Zubehör fällt übersichtlich aus. NZXT legt eine Anleitung, das Montagematerial und eine Kabelpeitsche bei.