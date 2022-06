Geht's kaputt? SanDisk Professional G-Drive SSD und HDD im Härtecheck

Advertorial / Anzeige:

SanDisk Professional bietet zahlreiche Premium-Produkte an, die sich perfekt in die Arbeitsabläufe jedes Produktionsniveaus einfügen lassen. Dabei kann es durchaus auch einmal vorkommen, dass ein externes Speichermedium mehr als nur hohe Datenraten und hunderte Schreibzyklen durchhalten muss. Eine gewisse mechanische Beanspruchung, sei es ein Sturz vom Tisch oder schlimmeres, kann verheerend sein. Gerade in der Produktion müssen wichtige Inhalte zuverlässig geschützt werden, um mit jeglicher Belastung vor Ort umgehen zu können.

Entsprechend sind SanDisk Professional Produkte IP54- bzw. IP67-klassifiziert, und können so aus bis zu drei Metern Höhe fallen sowie Druck bis zu 450 kg standhalten. In einem Video haben wir uns die SanDisk Professional G-DRIVE SSD und G-DRIVE ArmorATD (HDD) einmal angeschaut.

Die SanDisk Professional G-DRIVE SSD gibt es in Kapazitäten von 500 GB bis 4 TB. Per USB 3.2 Gen 2 angeschlossen erreicht sie Übertragungsraten von bis zu 1.050 MB/s. Die Preise gehen hier von 179,99 Euro bis 653,99 Euro in der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstelllers.

Die G-DRIVE ArmorATD (HDD) gibt es in Kapazitäten von 1 bis 5 TB. Preislich bewegen wir uns zwischen 107,99 Euro und 210,99 Euro – also deutlich günstiger als die SSD-Produkte. Dafür aber kommen die Festplatten per USB 3.1 Gen 1 angeschlossen auch auf nur 140 MB/s für das Lesen und Schreiben der Daten.

Das G-DRIVE ArmorATD (HDD) ist nach IP54 geschützt, was bedeutet das Stöße, Regen, Staub und Druckbelastung bis 450 kg ihr nichts ausmachen sollen. Stürze aus etwas mehr als einem Meter stellen hier kein Problem dar.

Alleine schon aufgrund des Ausbaus und dem fehlen mechanischer Teile ist die SanDisk Professional G-DRIVE SSD besser zu schützen und schafft sogar die Vorgaben zu IP67. Ein Sturz aus drei Metern soll die SSD problemlos überstehen. Auch den Härtetest im Video musste die G-DRIVE SSD bestreiten und sich der Druckbelastung von bis zu 450 kg stellen. Also haben wir mehrfach ein Auto drüber rollen lassen und siehe da: Das Speichermedium wird noch problemlos erkannt.

Alles weitere zu den Laufwerken und den Abwägungen die hier gemacht werden müssen (Kapazität gegen Preis), seht ihr im Video.

