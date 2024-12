Werbung

Nach dem gestrigen Test Arc B580 in der Limited Edition folgt heute mit der Sparkle Arc B580 Titan OC ein erstes Custom-Modell. Auch diese basiert auf der BMG-G21-GPU und so gibt es zwischen der Limited Edition und der der Arc B580 Titan OC nur geringe Unterschiede im Power-Limit und den Takt-Vorgaben.

Im Test der Arc B580 Limited Edition konnten wir uns einen ersten Eindruck der Leistung der Battlemage-GPU verschaffen. Man kämpft gegen die GeForce RTX 4060 und GeForce RTX 4060 Ti mit NVIDIA-GPU und gegen die Radeon RX 7600 XT bei AMD. Dies ist durchaus ein Fortschritt, wenn man sich vor Augen führt, dass wir hier über die Positionierung der Mittelklasse-Karte sprechen, deren Vorgänger selbst mit den Einstiegslösungen der Konkurrenz nicht mithalten konnte. Spieler in 1080p- und 1440p-Auflösung können mit der gebotenen Leistung durchaus zufrieden sein

Alles fällt und steht mit dem Preis, denn in diesem Segment schaut der Spieler eben etwas genauer hin. Dies gilt dann auch für die Sparkle Arc B580 Titan OC, die preislich mit 320 Euro aber exakt auf Niveau der Limited Edition liegen wird.

Hinsichtlich des GPU-Ausbaus gibt es zwischen der Sparkle Arc B580 Titan OC und der Limited Edition von Intel natürlich keinerlei Unterschiede. Sparkle hebt das Power-Limit und damit auch den Takt leicht an. Große Sprünge erwarten wir uns hier aber nicht. Dazu kommen wir aber dann in den Benchmarks.

Die größten Unterschiede gibt es natürlich im Design und der Kühlung. Zu erwarten ist, dass die Temperaturen und Lautstärke geringer ausfallen.

Gegenüberstellung der Arc-Varianten Sparkle Arc B580 Titan OC Arc B580 Arc A580 GPU BMG-G21 BMG-G21 ACM-G10 Fertigung TSMC N5 TSMC N5 TSMC N6 Xe-Cores 20 20 24 Shadereinheiten 2.560 2.560 3.072 Raytracing-Einheiten 20 20 24 XMX-Einheiten 160 160 192 GPU-Takt 2.740 MHz 2.670 MHz 1.700 MHz GDDR6-Speicher 12 GB 12 GB 8 GB Speicherinterface 192 Bit 192 Bit 256 Bit Speicherbandbreite 456 GB/s 456 GB/s 512 GB/s Anbindung PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x16 TBP 200 W 190 W 185 W

Größter Unterschied ist die Größe der Karte. Während die Limited Edition auf eine Länge von 270 mm kommt, sind es bei der Sparkle Intel Arc B580 Titan OC 315 mm. Die Limited Edition belegt zwei Slots, beim Titan-Modell von Sparkle sind es 44 mm und damit 2,2 Slots. Gleich drei Lüfter sorgen für die notwendige Frischluft.

Das PCB der Karte ist aber nur halb so lang wie der Kühler. Die Hälfte der Lüfterfläche bläst also durch den Kühler hindurch. Nur der vordere Lüfter hat das PCB im Weg. Der zusätzliche 8-Pin-Stromanschlüsse befindet sich in etwa der Mitte auf der Stirnseite der Karte.

Sparkle füllt die komplette Länge der Karte auch mit einem Kühler. Daher ist die Karte vergleichsweise schwer. Die drei Axiallüfter haben einen Durchmesser von jeweils 90 mm. Die Backplate ist aus Aluminium und blau eloxiert. Damit präsentiert sich die Karte komplett in Blau, wenngleich vor allem auf der Front auch unterschiedliche Blautöne verwendet werden.

Auch wenn es sich bei der Sparkle Arc B580 Titan OC um ein übertaktetes Modell handelt, so kommt diese dennoch mit einem 8-Pin-Anschluss aus. Die 200 W lassen sich zusammen mit dem PCI-Express-Steckplatz bequem über diese beiden Schienen versorgen. Auf der Slotblende gibt es dreimal DisplayPort 1.2, von denen ein Anschluss der primäre mit UHBR 13.5 (54 GBit/s) ist, während die anderen beiden mit UHBR 10 (40 GBit/s) ausgelegt sind. Hinzu kommt einmal HDMI 2.1a.

Der Vergleich zwischen der Sparkle Arc B580 Titan OC und Arc B580 in der Limited Edition zeigt noch einmal die Größenunterschiede zwischen diesen beiden Modellen, die am Ende in der Leistung nicht weit auseinander liegen sollten.