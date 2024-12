Werbung

Zur Weihnachtszeit und vor allem kurz vor der Vorstellung einer neuen Hardware-Generation kann man immer wieder gute Schnäppchen machen. Das Gigabyte G6X 9KG ist ein solches Modell. Für nicht einmal mehr 1.000 Euro gibt es einen schnellen Gaming-Laptop mit guter Ausstattung, die einen flotten HX-Prozessor mit einer dedizierten GeForce-Grafik sowie einem FHD+-Panel mit 165 Hz kombiniert. Wie sich der 16-Zöller im Alltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel.

Wer einen preisgünstigen Laptop sucht, der sollte dies stets zu Zeiten tun, während die Händler und Hersteller mit satten Rabatten locken. Gerade gegen Ende des Jahres gibt es mit dem Black Friday und dem Weihnachtsgeschäft einige Anlässe dazu. In diesem Jahr kommt hinzu, dass in den nächsten Wochen wohl die nächste Hardware-Generation ins Haus steht – sofern man den jüngsten Spekulationen aus der Gerüchteküche Glauben schenken mag. Für deutlich unter 1.000 Euro gibt es dieser Tage wieder spannende Gaming-Laptops, die mit einer doch gehobenen Ausstattung punkten können. Eines davon ist das Gigabyte G6X 9KG.

Dieses kostete zum Start regulär rund 1.400 Euro, ist aktuell aber schon für knapp 900 Euro und damit ein gutes Stück unter der 1.000-Euro-Marke zu haben. Trotzdem gibt es eine gute Ausstattung, welche Spielerherzen höherschlagen lässt. So kombiniert das Gerät einen flotten HX-Prozessor der Desktop-Klasse mit einer dedizierten GeForce-RTX-Grafik. Konkret sind das in diesem Fall ein Intel Core i7-13650HX mit 14 Raptor-Lake-Kernen und eine NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop mit 8 GB GDDR6-Videospeicher, die mit 105 W befeuert wird. Dazu gibt es ausreichende 16 GB DDR5-Arbeitsspeicher und eine schnelle NVMe-SSD mit einer Kapazität von 1 TB. Das Display ist ein 16-Zoll-Modell und löst nativ mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten auf, was die Hardware schont. Dafür gibt es schnelle 165 Hz und natürlich reichlich Anschlüsse bis hin zu USB-C, HDMI 2.1, Gigabit-LAN oder auch WiFi 6E.

Eine Chiclet-Tastatur mit vollwertiger RGB-Beleuchtung und ein schlichtes Gehäuse, das teilweise sogar aus hochwertigem Aluminium besteht, runden das Gesamtpakt des 28,9 mm dicken und rund 2,5 kg schweren Geräts weiter ab. Damit zielt der Gaming-Bolide auf Vergleichsgeräte wie das ASUS TUF Gaming, die Raider-Familie von MSI oder das Lenovo Legion 5 ab.

Für unseren Test erhielten wir von Gigabyte leihweise obige Konfiguration zur Verfügung gestellt, welche in diesen Tagen schon für 900 Euro angeboten wird und damit durchaus mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis auf sich aufmerksam macht. Ob sich der günstige Preis dennoch lohnt und wie sich das Gigabyte G6X 9KG-43DE854SH im Arbeits- und Spielealltag schlägt, das erfährt man auf den nachfolgenden Seiten in diesem Hardwareluxx-Artikel. Wir haben den 16-Zöller durch unseren Benchmark-Parcours geschickt.