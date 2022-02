Seite 1: Cooler Master HAF 700 Evo im Test: Airflow-Erbe auf die Spitze getrieben

Eigentlich hat Cooler Master die HAF-Serie schon erfolgreich wiederbelebt: Doch mit dem HAF 700 Evo kommt nun ein Modell, das sowohl die HAF-Serie als auch Cooler-Masters-Gehäusesparte insgesamt krönen soll. Das 500-Euro-Gehäuse reiht dafür einen Superlativ an den nächsten.

Mit dem HAF 500 konnte Cooler Master seiner High-Airflow-Serie im Januar neues Leben einhauchen. Der Midi-Tower schindet mit seinen beiden riesigen 200-mm-A-RGB-Lüftern Eindruck und kann auch dank der Gitterfront für eine hohe Kühlleistung sorgen. Wer dachte, dass Cooler Master sich auf diesem Modell ausruht, hat sich aber extrem getäuscht. Denn es wird direkt nachgelegt - und zwar mit dem absoluten Über-HAF, dem HAF 700 Evo. Cooler Master will mit diesem Modell ein in jeder Hinsicht extremes Flaggschiff-Gehäuse anbieten. Die Liste an Superlativen ist lang.

Der 121-Liter-Koloss bietet enorm viel Platz, ist mit einem Gewicht von knapp 25 kg aber auch ein ausgesprochenes Schwergewicht. CNC-gefräste und beleuchtete Glasrippen an der Front sorgen zusammen mit einem integrierten Display für eine einzigartige Optik. Im Inneren ist auch für riesige SSI-EEB-Mainboards und längste High-End-Grafikkarten Platz. Dazu lassen sich bis zu zwölf Laufwerke unterbringen - und zwar wahlweise 2,5- oder 3,5-Zoll-Laufwerke. Vor allem aber können extreme Lüfter- und Radiatorenplätze genutzt werden. So finden im Deckel beispielsweise zwei 360-mm-Radiatoren nebeneinander Platz. Aber auch für 420- und 480-mm-Radiatoren gibt es mehrere Montagemöglichkeiten. Wer auf eine Luftkühlung vertraut, der kann bis zu vier 200-mm-Lüfter oder eine ganze Armada an 120- oder 140-mm-Lüftern nutzen. Ein 7-fach-PWM- und 5-fach-A-RGB-Hub ist genauso vormontiert wie ein ARGB- Gen2-Controller für die Beleuchtungssteuerung.

Wenn das HAF 700 Evo voraussichtlich Mitte März verfügbar wird, soll es laut Cooler Master 499,99 Euro kosten. Auch beim Preis zeigen sich also ganz klare Flaggschiff-Ambitionen. Das HAF 500 wirkt daneben mit seiner UVP von 159,99 Euro schon regelrecht günstig.

An dieser Stelle noch ein wichtiger Hinweis zum Sample: Wir haben von Cooler Master ein Vorserienmodell erhalten. Bei der Verkaufsversion hat Cooler Master noch einige Detailanpassungen vorgenommen. So ist dem Hersteller aufgefallen, dass der schützende Schaumstoff bei den Vorabmodellen die Lackierung des Deckels beschädigen kann (auch unser Sample zeigt entsprechende Spuren). Die Verkaufsversion soll eine robustere Lackierung und gegebenenfalls noch einen zusätzlichen Schutzfilm erhalten. Außerdem soll das Zubehör für den Versand teils anders platziert ausgeliefert werden, sodass einem z.B. die Zubehörbox besser auffällt. Beim Vorserienmodell versteckte sie sich so in einem der Schaumstoffelemente, dass wir tatsächlich etwas danach suchen mussten.

Das HAF 700 Evo wird mit umfangreichem Zubehör ausgeliefert. So legt Cooler Master gleich ein PCIe-4.0-Riserkabel für eine vertikale Grafikkartenmontage bei, das bei Konkurrenzmodellen oft nur optionales Zubehör ist. Zu ihm gehören eine entsprechende Blende, ein Tütchen mit Schrauben und eine eigene Anleitung. Das eigentliche Montagematerial für das Gehäuse befindet sich hingegen vorsortiert in einer praktischen Box. Darin liegen auch schwarze Kabelbinder und ein Putztuch. Komplettiert wird das Zubehör durch die Anleitung und eine Multi-Funktionsblende. Davon gehören insgesamt sechs Stück zum Lieferumfang, die meisten vormontiert im Gehäuse.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: