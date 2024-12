Werbung

Wer die Wahl hat, hat die Qual. Oder etwas positiver ausgedrückt: Es tun sich neue Möglichkeiten auf. Der Alienware AW2725QF ist ein Dual-Resolution-Gerät, das wahlweise die UHD-Auflösung mit 180 Hz oder FullHD mit 360 Hz bietet. Wie sich das auf den Alltag auswirkt und was das Gerät generell leistet, das klärt unser Test.

Man könnte das Jahr 2024 im High-End-Segment aktuell folgendermaßen aufteilen: Die ersten drei Quartale waren von QD-OLED-Modellen in verschiedensten Größen geprägt, während jetzt pünktlich zum Weihnachtsgeschäft der Dual-Resolution-Zug ins Rollen kommt.

Dual-Resolution-Displays, also Geräte mit zwei Auflösungen anzubieten, ist der neueste Trend. Dabei werden in der Regel eine hohe Auflösung, also UHD, mit einer niedrigeren Wiederholfrequenz und eine niedrigere Auflösung mit einer hohen Wiederholfrequenz kombiniert. Vier Pixel (2x2) der UltraHD-Auflösung werden für die FullHD-Wiedergabe einfach zusammengefasst. Gleichzeitig kann die Wiederholfrequenz signifikant gesteigert werden, da es keine Bandbreiten-Probleme mehr gibt und die GPU wesentlich weniger gefordert wird.

Beim Alienware AW2725QF kommt ein IPS-Panel zum Einsatz, wahlweise mit 180 Hz und der UHD-Auflösung oder mit 360 Hz im FullHD-Modus. Am Ende lautet die Frage: Wird die maximale Bildschärfe oder die bestmögliche Gaming-Darstellung gewünscht? Dabei sollte klar sein, dass von maximalen Wiederholfrequenzen im Bereich von 300 Hz und mehr in der ersten Linie eSport-Enthusiasten und Anwender profitieren, die schnelle Shooter bevorzugen.

Alienware setzt bei seinem Ansatz auf ein LCD-Panel, das mit einer Reaktionszeit von 1 ms (GtG) angegeben wird. Gegenüber der OLED-Konkurrenz kann der AW2725QF an dieser Stelle keinen Blumentopf gewinnen, ist mit einem Preis von 600 Euro jedoch ein gutes Stück günstiger als die QD-OLED-Konkurrenz, die nur mit WQHD auflöst, während Dual-Resolution-Geräte mit OELD-Panel noch einmal ein gutes Stück teurer sind.

Wie sich der 27-Zöller in der Praxis schlägt und für wen der Ansatz mit zwei Auflösungen in einem Gerät wirklich interessant, dem gehen wir auf den folgenden Seiten auf den Grund.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des Alienware AW275QF gehören:

Kabel DisplayPort

Kabel HDMI

Kabel USB

Stromkabel C13

Spezifikationen des Alienware AW2725QF in der Übersicht Straßenpreis: ca. 610 Euro Garantie: 36 Monate Homepage: www.dell.de Diagonale: 27 Zoll Krümmung x Gehäusefarbe: Grau Format: 16:9 Panel: IPS Look up Table: 10 Bit Glare-Optik: nein Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel

1.920 x 1.080 Pixel Kontrastwert: 1.000:1 Helligkeit: SDR: 400 cd/m².

HDR: 600 cd/m² Reaktionszeit: 0,5 ms Wiederholfrequenz: 180 Hz @ UHD

360 Hz @ FHD Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort 1.4

2x HDMI 2.1

1x Typ C

4x USB 3.0 (1up, 3 down)

1x 3,5 mm Klinke HDCP: ja Gewicht: 7,15 kg Abmessungen (B x H x T): 611,44 x 518,68 x 243,70 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 110 mm

Neigung: -5° - 21°

Drehung: -20° - 20°

Pivot: Ja Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm (mit Adapter) integrierte Lautsprecher: nein Netzteil: intern Sonstiges: Dual Resolution, G-Sync Compatible

