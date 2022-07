KW26 / 2022: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur der SanDisk Professional G-Drive SSD einen harten Belastungstest unterzogen, sondern auch das Antec Dark Fleet DF800 FLUX, den ASUS ZenWiFi Pro ET12, die 1More PistonBuds Pro und die ZOTAC ZBOX PI336 Pico sowie die Synology DiskStation DS1522+ getestet. Aber auch das Fractal Design Pop Air und Silent sowie die Gunnir Iris Xe Max Index V2 und der Jonsbo HX6250 standen während der letzten Tage bei uns auf dem Prüfstand.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Mittwoch, 22. Juni 2022: Geht's kaputt? SanDisk Professional G-Drive SSD und HDD im Härtecheck

SanDisk Professional bietet zahlreiche Premium-Produkte an, die sich perfekt in die Arbeitsabläufe jedes Produktionsniveaus einfügen lassen. Dabei kann es durchaus auch einmal vorkommen, dass ein externes Speichermedium mehr als nur hohe Datenraten und hunderte Schreibzyklen durchhalten muss. Eine gewisse mechanische Beanspruchung, sei es ein Sturz vom Tisch oder schlimmeres, kann verheerend sein. Gerade in der Produktion müssen wichtige Inhalte zuverlässig geschützt werden, um mit jeglicher Belastung vor Ort umgehen zu können... [weiterlesen]

Donnerstag, 23 Juni 2022: Antec Dark Fleet DF800 FLUX im Test: Airflow trifft auf geometrisches Frontdesign

Antec will mit der F-LUX für eine besonders effektive Gehäusekühlung sorgen. Davon soll auch das Dark Fleet DF800 FLUX profitieren. Dazu zeigt der Midi-Tower aber auch ein auffälliges Design, das sowohl von der geometrisch gestalteten Front als auch von drei vormontierten A-RGB-Lüftern geprägt wird... [weiterlesen]

Sonntag, 26. Juni 2022: Mesh-System mit Wi-Fi 6E: ASUS ZenWiFi Pro ET12 im Test

Mit Wi-Fi 6E steht der nächste größere Schritt in der WLAN-Technik an. Diverse Endkunden-Hardware ist bereits vorbereitet bzw. wer in den kommenden Monaten ein neues Notebook, Smartphone oder Tablet kauft, wird höchstwahrscheinlich schon Wi-Fi 6E nutzen können. Mit dem ASUS ZenWiFi Pro ET12 schauen wir uns heute ein Mesh-System mit Unterstützung für Wi-Fi 6E an. Der von uns getestete ROG Rapture GT-AXE11000 von ASUS war ein erster Gaming-Router, der auf den neuesten Standard setzt. Umso gespannter sind wir, wie sich das Mesh-System im Vergleich verhält... [weiterlesen]

Montag, 27. Juni 2022: 1More PistonBuds Pro im Kurztest: Überzeugender Klang zum fairen Preis?

Die 1More PistonBuds Pro bieten für knapp 60 Euro eine aktive Geräuschunterdrückung und Titan-Treiber. Ob am Ende auch der Klang überzeugen kann, klären wir in diesem Kurztest... [weiterlesen]

Dienstag, 28. Juni 2022: ZOTAC ZBOX PI336 Pico im Test: Klein, aber wenig Power

Ende Mai zur Computex vorgestellt, schon bei uns in der Redaktion: Die ZOTAC ZBOX PI336 Pico, ein passiv gekühlter Kleinstrechner mit einem Volumen von gerade einmal 0,18 Litern. Gedacht ist er vor allem für einfache Office-Arbeiten oder im professionellen Umfeld für Kassensysteme oder Display-Werbung. Wie sich der kleine Embedded-PC in der Praxis schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Mittwoch, 29. Juni 2022: 5-Bay-NAS mit Ryzen Embedded: Das Synology DiskStation DS1522+ im Test

Die Firma Synology hat mit der neuen DiskStation DS1522+ ein 5-Bay-NAS (Network Attached Storage) im Portfolio, welches nun ebenfalls mit einem Ryzen-Embedded-Prozessor ausgestattet ist und über eine optional erhältliche 10-GbE-Schnittstelle verfügt. Wie sich der neueste Spross aus der Plus-Serie in unserem Test-Parcours schlägt, wollen wir uns genauer anschauen... [weiterlesen]

Mittwoch, 29. Juni 2022: Fractal Design Pop Air und Pop Silent im Test: Wie populär werden die Einsteigergehäuse?

Mit der Pop-Serie will Fractal Design eine breite Käuferschicht ansprechen. Dafür versprechen sie eine gute Ausstattung zu einem überschaubaren Preis. Die beiden getesteten Modelle Pop Air und Pop Silent sollen zudem sowohl Airflow-Enthusiasten als auch Silent-Puristen ansprechen. Doch wie populär können die beiden Midi-Tower wirklich werden... [weiterlesen]

Donnerstag, 30. Juni 2022: DG1 als Vorbote im Kurztest: Gunnir lris Xe Max Index V2

Im Januar 2021 kündigte Intel die Umsetzung einer Desktop-Lösung auf Basis des DG1-Chips, der wiederum auf der Xe-LP-Architektur basiert, an. Vorerst sollten nur OEMs und Systemintegratoren eine solche Karten anbieten dürfen, für die chinesischen Markt gelten aber, auch in Anbetracht des primären Fokus für die erste Arc-Generation, andere Regeln. Und so stellte Gunnir mit der lris Xe Max Index V2 eine Desktop-Umsetzung vor, die inzwischen auch den Weg in unsere Gefilde gefunden hat. In Vorbereitung auf den Start der ersten Arc-Generation in Europa werfen wir heute einen kurzen Blick auf die DG1-Umsetzung... [weiterlesen]

Freitag, 01. Juli 2022: Jonsbo HX6250 und HX7280 im Test: Schwarz wie die Nacht

Jonsbo bietet mit zwei HX6250 und HX7280 Luftkühler an, die sich ganz in Schwarz zeigen und eine hohe Kühlleistung bieten sollen. Wir testen das wuchtige Single-Tower-Modell HX6250 und den Triple-Lüfter-Kühler HX7280 im Doppeltest... [weiterlesen]