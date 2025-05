Werbung

NZXT spendiert seinem Oberklassemodell H9 in diesem Jahr ein größeres Facelift. Mit Blick auf das H9 Flow RGB (2025) zeigen wir die gravierenden Änderungen im Vergleich zur Vorgängergeneration auf und finden heraus, ob dieses kombinierte Show- und Airflow-Gehäuse eine gute Grundlage für ein Enthusiastensystem ist.

Während andere Hersteller immer wieder neue Gehäusekonzepte unter immer neuen Modellnamen auf den Markt bringen, geht NZXT seit einiger Zeit einen anderen Weg. Man nutzt etablierte Modellnamen, bringt mit diesen Namen aber immer wieder aktualisierte und teils durchaus deutlich veränderte Modelle auf den Markt. In diesem Jahr sind die größten Modelle von NZXT an der Reihe, also die H9-Serie. 2023 hatten wir aus dieser Serie das gläserne H9 Elite getestet. Zur Computex bringt nun das Airflow-Modell H9 Flow in der neuen 2025er-Ausführung heraus. Wir können direkt zum Messelaunch einen Test anbieten.

Das H9 Flow (2025) wurde von NZXT als großzügiger Midi-Tower für Oberklassesysteme entwickelt. So kann das Gehäuse gleich zwei große 420-mm-Radiatorenplätze bieten und extrem lange Grafikkarten aufnehmen. Dabei hat NZXT die Neuauflage deutlich umgestaltet. Obwohl das H9 Flow (2025) einen hohen Airflow bieten soll, zeigt es sich gleichzeitig mit einer Glasfront. Dafür wurde die vordere rechte Ecke angeschrägt, sodass neben der Glasfront schräg orientierte Frontlüfter Platz finden. Das H9 Flow (2025) soll also gleichermaßen Show- und Airflow-Gehäuse sein. Dieses Konzept hatte NZXT in ähnlicher Weise schon beim kleineren H6 Flow umgesetzt.

NZXT bietet das H9 Flow (2025) in drei Varianten an, die wiederum in Schwarz und in Weiß erhältlich sind. Die unbeleuchtete Basisvariante mit drei F140Q und einem F120Q kostet 179,90 Euro. Für das von uns getestete H9 Flow RGB (2025) mit einem beleuchteten F420 RGB Core und einem unbeleuchteten F120Q werden 219,90 Euro aufgerufen. Die volle RGB-Dröhnung gibt es schließlich beim H9 Flow RGB+ mit zwei F420 RGB Core und einem F120 RGB Core sowie einem NZXT Control Hub. Dafür kostet dieses Variante aber auch 299,90 Euro.

Das H9 Flow RGB wird mit Anleitung, Montagematerial, Kabelbindern, Klettverschlüssen und einer kleinen Kabelabdeckung aus Kunststoff ausgeliefert.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: