Seite 1: Corsair iCUE LC100 im Kurztest: Bunte Leuchtdreiecke verschönern den Gehäuseinnenraum

Corsair setzt voll auf Beleuchtung - und bringt mit den iCUE LC100 leuchtende Dreiecke auf den Markt, mit denen das Gehäuseinnere kreativ gestaltet werden kann. Die einzelnen Dreiecke werden magnetisch miteinander verbunden und haften ebenfalls magnetisch an Stahloberflächen.



Das iCUE 5000T RGB wurde von Corsair heute als das Gehäuse der 5000er-Serie vorgestellt, das am intensivsten beleuchtet wird. Ganze 208 A-RGB-LEDs setzen sowohl die drei Frontlüfter als auch Leuchtstreifen in Front, Deckel und Boden in Szene. Wenn es an irgendeiner Stelle des Gehäuses überhaupt an RGB-Beleuchtung mangelt, dann noch am ehesten im Innenraum. Passenderweise hat Corsair parallel zum iCUE 5000T RGB auch noch die flexible Beleuchtungslösung iCUE LC100 vorgestellt hat.

Dabei handelt es sich um beleuchtete Dreiecke, die magnetisch an Stahlteilen des Gehäuses haften und mit weiteren RGB-Dreiecken ebenfalls magnetisch verbunden werden. Gesteuert wird die Beleuchtung dann über Corsairs iCUE-Software. Das ist besonders dann praktisch, wenn bereits andere iCUE-Produkte genutzt werden. Angeboten wird das iCUE LC100 in zwei Sets: Das "Tile Starter Kit" beinhaltet nicht nur neun Leuchtdreiecke, sondern mit der Lighting Node PRO auch eine Beleuchtungssteuerung. Alternativ können auch COMMANDER CORE XT und COMMANDER PRO für die Beleuchtungssteuerung genutzt werden. Mit dem "Tile Expansion Kit" werden bei Bedarf weitere neun Leuchtdreiecke nachgerüstet.

Corsair hat uns von jedem Settyp ein Exemplar zur Verfügung gestellt. Insgesamt stehen uns also 18 Leuchtdreiecke zur Verfügung. Im Handel soll ein LC100 Starter Kit 119,90 Euro und ein LC100 Expansion Kit 94,90 Euro kosten.

Beide Kits werden sicher verpackt ausgeliefert. Beim "Tile Expansion Kit" ist der Lieferumfang sehr überschaubar. Zusätzlich zu den Leuchtdreiecken mit Anschlusskabeln gibt es nur Garantiehinweise. Die Anleitung kann bei Bedarf über einen QR-Code online aufgerufen werden.

Etwas umfangreicher ist der Lieferumfang beim "Tile Starter Kit". Zusätzlich zu den Leuchtdreiecken und den Garantiehinweisen liegen hier die Lighting Node PRO mit doppelseitigem 3M-Klebeband, ein Verlängerungskabel für die Anbindung der Leuchtdreiecke und ein USB-Kabel bei. Es verbindet die Lighting Node PRO mit einem USB-2.0-Pfostenstecker am Mainboard.