Kaum ein anderes Unternehmen steht so im Zusammenhang mit Audio-Peripherie wie Creative. Dabei ist der Hersteller in erster Linie für seine Soundkarten bei PC-Nutzern bekannt. Daneben produziert Creative allerdings auch PC-Lautsprechersysteme wie das Pebble X Plus, welches wir in diesem Test mal näher unter die Lupe genommen haben.

Verpackung und erster Eindruck

Das Pebble X Plus System kommt gut und sicher verpackt daher. Der kleine Subwoofer ist gesondert in einem Karton untergebracht, um die rückseitige Cinch-Buchse zu schützen. Auch die rundlichen Speaker sind durch Pappe innerhalb des Kartons stabil fixiert.

Der knapp 16 cm große Subwoofer macht beim Auspacken einen durchaus soliden ersten Eindruck. Die Speaker hingegen sind zwar sauber verarbeitet, fallen in ihrem qualitativen Eindruck aber ein wenig hinter dem Subwoofer zurück. Die dünne Plastikverschalung am oberen Rand, hinter der die Beleuchtung des Lautsprechersystems versteckt ist, verstärkt diesen Eindruck nochmals.

Die auffällig rundliche Form der Lautsprecher wirkt optisch ansprechend, macht sich allerdings auch negativ auf den Schwerpunkt der Boxen bemerkbar. Ein kurzer ungeschickter Zug am fest installierten Kabel lässt die Boxen umkippen und potentiell sogar vom Schreibtisch rollen. Aufgrund eines vorhandenen Gewindes können diese aber immerhin auf dem Tisch oder einem Stativ befestigt werden, was das Problem behebt.

Das System verfügt über verschiedene Anschlussmöglichkeiten. Einer der beiden USB-C-Ports dient dabei als Strom- und Datenquelle zugleich. Der zweite USB-C-Port kann ausschließlich zur Stromversorgung genutzt werden. Wird an diesem zusätzlich ein USB Power Delivery (PD)-Netzteil (nicht enthalten!) mit einer Nennleistung von 30 W oder mehr angeschlossen, verdoppelt sich die Ausgangsleistung des Systems von 30 W RMS auf 60 W. Zwar betont Creative, dass das System mit dem zusätzlichen Stromanschluss seine akustischen Stärken besser ausfahren kann, im Test konnte aber kein nennenswerter Unterschied im normalen Betrieb festgestellt werden.

Als netten Nebeneffekt lässt sich das Pebble X Plus so aber auch ohne einen PC nutzen. Dazu verfügt es über einen 3,5-mm-AUX-Eingangsanschluss sowie Bluetooth in der Version 5.3, allerdings lediglich mit SBC als Codec. Daneben stehen noch separate Ports für einen Kopfhörer und ein Mikrofon zur Verfügung. All diese Anschlüsse befinden sich am rechten Satellitenlautsprecher. Dazu gesellen sich an dessen Front noch die Bedienelemente für die Lautstärkeregelung, ein Knopf zum Umschalten der Eingabemodi (USB, Bluetooth, Aux) und ein weiterer zur Steuerung der RGB-Beleuchtung.

Technische Daten

Die Technische Daten des Pebble X Plus sehen laut Creative wie folgt aus: