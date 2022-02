Seite 1: Dank BCLK-OC eine absolute Empfehlung: ASUS ROG Strix B660-G Gaming WiFi im Test

In einem gesonderten Artikel haben wir uns bereits dem Thema BCLK-Overclocking mit dem ASUS ROG Strix B660-G Gaming WiFi gewidmet und könnte daher ein Geheimtipp sein. Doch was hat die Platine selbst alles zu bieten und wie schneidet sie im Vergleich zu den anderen LGA1700-Mainboards ab? Das wollen wir in diesem Test beantworten.

Gerade als das Thema mit dem BCLK-Overclocking mit den Non-K(F)-Prozessoren aufgekommen ist, stellt sich für viele IT-Interessenten die Frage, warum man viel Geld in eine Z690-Platine inklusive K(F)-Prozessor investieren sollte, wenn man für eine deutlich geringere Investition ebenfalls mehr Leistung aus dem LGA1700-Prozessor herausholen kann. Dabei stellte sich heraus, dass nicht alle Z690- und B660-Mainboards das BCLK-Overclocking für Non-K(F)-Prozessoren unterstützen.

Das ASUS ROG Strix B660-G Gaming WiFi tut dies allerdings und hinzu kommt natürlich auch noch die offizielle RAM-Overclocking-Unterstützung. Dabei setzt ASUS beim ROG Strix B660-G Gaming WiFi auf vier DDR5-UDIMM-Speicherbänke. Gepaart mit einer grundsoliden Restausstattung kann die mindestens 209 Euro teure Platine den Mainstream-Anwender überzeugen.

Optisch gibt es wenige Highlights. Neben dem PCB selbst sind auch alle Kühlkörper grundlegend schwarz. Nicht fehlen darf natürlich das ROG-Logo, das auf dem I/O-Cover angebracht wurde und von RGB-LEDs beleuchtet wird.

Die technischen Eigenschaften

Das ASUS ROG Strix B660-G Gaming WiFi wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des ASUS ROG Strix B660-G Gaming WiFi in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung ASUS

ROG Strix B660-G Gaming WiFi Mainboard-Format Micro-ATX CPU-Sockel LGA1700 (Intel Alder Lake-S) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

1x 8-Pin EPS12V

1x 4-Pin +12V Phasen/MOSFETs 15 Phasen (12+1+2)

12x Vishay SiC654 (VCore, 50A)

1x Vishay SiC643 (GT, 60A)

2x OnSemi NTMFS4C06C (AUX, 69A)

2x OnSemi NTMFS4C10C (AUX, 46A)

Preis

ab 209 Euro

Webseite ASUS ROG Strix B660-G Gaming WiFi

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung Intel B660 Chipsatz, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 6.000 MHz Speicherausbau max. 128 GB (mit 32-GB-UDIMMs) SLI / CrossFire 2-Way-CrossFireX Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU

1x PCIe 3.0 x16 (x4) über Intel B660

2x PCIe 4.0 x1 über Intel B660 SATA(e)-, SAS- und

M.2/U.2-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über Intel B660

1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU

1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel B660

USB Chipsatz: 1x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern), 2x USB 3.2 Gen2 (1x extern, 1x intern), 3x USB 3.2 Gen1 (3x extern), 8x USB 2.0 (4x extern, 4x intern)

ASMedia ASM1074: 2x USB 3.2 Gen1 (2x intern) Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1 Output

1x DisplayPort 1.4 Output WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6 AX201, Dual-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.2 Thunderbolt - LAN 1x Intel I225-V 2,5-GBit/s-LAN

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC1220 Codec

5x 3,5 mm Audio-Jacks LED-Beleuchtung RGB-LEDs: I/O-Cover

1x 4-Pin RGB-Header

3x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin AIO-Pump-Header

2x 4-Pin Chassis-FAN-Header

Onboard-Komfort Status-LEDs, Flash-BIOS-Button Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Mainboard-Handbuch inkl. DVD (Treiber und Software)

Quick-Start-Guide und Sicherheitsinformationen

zwei SATA-Kabel

diverse ROG-Sticker

2T2R-WLAN-Antenne

ROG-Schlüsselanhänger

zwei M.2-Q-Latches

ein M.2-Abstandshalter aus Gummi

sieben Kabelbinder

In der Verpackung befindet sich nicht nur das quadratische Mainboard selbst, sondern auch etwas Zubehör. Abseits von einem Quick-Start-Guide und Sicherheitsinformationen konnten wir außerdem zwei SATA-Kabel, die WLAN-Antenne, zwei M.2-Q-Latches sowie ein paar Kabelfinder finden. Für den Schlüsselbund gibt ASUS auch einen ROG-Anhänger mit auf den Weg.