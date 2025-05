Werbung

Seit dem 15. Mai 2025 lernen die Dämonen wieder das Fürchten. In Doom: The Dark Ages erzählt Bethesda die Vorgeschichte des Doom Slayers. Es geht in ein Fantasy-Mittelalter-Szenario, in welchem wir uns als Spieler zum mittlerweile sechsten Mal mit den Horden der Hölle messen. Während der erste Teil bereits 1993 erschienen ist, schließt The Dark Ages an Doom von 2016 und den Nachfolger Doom: Eternal von 2020 an.

Nachdem wir zum Release bereits einen Blick auf die technische Umsetzung von Doom: The Dark Ages geworfen haben, fehlt natürlich noch ein Blick auf das eigentliche Spiel. Dazu haben wir uns gemütlich an die Xbox gesetzt und den Shooter rund um den Doom Slayer ausgiebig angezockt. Das Spiel ist seit Release Teil des Xbox Game Pass.

Höllisches Mittelalter - Darum geht’s

In Doom: The Dark Ages verschlägt es uns in eine düstere, graue Vorzeit, in der wir mehr über die Entstehungsgeschichte des Slayers erfahren sollen. Während der Slayer in den neueren Doom-Spielen aus einer Stasis erwacht und sich unmittelbar in den ewigen Krieg gegen die Höllenhorden stürzt, wird in diesem Teil beleuchtet, wie es überhaupt dazu kam. Wie der Doom Guy zum Doom Slayer wurde, wurde bereits in den beiden Vorgängern angerissen. Nun sollen wir es live erleben.

Schon zu Beginn treffen wir auf zentrale Figuren, sowohl Verbündete als auch Widersacher. Die Hölle, angeführt von einer mächtigen Hexe, überfällt die Stadt Kalim, während die verzweifelten Menschen sich unter der Führung von König Novik mit aller Kraft zur Wehr setzen. Die Welt, in die wir geworfen werden, ist ein faszinierender Mix aus mittelalterlicher Fantasy, Horror und Science-Fiction: Menschen tragen Rüstungen und leben in Burgen, verfügen aber gleichzeitig über Raumschiffe und Laserkanonen. Als die Lage aussichtslos scheint, wenden sie sich an die Maykr, die engelsgleichen Wesen aus den Vorgängern, die den gefangenen Slayer erwecken, um ihn unter ihrer Kontrolle in die Schlacht zu schicken. Nach einem einleitenden Tutorial begegnen wir dem Antagonisten Prinz Ahzrak sowie der bereits bekannten Hexe, die ihm zur Seite steht. Ihr Ziel ist das sogenannte Argent-Herz, doch der Slayer stellt sich ihnen kompromisslos entgegen. Zu den härtesten Metal Rhythmen betreten wir nun das Schlachtfeld und begrüßen die ersten Dämonen sofort mit unserer Schrotflinte.