KW07 / 2022: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur der Corsair K70 RGB Pro pünktlich zum NDA-Fall kräftig auf den Zahn gefühlt oder den ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 getestet. Aber auch das Razer Blade 17 2022, der LG UltraFine OLED 32EP950, das be quiet! Pure Power 11 FM 850W, das Cooler Master HAF 700 Evo und das Corsair iCUE LC1000 standen während der letzten Tage bei uns auf dem Prüfstand. Zu guter Letzt prüften unsere kritischen Blicke das realme 9 Pro+ und das OnePlus Nord 2 CE 5G sowie das ASUS ROG Strix B660-G Gaming WiFi auf Praxistauglichkeit.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 10. Februar 2022: Corsair K70 RGB Pro im Test: Runderneuerte Tastaturikone

Corsairs mechanische K70-Tastaturen sind mit mit ihrem markanten Aluminiumgehäuse unverwechselbar. Mit der K70 RGB Pro kommt nun ein neues Full-Size-Modell auf den Markt, das nicht nur den schon regelrecht klassischen Look, sondern auch eine ganz aktuelle Ausstattung bieten soll. Die Tastatur unterstützt 8.000 Hz Hyper-Polling und bietet unter anderem eine magnetische Handballenauflage, PBT-Tastenkappen, ein abnehmbares Anschlusskabel und separate Tasten bzw. Regler für die Steuerung der Medienwiedergabe... [weiterlesen]

Freitag, 11. Februar 2022: ASUS ROG Rapture GT-AXE11000: WiFi 6E Tri-Band-Router im Test

WiFi 6E soll 2022 als neuer Standard den Weg zum Endkunden finden. Angekündigt und spezifiziert ist WiFi 6E schon seit einigen Jahren, aber als typischen Henne-Ei-Problem muss es zunächst genug Client-Hardware geben, die das schnellere WLAN auch nutzen kann, bevor es Sinn macht, sich einen entsprechenden Router hinzustellen. Mit dem ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 schauen wir uns einen solchen an... [weiterlesen]

Sonntag, 13. Februar 2022: Razer Blade 17 2022 im Test: Trotz angezogener Handbremse der schnellste Gamer

Mit den mobilen Alder-Lake-Prozessoren und den neuen Ti-Ablegern der GeForce-RTX-30-Laptop-Familie legten Intel und NVIDIA zu Beginn des Jahres noch einmal nach, um die Messlatte in Sachen Performance und Effizienz im Notebook-Segment noch einmal höher zu legen. Ob das tatsächlich gelingt, versuchen wir in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten zu klären. Wir haben das neue Razer Blade 17 2022 mit Core i7-12800H und GeForce RTX 3080 Ti zu einem Preis ab etwa 4.250 Euro auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Montag, 14. Februar 2022: LG UltraFine OLED 32EP950 im Test: Mit Hardware-Kalibrierung und XXL-Kontrast

Der LG UltraFine OLED 32EP950 ist auf den Einsatz bei Grafik-Profis abgestimmt und kann mit großen Farbräumen und einer Hardware-Kalibrierung aufwarten. Durch das verbaute OLED-Panel werden ein gigantischer Kontrastumfang geboten, der sich allerdings im Geldbeutel bemerkbar macht. Ob der 32-Zöller im täglichen Einsatz überzeugen kann, werden wir in diesem Test klären... [weiterlesen]

Montag, 14. Februar 2022: be quiet! Pure Power 11 FM 850W im Test: Die kleine Einstiegsserie ist groß geworden

be quiet! hat seine beliebte Netzteilserie "Pure Power 11 FM" jetzt um zwei leistungsstärkere Modelle mit 850 und 1.000 W erweitert. Die neuen Modelle bieten der Serie entsprechend ebenfalls ein voll-modulares Kabelmanagement, 80 PLUS Gold und einen sehr leisen Betrieb. Wir haben uns das 850-W-Modell aus be quiet!s Einstiegsserie in diesem Test näher angeschaut... [weiterlesen]

