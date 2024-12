Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben pünktlich zum Marktstart nicht nur den neuen Intel-Grafikkarten der Arc-Familie auf den Zahn gefühlt, sondern auch dem Arctic Senza. Aber auch die Kingston Fury Renegade CUDIMM DDR5-8400, das ASRock Rack GNR2D16-2T im Servereinsatz, die ASUS ROG Azoth Extreme und der Alienware AW2725QF standen in dieser Woche bei uns auf dem Prüfstand. Außerdem prüften unsere kritischen Blicke die Creative die Pebble X Plus und das Gigabyte G6X 9KG auf Herz und Nieren.

Donnerstag, 05.12.2024: Arctic Senza im Test

Der Arctic Senza ist nicht nur der erste Komplett-PC des Kühlungsspezialisten, sondern auch einer, der vieles anders macht. Denn während andere auf traditionelle Gehäuse setzen, die auf dem Schreibtisch positioniert werden, wird das Erstlingswerk der Braunschweiger mitsamt des Netzteils und einer Frontblende direkt unter der Tischkante montiert und zugleich passiv und somit völlig lautlos betrieben – und das obwohl eine Ryzen-APU der Desktop-Klasse unter der Haube steckt. Wie sich der "Under Desk PC" im Arbeitsalltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Freitag, 06.12.2024: Das ASRock Rack GNR2D16-2T im Servereinsatz

Das ASRock Rack GNR2D16-2T (Test) mit Platz für zwei Prozessoren der Xeon-6700E-Serie (Test) haben wir uns bereits angeschaut, nun wird es Zeit, das Board in den praktischen Einsatz zu bringen. Dazu haben wir das Board in ein Servergehäuse gepackt, die weiteren Komponenten verbaut und überprüft, was die Kombination aus zwei Sockeln zusammen mit der weiteren Ausstattung zu leisten im Stande ist... [weiterlesen]

Freitag, 06.12.2024: Kingston Fury Renegade CUDIMM DDR5-8400 im Kurztest

Gänzlich neu im Gespräch sind die DDR5-CUDIMM-Speicherkits, die das Ziel verfolgen, weitaus höhere Speichertaktraten zu ermöglichen, als dies mit gewöhnlichen DDR5-UDIMM-Modulen möglich ist. Im Z890-Media-Kit von MSI befand sich ein DDR5-CUDIMM-Speicherkit von Kingston, das wir in diesem Kurztest einmal anschauen möchten. Das 48-GB-CUDIMM-Speicherkit ist Teil der Fury-Renegade-Serie und bietet mit dem höchsten XMP einen Speichertakt von 4.200 MHz für 8.400 MT/s und möchten herausfinden, wieviel mehr Takt möglich ist und wie sich die Latenz verhält... [weiterlesen]

Sonntag, 08.12.2024: ASUS ROG Azoth Extreme im Test

ASUS ist in fast allen Bereich des Computermarkts vertreten. Mit der neuen Azoth Extreme will man nun auch im Custom-Tastatur-Bereich angreifen. Es kann also einiges erwartet werden, jedoch zu einem Preis, der sich vornehmlich an absolute Enthusiasten richtet. Ob die Rechnung aufgeht, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Montag, 09.12.2024: Weihnachtliche Sparaktion bei notebooksbilliger.de [Anzeige]

Kurz vor dem Weihnachtsfest gibt es bei notebooksbilliger.de die Last-Minute-XMAS-Deals, bei denen es starke Angebote in allen Kategorien gibt. Es können bis zu 80 % zur UVP gespart werden. Egal ob Notebooks, PC-Systeme, Komponenten oder Displays! Wer noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk ist, der sollte jetzt zuschlagen... [weiterlesen]

Dienstag, 10.12.2024: Alienware AW2725QF im Test

Wer die Wahl hat, hat die Qual. Oder etwas positiver ausgedrückt: Es tun sich neue Möglichkeiten auf. Der Alienware AW2725QF ist ein Dual-Resolution-Gerät, das wahlweise die UHD-Auflösung mit 180 Hz oder FullHD mit 360 Hz bietet. Wie sich das auf den Alltag auswirkt und was das Gerät generell leistet, das klärt unser Test... [weiterlesen]

Mittwoch, 11.12.2024: Creative Pebble X Plus im Test

Kaum ein anderes Unternehmen steht so im Zusammenhang mit Audio-Peripherie wie Creative. Dabei ist der Hersteller in erster Linie für seine Soundkarten bei PC-Nutzern bekannt. Daneben produziert Creative allerdings auch PC-Lautsprechersysteme wie das Pebble X Plus, welches wir in diesem Test mal näher unter die Lupe genommen haben... [weiterlesen]

Mittwoch, 11.12.2024: Features für einen einfachen Zusammenbau [Anzeige]

Wohl fast jeder Hardwareluxx-Stammleser hat schon einmal selber einen PC zusammengebaut, einige werden mehrere Jahrzehnte Erfahrung in diesem Bereich mitbringen. Aber auch für Anfänger ist das Thema interessant, denn der DIY-Bereich spart nicht nur Kosten, sondern bringt einem auch ein erweitertes Verständnis, wie die schwarze Kiste unter dem Schreibtisch eigentlich funktioniert. Damit beim DIY-Erlebnis nichts schief geht und der Zusammenbau reibungslos klappt, braucht es intelligente Features - und die hat MSI im Hinblick auf einen sicheren, komfortablen Zusammenbau in die Produkte integriert... [weiterlesen]

Donnerstag, 12.12.2024: Intel Arc B580 Limited Edition im Test

Mit der Arc B580 hat Intel die ersten dedizierten Grafikkarten der zweiten Arc-Generation vorgestellt, die als Battlemage-Design und mit Xe2-Architektur einen besseren Start vollführen soll, als dies damals Anfang Oktober 2022 mit der Arc A770 und Arc A750 gelang. Mit der verbesserten Xe2-Architektur und 12 GB Grafikspeicher adressiert Intel dieses Mal nicht mehr nur den Spieler, der sich mit 1080p begnügt. Aber natürlich ist auch Intel bewusst, dass der Preis und die Positionierung der Karte eine entscheidende Rolle spielen. Wir schauen uns heute die Limited Edition der Arc B580 genauer an... [weiterlesen]

Freitag, 13.12.2024: Sparkle Arc B580 Titan OC im Test

Nach dem gestrigen Test Arc B580 in der Limited Edition folgt heute mit der Sparkle Arc B580 Titan OC ein erstes Custom-Modell. Auch diese basiert auf der BMG-G21-GPU und so gibt es zwischen der Limited Edition und der der Arc B580 Titan OC nur geringe Unterschiede im Power-Limit und den Takt-Vorgaben... [weiterlesen]

Samstag, 14.12.2024: Gigabyte G6X 9KG im Test

Zur Weihnachtszeit und vor allem kurz vor der Vorstellung einer neuen Hardware-Generation kann man immer wieder gute Schnäppchen machen. Das Gigabyte G6X 9KG ist ein solches Modell. Für nicht einmal mehr 1.000 Euro gibt es einen schnellen Gaming-Laptop mit guter Ausstattung, die einen flotten HX-Prozessor mit einer dedizierten GeForce-Grafik sowie einem FHD+-Panel mit 165 Hz kombiniert. Wie sich der 16-Zöller im Alltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel... [weiterlesen]