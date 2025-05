Werbung

Das MSI Vector 16 HX AI ist weder ziemlich schlank und leicht, noch übermäßig groß. Trotzdem gibt es unter der Haube richtig schnelle Hardware für Spieler, die das Gerät zu einem klassischen Gaming-Laptop macht. Ob das Konzept aufgeht und wie sich die rund 2.000 Euro teure Testkonfiguration mit Intel Core Ultra 7 und NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten.

Die Vector-Reihe von MSI umfasst klassische Gaming-Geräte. Im Gegensatz zu den wahren Desktop-Replacements, wie beispielsweise dem MSI Titan 18 HX AI aus unserem letzten Test, sind die Modelle nicht ganz so groß, schwer und dick, bieten jedoch trotzdem schnelle High-End-Konfigurationen für eine hohe Gaming-Leistung an. Auf übermäßige Gaming-Features, wie ein aufwendiges RGB-Beleuchtungssystem oder eine mechanische Tastatur wird ebenfalls verzichtet, womit letztendlich der Preis gedrückt wird.

Das MSI Vector 16 HX AI A2XW setzt auf einen 16 Zoll großen Bildschirm, der eine native QHD+-Auflösung von 2.560 x 1.600 Bildpunkte bietet und schnelle 240 Hz erreichen soll. Dazu gibt es einen schnellen Core-Ultra-Prozessor der Arrow-Lake-Generation, der mit einer NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti oder GeForce RTX 5080 Laptop kombiniert wird. Natürlich sind die Power-Limits beider Hauptkomponenten auf die jeweils höchsten Werte konfiguriert, womit ordentlich Gaming-Leistung zur Verfügung stehen sollte – vor allem, wenn man die Beschleunigungstechnologien DLSS 4 oder Frame Generation der Blackwell-Architektur aktiviert.

Dazu gibt es bis zu 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher mit 5.600 MHz und eine 512 oder 1 TB fassende NVMe-SSD. Theoretisch lassen sich zwei Laufwerke unterbringen, wobei die Haupt-SSD sogar per PCIe 5.0 angebunden werden kann. Moderne Schnittstellen wie Thunderbolt 5, schnelles 2,5-GBit/s-Ethernet oder HDMI 2.1 und WiFi 6E mit Killer-Technik fehlen ebenso wenig wie hochwertige Lautsprecher mit Nahimic-3-Audio-Enhancer, eine Full-HD-Webcam mit IR-Sensor für den Login über Windows Hello oder eine RGB-Hintergrundbeleuchtung bei der Tastatur, die sich in 24 Zonen einstellen lässt.

MSI packt dies in ein 357 x 284 x 28,6 mm großes, 2,7 kg schweres Kunststoffgehäuse mit Metalldeckel, das seine Gaming-Ambitionen nicht vollständig verbirgt. Je nach Konfiguration werden für das MSI Vector 16 HX AI A2XW zwischen 2.000 bis 3.000 Euro aufgerufen.

Für unseren Test erhielten wir nach dem MSI Titan 18 HX AI mit Vollausstattung eine Modellvariante des Vector 16 HX AI, die eher im unteren Seriensegment anzutreffen ist, sich jedoch nicht vor der starken Konkurrenz verstecken muss. Das Testgerät wird von einem Intel Core Ultra 7 255HX samt einer NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti mit 12 GB RAM und einer 512 GB großen SSD angetrieben. 1.999 Euro musste man dafür zu Redaktionsschluss auf den virtuellen Ladentresen legen.

Ob das Gerät diesen Preis wert ist, das klären wir in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben den Gamer durch unseren überarbeiteten Benchmark-Parcours geschickt.