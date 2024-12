Werbung

Kurz vor dem Weihnachtsfest gibt es bei notebooksbilliger.de die Last-Minute-XMAS-Deals, bei denen es starke Angebote in allen Kategorien gibt. Es können bis zu 80 % zur UVP gespart werden. Egal ob Notebooks, PC-Systeme, Komponenten oder Displays! Wer noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk ist, der sollte jetzt zuschlagen.

Die Vorweihnachtszeit ist bei notebooksbilliger.de also geprägt von starken Rabatten - und garantiert gleich doppelte Sicherheit, bei der Lieferung und der Rücksendung.

Wer schon jetzt ein Weihnachtsgeschenk für sich oder seine Liebsten bestellt, bleibt dabei vollkommen flexibel, denn es gilt eine verlängerte Rückgabefirst bis zum 31.01.2025. So kann man auf keinen Fall etwas falsch machen.

Wieder einmal knapp dran mit dem Weihnachtsshopping? Kein Problem bei notebooksbilliger.de! Die Hannoveraner garantieren für entsprechend markierte Lagerware auch dann noch eine pünktliche Lieferung, wenn erst kurz vor knapp geordert wird. Alle Fristen sind hier übersichtlich zusammengestellt.

Neben den hier vorgestellten Deals gibt es direkt bei notebooksbilliger.de zahlreiche weitere Angebote. Die Last-Minute-XMAS-Deals laufen bis zum 17.12.2024 23:59 Uhr.



Die spannendsten Notebook-Deals

Natürlich gibt es bei den Last-Minute-XMAS-Deals von notebooksbilliger.de zahlreiche Notebooks stark reduziert.

Wer einen waschechten Allrounder sucht, der sollte einen Blick auf das Acer Aspire A15 werfen. Der 15-Zöller bringt gerade einmal 1,77 kg auf die Waage und ist damit äußerst mobil. Für die nötige Rechenleistung sorgt ein Intel Core 7 150U, der in dieser Konfiguration mit 16 GB fassenden Arbeitsspeicher und einer 1 TB großen SSD kombiniert wird. Dank der FullHD-Auflösung ist das IPS-Display gestochen scharf und bietet viel Platz auf dem Desktop. Im Rahmen der Last-Minute-XMAS-Deals gibt es das Aspire A15 nun für 699 Euro und damit mit einem Preisvorteil von 22 % gegenüber dem Preisvergleich.

Das Display des Samsung Galaxy Book4 Pro 360 erweist sich nicht nur als äußerst flexibel, denn es lässt sich um 360° um die Base-Unit rotieren, es ist dank der OLED-Technik und der hohen Auflösung von 2.880 x 1.800 Bildpunkten ein echter Hingucker mit großem Farbraum und satten Kontrasten. Hier kommen ein Core Ultra 7 155H, 32 GB RAM und eine 1 TB große SSD daher. Als Last-Minute-XMAS-Deal ist die High-End-Lösung für 1.799 Euro zu haben, was einem Rabatt von 10 % gegenüber dem Preisvergleich entspricht.

Mit einem Preis von gerade einmal 249 Euro ist das Acer Aspire Go 15 eine interessante Einsteiger-Lösung. Hier gibt es ein mattes, 15,6 Zoll großes Display, das mit der FullHD-Auflösung arbeitet. Als Prozessor kommt ein Intel N100 zum Einsatz, der mit 4 GB an Arbeitsspeicher und 128 GB Flash-Speicher gepaart wird.





Die besten Notebook-Angebote bei notebooksbilliger.de Produkt Angebotspreis Idealo-Vergleichspreis Ersparnis Acer Aspire (A15-51M-76BT) - 15 Zoll

(Core 7-150U, 16 GB RAM, 1 TB SSD) 699 Euro 904,94 Euro 22 % Acer Aspire 3 (A315-59-30B5) - 15 Zoll

(i3-1215U, 8 GB RAM, 512 GB SSD) 299 Euro 418,99 Euro 27 % Acer Aspire Go 15 (AG15-31P-C7VA) - 15 Zoll

(N100, 4 GB RAM, 128 GB UFS) 249 Euro 332,38 Euro 24 % Acer Aspire 16 (A16-51GM-76E4) - 16 Zoll

(Core 7-150U, RTX 2050, 16 GB RAM, 1TB SSD) 799 Euro 979,00 Euro 18 % Samsung Galaxy Book4 Pro 360

(Core Ultra 7-155H, 32 GB RAM, 1 TB SSD) 1.799 Euro 1.921,90 Euro 10 % HP ZBook Power G11 5G4B3ES - 16 Zoll

(Core Ultra 7-155H, RTX 2000 ADA, 32 GB RAM, 1 TB) 1.999 Euro 2.467,87 Euro 19 % HP ZBook Firefly 14 G11 5G415ES - 14 Zoll

(Core Ultra 7-155H, RTX A500, 32 GB RAM, 512 GB SSD) 1.499 Euro 1.869,54 Euro 19 %

Die spannendsten Komplettsystem-Deals

Auch im Bereich der Komplettsysteme kann kurz vor Weihnachten noch einmal kräftig gespart werden. Vom High-End-Gaming-Boliden bis zum platzsparenden Mini-PC gibt es dicke Rabatte.

Keine Kompromisse bei den Frameraten müssen mit dem OMEN Desktop GT15-2157ng akzeptiert werden. Dafür greift der schlanke Tower-PC auf einen Intel Core i5-14600KF und eine NVIDIA GeForce RTX 4070 zurück. Flankiert werden sie von 32 GB an RAM, während die neuesten Games auf einer 1 TB fassenden SSD abgelegt werden können. Als Last-Minute-XMAS-Deal ist das System für gerade einmal 1.549 Euro zu haben.

Einen Blick Wert ist auch der Medion Akoya S65 MT MD34840, der im schlichten, schicken Tower daherkommt und einen Intel Core i5-14400 mit seiner integrierten Grafik nutzt. Dazu gesellen sich bei dem nur 449 Euro teuren System 16 GB an RAM und eine SSD mit 512 GB.

Das Lenovo IdeaCentre Mini 01IRH8 90W2007FGF nimmt hingegen kaum Platz auf dem Schreibtisch ein, hat mit einem Intel Core i5-13420H, 16 GB an RAM und einer 512 GB großen SSD dennoch einiges zu bieten. Auch die Verbindungsmöglichkeiten kommen nicht zu kurz, denn es gibt vier USB-Anschlüsse, zwei Display-Ausgänge sowie WiFi 6 und Bluetooth 5.2. Das Kleinstsystem ist aktuell für 444 Euro zu haben.

Die besten Komplettsystem-Angebote bei notebooksbilliger.de Produkt Angebotspreis Idealo-Vergleichspreis Ersparnis HP OMEN Desktop Gaming PC GT15-2157ng

(i5-14600KF, RTX 4070, 32 GB RAM, 1 TB SSD) 1.549 Euro 1.965,96 Euro 21 % Medion Akoya S65 MT MD34840

(i5-14400, 16 GB RAM, 512 GB SSD)

449 Euro 637,75 Euro 28 % Lenovo IdeaCentre Mini 01IRH8 90W2007FGF

(i5-13420H, 16 GB RAM, 512 GB SSD) 444 Euro 559,20 Euro 21 % Medion S20 Slim MD35427

(i5-12400T, 16 GB RAM, 512 GB SSD) 349 Euro 472,16 Euro 24 % HP Pavilion All-in-One PC 27-ca2300ng

(27 Zoll / QHD, i5-13400T, 16GB RAM, 512GB SSD) 799 Euro 1.200,87 Euro 33 %

Die spannendsten Display-Deals

Verschiedenste Monitore gibt es während den Last-Minute-XMAS-Deals ebenfalls günstiger.

Ein 27 Zoll großes Gaming-Display gibt es unter anderem von Acer. Der Nitro XV2 arbeitet mit einer maximalen Wiederholfrequenz von 180 Hz für eine möglichst direkte Darstellung. Dazu passend, wird eine sehr schnelle Reaktionszeit von nur 0,5 ms realisiert. Dank der WQHD-Auflösung gibt es eine scharfe Darstellung, während eine 90-prozentige Abdeckung des DCI-P3-Farbraums für eine überzeugende Farbdarstellung sorgt. Aktuell kostet der Acer Nitro XV2 199 Euro.

Das HP Omen 27 ist ein 27 Zoll großes Gaming-Display, das 1.920 x 1.080 Bildpunkte – also die FullHD-Auflösung – im 27-Zoll-Format bietet. Das Panel arbeitet mit einer Wiederholfrequenz von 165 Hz und damit im aktuellen Sweetspot für die meisten Gamer. Die Reaktionszeit wird mit 1 ms angegeben, gegen störende Tearing-Bildfehler gibt es die Freesync-Premium-Technik. Aktuell ist der 27-Zöller zu einem Preis von 154,90 Euro zu haben.