Dienstag, 15. Februar 2022: Cooler Master HAF 700 Evo im Test: Airflow-Erbe auf die Spitze getrieben

Eigentlich hat Cooler Master die HAF-Serie schon erfolgreich wiederbelebt: Doch mit dem HAF 700 Evo kommt nun ein Modell, das sowohl die HAF-Serie als auch Cooler-Masters-Gehäusesparte insgesamt krönen soll. Das 500-Euro-Gehäuse reiht dafür einen Superlativ an den nächsten... [weiterlesen]

Dienstag, 15. Februar 2022: Corsair iCUE LC100 im Kurztest: Bunte Leuchtdreiecke verschönern den Gehäuseinnenraum

Corsair setzt voll auf Beleuchtung - und bringt mit den iCUE LC100 leuchtende Dreiecke auf den Markt, mit denen das Gehäuseinnere kreativ gestaltet werden kann. Die einzelnen Dreiecke werden magnetisch miteinander verbunden und haften ebenfalls magnetisch an Stahloberflächen... [weiterlesen]



Dienstag, 15. Februar 2022: Corsair iCUE 5000T RGB im Test: Mit 208 LEDs in den RGB-Himmel

Mit dem iCUE 5000T RGB will Corsair das ultimative LED-Gehäuse anbieten. Es wird nicht nur mit drei A-RGB-Frontlüftern ausgeliefert, sondern ist ab Werk auch mit LED-Streifen in Front, Boden und Deckel bestückt. Insgesamt sollen so ganze 208 adressierbare LEDs für eine besonders stimmungs- und effektvolle Beleuchtung sorgen... [weiterlesen]

Mittwoch, 16. Februar 2022: realme 9 Pro+ im Test: Mittelklasse-Smartphone mit Flaggschiff-Kamera?

Das realme 9 Pro+ ist das Top-Modell aus realmes neuer 9er-Serie - und soll in der Mittelklasse vor allem mit seiner Hauptkamera für einigen Wirbel sorgen. Versprochen wird nichts weniger als eine Flaggschiffkamera in einem Mittelklasse-Smartphone... [weiterlesen]

Donnerstag, 17. Februar 2022: OnePlus Nord 2 CE 5G im Test: Trifft die neue Core Edition den Kern?

Das OnePlus Nord 2 CE 5G soll als Core Edition in der OnePlus-Mittelklasse für ein besonders attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis sorgen. Gegenüber dem Vorgänger verspricht OnePlus mehr Leistung, eine intelligentere Kamera, kürzere Ladezeiten und erweiterbaren Speicher... [weiterlesen]

Freitag, 18. Februar 2022: Grafisch mit Raytracing atemberaubend: Dying Light 2: Stay Human im GPU-Test

Dying Light 2: Stay Human ist einer der ersten großen Titel im Jahr 2022. Erschienen ist das von Techland entwickelte Spiel neben den aktuellen Konsolen auch für den PC. Neben den ganzen Diskussionen um die Gewaltdarstellung und eine geschnittene Fassung ist Dying Light 2 aber vor allem aus technischer Sicht einen genaueren Blick wert. Genau dies wollen wir heute tun. Wir werfen also einen genauen Blick auf die Effekte, das Upscaling per DLSS und FSR und letztendlich schauen wir uns auch an, was die aktuellen Karten von NVIDIA und AMD an FPS abliefern können... [weiterlesen]

Freitag, 18. Februar 2022: Dank BCLK-OC eine absolute Empfehlung: ASUS ROG Strix B660-G Gaming WiFi im Test

In einem gesonderten Artikel haben wir uns bereits dem Thema BCLK-Overclocking mit dem ASUS ROG Strix B660-G Gaming WiFi gewidmet und könnte daher ein Geheimtipp sein. Doch was hat die Platine selbst alles zu bieten und wie schneidet sie im Vergleich zu den anderen LGA1700-Mainboards ab? Das wollen wir in diesem Test beantworten... [weiterlesen]