Werbung

Um das erste Z890-Mainboard testen zu können, wurden wir von MSI von einem umfangreichen Z890-Media-Kit versorgt. In dieser Form wurden wir sicherlich nicht nur wir versorgt, sondern auch viele weitere Redaktionen verteilt auf dieser großen weiten Welt. Das MEG Z890 ACE, das Teil dieses Z890-Media-Kits ist, hatten wir bereits in einer Preview. Doch haben wir dazu auch einen LGA1851-Prozessor, ein schnelles DDR5-Speicherkit sowie eine 360-mm-AIO-Wasserkühlung inklusive LGA1851-Offset erhalten. In einem Unboxing-Video stellen wir für unsere Leser das Z890-Media-Kit von MSI vor.

In einer großen und schweren schwarzen Verpackung ist MSIs MEG-Logo und die MEG-Bedeutung in goldener Schrift angebracht. An der Seite hingegen ist "Overpower with Innovation" angebracht. Dies klingt schon vielversprechend. Sichtbar sind gleich drei kleinere Verpackungen. Einerseits die MAG-Coreliquid-I360-AIO-Wasserkühlung, das bereits vorgestellte MEG Z890 ACE und eine kleine Verpackung mit der Intel-Aufschrift.

Doch war noch mehr im großen Karton zu finden. Ein brandaktuelles DDR5-CUDIMM-Speicher-Kit von Kingston aus der Fury-Renegade-Serie (KF58C40RS-24), das drei XMP mitbringt und gerade durch den Clock-Driver für hohe Speichertaktraten geeignet ist. Nicht nur unsere Leser sind gespannt, was sich noch an zusätzlicher Performance herausholen lässt, sondern natürlich auch wir selbst. In der Intel-Verpackung - wie kann es anders sein - ist ein LGA1851-Prozessor enthalten. Es handelt sich dabei um den Core Ultra 9 285K, der das Flaggschiff der Core-Ultra-200S-Serie darstellt und besser bekannt als Arrow Lake-S ist.

Der Core Ultra 9 285K bringt acht Performance- und 16 Effizienz-Kerne mit. Neu ist auch der Insertion- und Remove-Tool, das jedoch eher für neue PC-Schrauber geeignet ist. Für die Kühlung ist die Coreliquid-I360-AIO-Wasserkühlung aus der MAG-Serie vorgesehen, zu dem MSI auch einen LGA1851-Offset mit beigelegt hat. Aufgelistet befinden sich im MSI-Z890-Media-Kit somit folgende Komponenten:

MSI MEG Z890 ACE

MSI MAG CoreLiquid I360 inklusive LGA1851-Offset

Intel Core Ultra 9 285K

Kingston Fury Renegade DDR5-8400 (CL40-52-52-134)

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Das MEG Z890 ACE von MSI werden wir mit dem Core Ultra 9 285K und dem Kingston-Speicherkit testen und den Test pünktlich für unsere Leser veröffentlichen.