Toshiba legt mit der MG10D-Serie kleinere Kapazitätsgrößen neu auf, um diese mit aktueller Technik anbieten zu können. Nachdem wir uns bereits die 8-TB- und 4-TB-Variante angesehen haben, ist nun die das Modell MG10SDA200E mit 2 TB auf dem Prüfstand. Ob und wie sich die Aktualisierung bei so kleinen Festplatten gelohnt hat, lässt sich in unserem Artikel nachlesen.

Im dritten und letzten Teil unserer Artikel-Reihe zu Toshibas neuer MG10-Serie mit niedrigeren Kapazitäten werfen wir damit zum ersten Mal in der neueren Zeit einen Blick auf eine Festplatte mit SAS-Anschluss.

Wie wir bereits im Artikel der Toshiba MG10D mit 4 TB ausführlich beschrieben hatten, ist die Variante mit 2 TB das zweitkleinste Modell der Serie, wobei die 1-TB-Variante nicht als SAS-Version verfügbar ist. Trotz nur einem Platter mit 2 TB an Speicherplatz handelt es sich um eine vollwertige Enterprise-Festplatte, luft-gefüllt, mit Persistent-Write-Cache. Sie ist in allen Varianten mit nativen oder emulierten Sektorgrößen sowie mit oder ohne SIE oder SED erhältlich.

Auch bei diesem Laufwerk lässt sich, auf Grund der aktuellen Fertigungstechnologie, wieder eine enorme Datenrate erwarten. Gerade für den heimischen Anwender sei jedoch ergänzend gesagt, dass SAS-Festplatten ab Werk deutlich mehr Energie verbrauchen, da der SAS-Standard nicht auf Sparsamkeit, sondern auf höchste Leistung ausgelegt ist.

Bekanntermaßen lassen sich SAS-Festplatten nicht an normalen SATA-Controllern betreiben. Umgekehrt, also SATA-HDD an SAS-Controllern, ist ein Betrieb hingegen problemlos möglich. In unserem Test kommt ein sogenannter TRI-Mode-Controller zum Einsatz, dieser unterstützt somit SATA, SAS und NVMe-Laufwerke. Das sollte bei der Beschaffung solcher Festplatten vorher immer bedacht werden.