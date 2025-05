Werbung

Ein ordentlicher Schreibtisch fängt meist bei der Verkabelung an und der LG 27BA75QB-B könnte hier mit seinen Daisy-Chain-Fähigkeiten eine große Hilfe sein. Aber auch darüber hinaus möchte der 27-Zöller mit seinem 100 Hz schnellen IPS-Panel ein passender Partner für den Büro-Alltag sein. Ob das gelingt, klärt unser Office-Test.

Als Basis nutzt der LG 27BA75QB-B ein aktuelles IPS-Panel, das im 27-Zoll-Format 2.560 x 1.440 Bildpunkte bietet – eine Überraschung gibt es an dieser Stelle also nicht, ist diese Kombination doch bereits seit vielen Jahren fest etabliert im Business-Umfeld. Etwas anders sieht das mit der Wiederholfrequenz von 100 Hz aus. Gegenüber klassischen 60-Hz-Modellen werden so etwas flüssigere Bewegungen von Bewegtbildern realisiert. Das macht sich auch beim Mauszeiger in Windows bemerkbar. Wer den 27BA75QB-B aber wirklich nur für Office-Einsatz nutzt, sollte keine Wunder erwarten.

Der 27BA75QB-B setzt auf ein IPS-Panel, was nicht verwundert, stammt die Technik doch von LG selbst. Entsprechend sind eine gute Blickwinkelunabhängigkeit und eine gute Farbdarstellung zu erwarten - das Panel soll den sRGB-Farbraum vollständig abdecken, was für ein Office-Gerät natürlich voll und ganz ausreicht.

Zum Testzeitpunkt kostet der LG 27BA75QB-B rund 300 Euro (inkl. MwSt.), was mit Blick auf die reichhaltige Ausstattung und die Möglichkeit, eine Docking-Station zu ersetzen, angemessen scheint. Der Garantiezeitraum beträgt 36 Monate, LG bietet einen Vorab-Austausch.

Die Ausstattung im Überblick

Besonders interessant soll der LG 27BA75QB-B durch seine Ausstattung werden. Es gibt einen Typ-C-Anschluss, der mit einer Ladeleistung von 65 W ausreichend dimensioniert ist, um normale Business-Geräte mit Strom zu versorgen. Damit das Display eine Docking-Station ersetzen kann, integriert LG zudem eine RJ45-Schnittstelle, sodass ein Notebook via Gigabit kabelgebunden ins lokale LAN gebracht werden kann. Darüber hinaus gibt es einen USB-Hub mit vier Anschlüssen, von denen zwei seitlich positioniert wurden. Da diese ein Stück nach hinten versetzt wurden, sind sie leider nicht ideal erreichbar.

Neben dem typischen Eingangs-Duo, bestehend aus HDMI und DisplayPort, gibt es einen DisplayPort-Ausgang. Damit kann eine DaisyChain zu einem zweiten Monitor aufgebaut werden, der DP-Out kann einfach mit dem Eingang des zweiten Displays verbunden werden. Das klappte in unserem Versuch mit einem LG 27BA550-B problemlos, ist jedoch nicht auf ein Duo aus LG-Monitoren limitiert.

Andere Office-Monitore bieten beispielsweise noch integrierte Webcam-Lösungen. Das ist bei unserem Testgerät nicht der Fall. Insgesamt können wir dem 27-Zöller dennoch eine gelungene Ausstattung attestieren.

Ergonomie

Die Ergonomie eines Monitors kann sehr viel dazu beitragen, über einen längeren Zeitraum bequem am Schreibtisch zu sitzen. In unserer Ergonomie-FAQ gehen wir auf die wichtigsten Einstellmöglichkeiten am Monitor ein, zeigen darüber hinaus aber auch, wie der Schreibtischstuhl oder Schreibtisch eingestellt werden müssen.

Der 27-Zöller kann in einem Bereich von 150 mm großzügig in der Höhe verstellt, die Unterkante des Panels beinahe auf Schreibtisch-Niveau abgesenkt werden. Großgewachsene Anwender bekommen also zu keinem Zeitpunkt Probleme. Die Neigung kann im Bereich von -5° bis 21 ° angepasst werden, während das Panel um, je 45 ° nach links und rechts gedreht werden kann.

Die Pivot-Funktion wurde ebenfalls integriert. Dabei kann das Panel nach links oder recht um 90° in den Hochkant-Betrieb gedreht werden. So stört das etwas breite untere Rahmen-Element auf keinen Fall, egal auf welcher Seite der hochkant gedrehte Monitor im Multimonitor-Setup steht.

Alternativ kann ein Monitor-Arm mit 100x100-mm-Aufnahme genutzt werden, was noch flexibler ist.

Bedienung

Der LG 27BA75QB-B lässt sich recht komfortabel über einen einzelnen Joystick bedienen - so gibt es schon einmal keine Verwirrungen rund um das Bedienkonzept. Allerdings sitzt der Stick nicht optimal erreichbar auf der Rückseite des Gehäuses. Auf der Unterseite des Rahmens wäre es besser gelegen.

Das Menü ist von LG grundlegend bekannt. Es gibt einen zweistufigen Aufbau. In der ersten Ebene gibt es Zugriff auf die wichtigsten Funktionen, während in der zweiten Ebene ein großer Funktionsumfang zur Verfügung gestellt wird. Da alle Funktionen klar beschriftet und zugeordnet wurden, gibt es hier keine Überraschungen.

Spezifikationen

In unserer großen Display-FAQ gehen wir umfangreich auf die verschiedenen technischen Aspekte moderner Monitore ein und erklären deren Vor- und Nachteile. Ein Blick lohnt sich auf jeden Fall.

Spezifikationen des LG 27BA75QB-B in der Übersicht Straßenpreis: ca. 305 Euro Garantie: 36 Monate Homepage: www.lg.com Diagonale: 27 Zoll Krümmung - Gehäusefarbe: Schwarz Format: 16:9 Panel: IPS Look up Table: 8 Bit Glare-Optik: nein Auflösung: 2.560 x 1.440 Pixel Kontrastwert: 1.000:1 Helligkeit: SDR: 350 cd/m²

Reaktionszeit: 5 ms Wiederholfrequenz: 100 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 2x DisplayPort 1.4 (1 in, 1 out)

2x HDMI 2.1

1x Typ C (65 W PD)

5x USB 3.0 (1up, 4 down)

1x RJ45

1x 3,5 mm Klinke HDCP: ja Gewicht: 8,1 kg Abmessungen (B x H x T): 613,5 x 569,7 x 250 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 150 mm

Neigung: -5° - 21°

Drehung: ± 45°

Pivot: ± 90 ° Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm (mit Adapter) integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: intern TCO-Zertifikat: ja EPAT-Zertifikat: ja Energy-Star-Zertifikat: ja Sonstiges: DisplayPort Daisy Chain möglich

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des LG 27BA75QB-B gehören:

Kabel: DisplayPort

Kabel: USB Typ-C

Kabel: Stromanschluss