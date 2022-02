Seite 1: Corsair iCUE 5000T RGB im Test: Mit 208 LEDs in den RGB-Himmel

Mit dem iCUE 5000T RGB will Corsair das ultimative LED-Gehäuse anbieten. Es wird nicht nur mit drei A-RGB-Frontlüftern ausgeliefert, sondern ist ab Werk auch mit LED-Streifen in Front, Boden und Deckel bestückt. Insgesamt sollen so ganze 208 adressierbare LEDs für eine besonders stimmungs- und effektvolle Beleuchtung sorgen.

Corsairs 5000er-Serie schien eigentlich vollständig: Sie umfasste mit dem 5000D, dem 5000D Airflow und dem iCUE 5000X RGB bereits drei klar voneinander abgegrenzte Modelle. Auf 5000D Airflow und iCUE 5000X RGB sind wir auch schon in einem ausführlichen Doppeltest näher eingegangen. Trotzdem gibt es mit dem iCUE 5000T RGB jetzt einen Nachzügler, der sich als noch intensiver beleuchtete Alternative zum iCUE 5000X RGB empfehlen soll. Auch beim neuen Modell verbaut Corsair drei LL120 RGB, also 120-mm-Lüfter mit je 16 A-RGB-LEDs. Das Gehäuse wurde aber so gestaltet, dass in Front, Boden und Deckel zusätzlich auch noch LED-Streifen mit ganzen 160 A-RGB-LEDs integriert werden konnten. Insgesamt können so über 208 einzeln adressierbare RGB-LEDs erstrahlen.

Was allerdings auch ganz beachtlich zulegt, das ist der Preis: Während das iCUE 5000X RGB mit einer UVP von 189,90 Euro auf den Markt kam, soll das iCUE 5000T RGB 399,90 Euro kosten (der Preis gilt für die schwarze und die weiße Farbvariante). Ein Aufpreis von über 200 Euro ist enorm - entsprechend wird noch zu klären sein, ob und wie er gerechtfertigt werden kann. So viel sei verraten: Es gibt durchaus einige gewichtige Punkte neben der Beleuchtung, mit denen sich das iCUE 5000T RGB von den bisherigen Modellen der 5000er-Serie absetzen kann.

Für Nutzer, die auch den Innenraum ihres iCUE 5000T RGB (oder eines anderen Stahlgehäuses) mit Leuchtelementen gestalten wollen, hat Corsair übrigens zeitgleich die iCUE LC100-Beleuchtungskits vorgestellt. Wir stellen sie in einem separaten Kurztest näher vor.

Corsair liefert das iCUE 5000T RGB nicht nur mit Montagematerial (wie beim Hersteller üblich ohne Netzteilschrauben) und Kabelbindern aus, sondern legt auch Klettverschlüsse für das Kabelmanagement und einen Kunststoffeinsatz bei. Dieser kann genutzt werden, wenn ein Frontradiator montiert und die Netzteilabdeckung dafür verkürzt werden soll. Unserem Sample lagen zwar Sicherheitsinformationen, aber keine Anleitung bei. Wir gehen davon aus, dass sie bei der Verkaufsversion mitgeliefert wird.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: