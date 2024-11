Gänzlich neu im Gespräch sind die DDR5-CUDIMM-Speicherkits, die das Ziel verfolgen, weitaus höhere Speichertaktraten zu ermöglichen, als dies mit gewöhnlichen DDR5-UDIMM-Modulen möglich ist. Im Z890-Media-Kit von MSI befand sich ein DDR5-CUDIMM-Speicherkit von Kingston, das wir in diesem Kurztest einmal anschauen möchten. Das 48-GB-CUDIMM-Speicherkit ist Teil der Fury-Renegade-Serie und bietet mit dem höchsten XMP einen Speichertakt von 4.200 MHz für 8.400 MT/s und möchten herausfinden, wieviel mehr Takt möglich ist und wie sich die Latenz verhält.

Zunächst einmal stellt sich für viele die Frage: Für was steht der Begriff CUDIMM? CUDIMM steht vollständig ausgeschrieben für Clocked Unbuffered Dual Inline Memory Module. Wichtig ist an dieser Stelle daher besonders das Clocked, das die Besonderheit dieser Module darstellt. Bei gewöhnlichen UDIMMs stellt der Memory-Controller im Prozessor für die Spannungs- und Taktsignale das Limit dar und aus dieser Folge sind kaum mehr Steigerungen beim Speichertakt möglich. Die Idee bei den CUDIMMs ist es, das auf den RAM-Modulen selbst ein weiterer Taktgeber (CKD) verlötet ist, ein eigenständiges Spannungs- und Taktsignal an die Speicher-Chips weiterzugeben und dient quasi als Verstärker.

Je nach CUDIMM-Speicher-Kit können daher weitaus höhere Speichertaktraten sein. So wurden erste DDR5-9600-CUDIMM-Kit von G.Skill auf über 6.000 MHz (12.000 MT/s) übertaktet. Doch hängt es genau wie bei gewöhnlichen UDIMM-Kits davon ab, welche ICs sich auf den Modulen befinden und wieviel Potential in ihnen steckt. Weiterhin wichtig ist jedoch auch der Memory-Controller im Prozessor. Offiziellen CUDIMM-Support bieten die brandneuen Core-Ultra-200-Prozessoren (Arrow Lake-S) für den Sockel LGA1851. Mit dem MSI MEG Z890 ACE (Hardwareluxx-Test) haben wir eine erste LGA1851-Platine mit dem CUDIMM-Kit getestet.

Das CUDIMM-Kit von Kingston ist auf dem ersten Blick durch den montierten Heatspreader natürlich nicht von den anderen UDIMMs aus der Fury-Renegade-Serie zu unterscheiden. RGB-LEDs sind keine vorhanden und die Modulhöhe beträgt ebenfalls 39,2 mm. Kingston hat zumindest bei diesen ES-Modulen (Engineering Sample) auf eine eindeutige CUDIMM-Beschriftung verzichtet. Die Besonderheit steckt demnach im Detail und unter dem Heatspreader.

SPD-Programmierung und technische Eigenschaften

Weitreichende Details hätte uns Taiphoon Burner liefern können, allerdings ist die Software noch nicht für die neuen CUDIMMs gewappnet beziehungsweise konnte die Software die Module nicht auslesen und erhielten eine Inkompatibilitäts-Mitteilung. Somit begnügen wir uns mit der neuesten CPU-Z-Version 2.11.2. Die CUDIMMs werden als solche erkannt und die drei XMP werden sichtbar.

Das größte Profil sind demnach DDR5-8400 bei CL40-52-52-134. Doch auch je ein Profil mit DDR5-8200 und DDR5-8266 sind verfügbar, wobei die Timings hierbei mit CL40-50-50-128 hinterlegt sind.

Die technischen Daten des Speicherkits Hersteller und Bezeichnung Kingston Fury Renegade 48 GB, DDR5-8400,

CL40-52-52-134

KF582C40RS-48 (ES) Kapazität 48 GB (2x 24 GB) Modulhöhe 39,2 mm

Rank

Single-Rank

Formfaktor DIMM

Modulart DDR5 Clocked Unbuffered DIMM (CUDIMM) Straßenpreis ?

Homepage Kingston EXPO / XMP XMP 3.0 Garantierter Speichertakt 4.200 MHz

Leistung in MT/s 8.400 MT/s

Garantierte Timings CL40-52-52-134 (DDR5-8400)

Chips SK Hynix A-Die Garantiezeit Limited Lifetime

Benchmarks

Für den Kurztest setzen wir auf den beliebten AIDA64-Cache- und Memory-Benchmark und im speziellen auf die Lese-, Schreib- und Kopiergeschwindigkeit sowie auf die Latenz. Hinzu kommen zwei Spiele-Benchmarks in Form von Anno 1800 mit einem eigenen Saved Game mit 90 Stunden Spielzeit und knapp 50.000 Einwohnern einer großen Metropole (Crown Falls). Auch den integrierten Dying-Light-2-Benchmark haben wir jeweils durchgeführt. Das Ganze haben wir jeweils in der 720p-Auflösung bei mittleren Details ausgeführt.

Mit diesen Komponenten haben wir das Speicherkit unter Windows 11 Pro (Build 26100, 24H2) getestet:

Das verwendete Testsystem CPU

Intel Core Ultra 9 285K (Intel-Default-Profile)

Kühler

Valkyrie Dragonfang 360mm AIO

Mainboard MSI MEG Z890 ACE (BIOS: 7E22v1A2)

Grafikkarte

ASUS ROG Strix GeForce RTX 2060 OC

SSD

OCZ ARC 100 SSD 240 GB

Netzteil

Seasonic Prime Platinum 1.200 W



Aida64 Extreme - Speicher Lesedurchsatz Kingston Fury Renegade DDR5-CUDIMM-8400 @ DDR5-8800 @ CL38-52-52-141 118010XX Kingston Fury Renegade DDR5-CUDIMM-8400 @ DDR5-8000 @ CL36-48-48-128 113350XX Corsair Dominator Titanium 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-7400 @ CL36-42-42-84 109980XX Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6800 @ CL32-39-39-80 103610XX Kingston Fury Renegade DDR5-CUDIMM-8400 @ DDR5-7200 @ CL36-48-48-128 101590XX Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6400 @ CL32-39-39-80 100665XX Corsair Dominator Titanium 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6600 @ CL32-39-39-76 100340XX Corsair Dominator Titanium 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6400 @ CL32-39-39-76 99522XX Patriot Viper Elite 5 RGB TUF 48 GB DDR5-6000 @ DDR5-6200 @ CL36-36-36-76 97126XX Patriot Viper Elite 5 RGB TUF 48 GB DDR5-6000 @ DDR5-6000 @ CL36-36-36-76 94210XX Kingston Fury Renegade DDR5-CUDIMM-8400 @ DDR5-6400 @ CL36-48-48-128 93479XX Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6000 @ CL32-39-39-80 93133XX Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-5600 @ CL32-39-39-80 88561XX Patriot Viper Elite 5 RGB TUF 48 GB DDR5-6000 @ DDR5-5600 @ CL36-36-36-76 88467XX Corsair Dominator Titanium 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-5600 @ CL32-39-39-76 88057XX MB/s Mehr ist besser

Aida64 Extreme - Speicher Schreibdurchsatz Corsair Dominator Titanium 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-7400 @ CL36-42-42-84 95028XX Kingston Fury Renegade DDR5-CUDIMM-8400 @ DDR5-8800 @ CL38-52-52-141 94484XX Kingston Fury Renegade DDR5-CUDIMM-8400 @ DDR5-8000 @ CL36-48-48-128 91590XX Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6800 @ CL32-39-39-80 90593XX Corsair Dominator Titanium 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6600 @ CL32-39-39-76 89523XX Corsair Dominator Titanium 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6400 @ CL32-39-39-76 87226XX Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6400 @ CL32-39-39-80 87114XX Patriot Viper Elite 5 RGB TUF 48 GB DDR5-6000 @ DDR5-6200 @ CL36-36-36-76 86000XX Patriot Viper Elite 5 RGB TUF 48 GB DDR5-6000 @ DDR5-6000 @ CL36-36-36-76 83606XX Kingston Fury Renegade DDR5-CUDIMM-8400 @ DDR5-7200 @ CL36-48-48-128 83602XX Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6000 @ CL32-39-39-80 82911XX Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-5600 @ CL32-39-39-80 78580XX Patriot Viper Elite 5 RGB TUF 48 GB DDR5-6000 @ DDR5-5600 @ CL36-36-36-76 78451XX Corsair Dominator Titanium 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-5600 @ CL32-39-39-76 77932XX Kingston Fury Renegade DDR5-CUDIMM-8400 @ DDR5-6400 @ CL36-48-48-128 75186XX MB/s Mehr ist besser

Aida64 Extreme - Speicher Kopierdurchsatz Kingston Fury Renegade DDR5-CUDIMM-8400 @ DDR5-8800 @ CL38-52-52-141 102098XX Corsair Dominator Titanium 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-7400 @ CL36-42-42-84 98516XX Kingston Fury Renegade DDR5-CUDIMM-8400 @ DDR5-8000 @ CL36-48-48-128 98259XX Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6800 @ CL32-39-39-80 93873XX Corsair Dominator Titanium 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6600 @ CL32-39-39-76 92207XX Kingston Fury Renegade DDR5-CUDIMM-8400 @ DDR5-7200 @ CL36-48-48-128 91427XX Corsair Dominator Titanium 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6400 @ CL32-39-39-76 89982XX Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6400 @ CL32-39-39-80 89082XX Patriot Viper Elite 5 RGB TUF 48 GB DDR5-6000 @ DDR5-6200 @ CL36-36-36-76 87662XX Patriot Viper Elite 5 RGB TUF 48 GB DDR5-6000 @ DDR5-6000 @ CL36-36-36-76 85397XX Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6000 @ CL32-39-39-80 85355XX Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-5600 @ CL32-39-39-80 81680XX Corsair Dominator Titanium 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-5600 @ CL32-39-39-76 80557XX Patriot Viper Elite 5 RGB TUF 48 GB DDR5-6000 @ DDR5-5600 @ CL36-36-36-76 80217XX Kingston Fury Renegade DDR5-CUDIMM-8400 @ DDR5-6400 @ CL36-48-48-128 79186XX MB/s Mehr ist besser

Aida64 Extreme - Speicher Verzögerung Corsair Dominator Titanium 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-7400 @ CL36-42-42-84 60.7XX Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6800 @ CL32-39-39-80 63.6XX Corsair Dominator Titanium 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6600 @ CL32-39-39-76 65.4XX Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6400 @ CL32-39-39-80 65.8XX Patriot Viper Elite 5 RGB TUF 48 GB DDR5-6000 @ DDR5-6200 @ CL36-36-36-76 66.2XX Corsair Dominator Titanium 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6400 @ CL32-39-39-76 66.4XX Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6000 @ CL32-39-39-80 68.7XX Patriot Viper Elite 5 RGB TUF 48 GB DDR5-6000 @ DDR5-6000 @ CL36-36-36-76 68.8XX Corsair Dominator Titanium 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-5600 @ CL32-39-39-76 72.5XX Patriot Viper Elite 5 RGB TUF 48 GB DDR5-6000 @ DDR5-5600 @ CL36-36-36-76 72.7XX Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-5600 @ CL32-39-39-80 73.9XX Kingston Fury Renegade DDR5-CUDIMM-8400 @ DDR5-8800 @ CL38-52-52-141 123XX Kingston Fury Renegade DDR5-CUDIMM-8400 @ DDR5-8000 @ CL36-48-48-128 128XX Kingston Fury Renegade DDR5-CUDIMM-8400 @ DDR5-7200 @ CL36-48-48-128 135XX Kingston Fury Renegade DDR5-CUDIMM-8400 @ DDR5-6400 @ CL36-48-48-128 148XX ns Weniger ist besser

Anno 1800 (Saved Game) 1.280 x 720 - Mittel Corsair Dominator Titanium 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-7400 @ CL36-42-42-84 171XX Corsair Dominator Titanium 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6600 @ CL32-39-39-76 164XX Patriot Viper Elite 5 RGB TUF 48 GB DDR5-6000 @ DDR5-6200 @ CL36-36-36-76 162XX Corsair Dominator Titanium 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6400 @ CL32-39-39-76 162XX Patriot Viper Elite 5 RGB TUF 48 GB DDR5-6000 @ DDR5-6000 @ CL36-36-36-76 157XX Corsair Dominator Titanium 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-5600 @ CL32-39-39-76 156XX Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6800 @ CL32-39-39-80 155XX Patriot Viper Elite 5 RGB TUF 48 GB DDR5-6000 @ DDR5-5600 @ CL36-36-36-76 153XX Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6400 @ CL32-39-39-80 151XX Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6000 @ CL32-39-39-80 148XX Kingston Fury Renegade DDR5-CUDIMM-8400 @ DDR5-8800 @ CL38-52-52-141 138XX Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-5600 @ CL32-39-39-80 135XX Kingston Fury Renegade DDR5-CUDIMM-8400 @ DDR5-8000 @ CL36-48-48-128 134XX Kingston Fury Renegade DDR5-CUDIMM-8400 @ DDR5-7200 @ CL36-48-48-128 131XX Kingston Fury Renegade DDR5-CUDIMM-8400 @ DDR5-6400 @ CL36-48-48-128 126XX Bilder pro Sekunde Mehr ist besser

Dying Light 2 - integrierter Benchmark 1.280 x 720 - Mittel Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6400 @ CL32-39-39-80 156XX Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6800 @ CL32-39-39-80 153XX Patriot Viper Elite 5 RGB TUF 48 GB DDR5-6000 @ DDR5-5600 @ CL36-36-36-76 153XX Patriot Viper Elite 5 RGB TUF 48 GB DDR5-6000 @ DDR5-6000 @ CL36-36-36-76 153XX Patriot Viper Elite 5 RGB TUF 48 GB DDR5-6000 @ DDR5-6200 @ CL36-36-36-76 153XX Corsair Dominator Titanium 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-7400 @ CL36-42-42-84 152.8XX Corsair Dominator Titanium 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6600 @ CL32-39-39-76 152.7XX Corsair Dominator Titanium 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6400 @ CL32-39-39-76 151.9XX Corsair Dominator Titanium 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-5600 @ CL32-39-39-76 151.5XX Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6000 @ CL32-39-39-80 151XX Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-5600 @ CL32-39-39-80 150XX Kingston Fury Renegade DDR5-CUDIMM-8400 @ DDR5-8000 @ CL36-48-48-128 133XX Kingston Fury Renegade DDR5-CUDIMM-8400 @ DDR5-8800 @ CL38-52-52-141 133XX Kingston Fury Renegade DDR5-CUDIMM-8400 @ DDR5-6400 @ CL36-48-48-128 132XX Kingston Fury Renegade DDR5-CUDIMM-8400 @ DDR5-7200 @ CL36-48-48-128 132XX Bilder pro Sekunde Mehr ist besser

Die Ergebnisse sprechen eine deutliche Sprache, wenn wir die bisherigen RAM-Module mit dem Core i7-14700K getestet hatten. In Kombination mit dem neuen Core Ultra 9 285 und den CUDIMMs zeigt sich, dass diese zwar für höhere Speicherbandbreiten geeignet sind, sich in Spielen aufgrund der deutlich höheren Latenz aber schwertun. Alleine bei 3.200 MHz für die 6.400 MT/s (DDR5-6400) lag die Latenz bei sehr trägen 148 ns und selbst bei 4.400 MHz für 8.800 MT/s im Maximum waren es noch immer 123 ns.

Im Grunde lässt sich festhalten, dass die sich die neuen DDR5-CUDIMMs vornehmlich für die Jagd nach weit höheren Taktraten eignen. Im produktiven Einsatz, wo auch die Speicherbandbreite eine wichtige Rolle spielt, mag dies ebenfalls noch zutreffen. Doch spätestens dann, wenn es um Spiele geht, haben die DDR5-CUDIMMs gegenüber den gewöhnlichen UDIMMs das Nachsehen.

Fazit

Die Grundidee von den CUDIMMs mit dem zusätzlichen Clock-Driver (CKD) auf den Modulen ist eine gute Idee, um das Limit der Speichertaktrate nach oben hin anzuheben. Moderne Prozessoren von Intel und AMD schaffen im 1:2-Verhältnis zwischen dem Memory-Controller und den Modulen selbst Taktraten bis etwa 8.400 MT/s, manchmal auch mehr. Durch die neuen DDR5-CUDIMMs wird das Speichertaktsignal sowie auch die Spannung durch den Clock-Driver aufgefrischt und verstärkt. Hierdurch sind weitaus höhere Taktraten möglich, wie die über 12.000 MT/s mit G.Skill-Modulen bereits gezeigt hatten.

Die uns vorliegenden DDR5-CUDIMMs von Kingston aus der Fury-Renegade-Serie wurden uns in Form von ES-Modulen (Engineering Sample) mit dem Z890-Media-Kit von MSI zugesandt und stellen einen ersten Ausblick in die Welt der DDR5-CUDIMMs dar. In unserem Fall handelt es sich um ein 48-GB-Kit, bestehend aus zwei Modulen, die von Haus aus drei XMP in Version 3.0 enthalten. Das höchste Profil geht dabei mit 4.200 MHz (DDR5-8400) bei CL40-52-52-134 ans Werk. Übertakten konnten wir das Speicherkit darüber hinaus bis auf 4.400 MHz (DDR5-8800), die für ein DDR5-CUDIMM-Kit eher niedrig ausfallen. Es handelt sich aber immerhin um ein ES-Kit, das darf man an dieser Stelle nicht vergessen.

In der Praxis sollte je nach Anwendungsbereich entschieden werden, ob ein DDR5-CUDIMM-Speicherkit zum Einsatz kommen soll. Wenn es um einen Overclocker bei der Jagd um noch höhere Speichertaktraten geht, dann sind diese ganz klar die Zielgruppe. In zweiter Reihe kommen dann die produktiven Anwender, welche von einer höheren Speicherbandbreite profitieren können, die mit höheren Speichertaktraten einhergehen. Mit Blick auf das Gaming-Segment stellt ein DDR5-CUDIMM-Speicherkit keine gute Wahl dar, denn in diesem Bereich kommt es überwiegend auf niedrige Latenzen an.

Und genau diese Speicherlatenz fiel mit dem AIDA64-Memory-Benchmark derart hoch aus, dass die Ergebnisse zu Anno 1800 und Dying Light 2 trotz anderem Unterbau sehr gut zu erklären sind. Bei etwa 12.000 MT/s wird der Unterschied dann sicherlich ausgeglichen sein, doch steht dann der Kauf eines solch kostenintensiven Speicherkits in keinem guten Licht. Der Interessent muss somit für sich selbst abwägen, für welche Zwecke er ein DDR5-CUDIMM-Speicherkit verwenden möchte.