Die besten Display-Angebote bei notebooksbilliger.de Produkt Angebotspreis Idealo-Vergleichspreis Ersparnis HP Omen 27

(27 Zoll, 1.920 x 1.080, 165 Hz, 1 ms, Flat) 154,90 Euro 188,96 Euro 18 % Acer Nitro XV2 (XV272UV3bmiiprx)

(27 Zoll, 2.560 x 1.440, 180 Hz, 0,5 ms, Flat)

199,00 Euro 225,39 Euro 10 % Acer Predator X39 (X39bmiiphuzx)

(39 Zoll, 3.440 x 1.440, 240 Hz, 0,01 ms, Curved) 1.099 Euro 1.198 Euro 8 % Iiyama G-Master G2766HSU-B1

(27 Zoll, 1.920 x 1.080, 165 Hz, 1 ms, Curved) 139,90 Euro 159,94 Euro 13 % Iiyama G-Master GB3271QSU-B1

(32 Zoll, 2.560 x 1.440, 165 Hz, 1 ms, Flat) 269,90 Euro 306,99 Euro 12 %

Die spannendsten Komponenten-Deals

Im Bereich der Komponenten gibt es zahlreiche Rabatte auf Luft- oder Wasserkühler, Gehäuse und Netzteile.

Mit dem be quiet! DARK ROCK SLIM gibt es einen leistungsstarken CPU-Kühler, der eine TDP von 180 W abführen kann, aber dennoch keine Speicherbänke auf dem Mainboard blockiert. In den Last-Minute-XMAS-Deals ist er für 49,90 Euro verfügbar, was einem Preisvorteil von 14 % entspricht. Wird noch mehr Leistung benötigt, für den bietet sich der be quiet! DARK ROCK ELITE an, der mit gleich zwei 135-mm-Lüftern aufwarten kann, die in zwei verschiedenen Modi betrieben werden können. Aktuell ist er für 84,90 Euro zu haben.

Mit dem be quiet! DARK BASE 701 WHITE ist außerdem ein absolutes Eye-Catcher-Gehäuse für 169,90 Euro im Angebot, das einen maximalen Airflow mit einer hohen Benutzerfreundlichkeit verbindet.

Wer ein neues Netzteil sucht, wird ebenfalls bei den Last-Minute-XMAS-Deals fündig. Das Thermaltake Smart SE 530W bietet 80Plus Bronze, kostet nur noch 39,90 Euro und ist für viele PC-Systeme vollkommen ausreichend dimensioniert. Ein echtes High-End-Netzteil ist mit dem be quiet! DARK POWER 13 mit 850 W für 189,90 Euro im Angebot.

Die besten Komponenten-Angebote bei notebooksbilliger.de Produkt Kategorie Angebotspreis Idealo-Vergleichspreis Ersparnis be quiet! DARK ROCK SLIM CPU-Kühler 49,90 Euro 62,85 Euro 14 % be quiet! DARK ROCK ELITE CPU-Kühler 84,90 Euro 99,44 Euro 11 % be quiet! SILENT LOOP 2 240mm Wasserkühlung 99,90 Euro 116,79 Euro 11 % be quiet! PURE LOOP 2 FX 360mm Wasserkühlung 109,90 Euro 128,60 Euro 11 % be quiet! DARK BASE 701 WHITE Gehäuse 169,90 Euro 195,89 Euro 11 % Thermaltake Smart SE 530W Netzteil 39,90 Euro 57,48 Euro 24 % be quiet! DARK POWER 13 Netzteil 189,90 Euro 221,39 Euro 12 %

Die spannendsten Eingabegeräte-Deals

Unter dem Weihnachtsbaum soll eine neue Tastatur oder ein neues Headset liegen? Auch hier gibt es aktuell viele spannende Angebote bei notebooksbilliger.de.

Mit dem Corsair K70 RGB PRO ist eine mechanische Gaming-Tastatur der Luxus-Klasse auf nur noch 129,90 Euro reduziert. Dafür bekommt man unter anderem CHERRY-MX-Tastenschalter, eine RGB-Hintergrundbeleuchtung und die XON-Hyper-Processing-Technologie für schnellste Reaktionen.

Die Mountain Everest Max ist eine besonders flexible Tastatur, bei der es konfigurierbare Display-Keys und einen abnehmbaren Ziffernblock gibt. Sie gibt es für 99,90 Euro.

Die besten Eingagbegeräte-Angebote bei notebooksbilliger.de Produkt Kategorie Angebotspreis Idealo-Vergleichspreis Ersparnis Corsair K70 RGB PRO Tastatur 129,90 Euro 166,49 Euro 22 % MOUNTAIN Everest 60 Linear Switches Tastatur 49,90 Euro 74,92 Euro 33 % MOUNTAIN Everest Max Tastatur 99,90 Euro 126,35 Euro 21 % Sharkoon SKILLER SGK50 S3 PBT Tastatur 69,90 Euro 89,90 Euro 28 % Corsair IRONCLAW RGB WIRELESS Maus 69,90 Euro 73,45 Euro 5 % Corsair HS55 Wireless Carbon Headset 79,90 Euro 93,36 Euro 14 %

