ASUS ist in fast allen Bereich des Computermarkts vertreten. Mit der neuen Azoth Extreme will man nun auch im Custom-Tastatur-Bereich angreifen. Es kann also einiges erwartet werden, jedoch zu einem Preis, der sich vornehmlich an absolute Enthusiasten richtet. Ob die Rechnung aufgeht, klären wir in unserem Test.

Der Einstieg in den Custom-Bereich der Tastaturen ist etwas, dass sich nicht jeder Hersteller traut. ASUS hingegen hat es gewagt und wir schauen uns die Features und Anpassungsmöglichkeiten der Azoth Extreme genauer an. Es gibt unzählige Möglichkeiten, eine Tastatur an seine eigenen Wünsche und Vorlieben anzupassen. Das Erste, was den meisten Leuten dabei in den Sinn kommt, ist das Austauschen der Tastenkappen, was bei vielen, heutzutage erhältlichen mechanischen Tastaturen möglich ist. Wenn man dann etwas tiefer in diesen Bereich der Personalisierung eintaucht, wird schnell klar, dass es auch viele Tastaturen gibt, bei denen die Switchtes ausgetauscht werden können. Dies sind nur zwei Möglichkeiten, die die ASUS ROG Azoth Extreme selbstverständlich auch bietet.

Die ASUS ROG Azoth Extreme ist aktuell zu einem Preis von rund 525 Euro im Handel verfügbar und damit in der absoluten Luxusklasse eingeordnet. Dafür bietet sie unter anderem das erwähnte ISO-Hot-Swap-Board bei dem sehr einfach die Switches ausgetauscht werden können.

Auch die Möglichkeit einer Wireless-Verbindung, wahlweise via 2,4 GHz oder Bluetooth ist vorhanden. Zudem hat ASUS der Tastatur ein paar Features spendiert, die das Tippgeräusch verbessern sollen und im Inneren des Gehäuses zu finden sind.