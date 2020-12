KW50 / 2020: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur das neue Need for Speed oder Assassin's Creed angespielt, sondern auch die AVerMedia Live Gamer Extreme 2 GC551, drei Custom-Modelle der Radeon RX 6800 und RX 6800 XT sowie die ICHILL-X3-Versionen von INNO3D auf den Prüfstand gestellt. Highlight der Woche war natürlich unser Test der AMD Radeon RX 6900 XT. Aber auch das SilverStone Sugo 15 und Cyberpunk 2077 sowie unsere diesjährigen Weihnachts-Empfehlungen waren großes Thema während der vergangenen Woche.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Freitag, 04. Dezember 2020: AVerMedia Live Gamer EXTREME 2 GC551 im Test: Niedrige Latenzen garantiert

Mit der Ultra-Low-Latency-Gamer-Capture-Box Live Gamer EXTREME 2 GC551 präsentiert der Hersteller AVerMedia die Weiterentwicklung der LGX-Box. Der Nachfolger besitzt eine neue Durchlauf-Technologie, die für eine Ultra-HD-4-Auflösung mit insgesamt 60 FPS sorgt sowie eine Videoerfassung in Full-HD ermöglicht. Laut Angaben des Unternehmens verzichtet die LGX2-Capture-Box auf eine Hardware-Verschlüsselung und streamt nahezu ohne Latenz. Aus diesem Grund haben wir uns die USB-Capture-Box aus dem Hause AVerMedia in einem Praxistest näher angeschaut... [weiterlesen]

Samstag, 05. Dezember 2020: Jäger oder Gejagter: Need for Speed Hot Pursuit Remastered angespielt

Mit dem Remaster von Need for Speed: Hot Pursuit präsentiert die Spieleschmiede Electronics Arts eine aufgehübschte Version des erstmals im November 2010 veröffentlichten 16. Teils des NFS-Franchises. Nachdem wir uns bei Need for Speed Heat hinter das Steuer diverser aufgemotzter Straßenflitzer begeben haben, besteht beim aktuellen Remaster auch die Möglichkeit, sich auf die Seite der Ordnungshüter zu schlagen und auf Raserjagd zu gehen. Diese Gelegenheit haben wir uns natürlich nicht entgehen lassen und nehmen den Remaster von Need for Speed: Hot Pursuit in diesem Angespielt genauer unter die Lupe... [weiterlesen]

Sonntag, 06. Dezember 2020: Drei Custom-Modelle der Radeon RX 6800 und Radeon RX 6800 XT im Test

Nach dem erfolgreichen Start der Big-Navi-Serie in Form der Radeon RX 6800 und Radeon RX 6800 XT haben wir uns mit der ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC Edition auch schon ein erstes Custom-Modell angeschaut. Aber eine Grafikkarte mit AiO-Kühlung für fast 1.000 Euro darf sicher nicht als Standard für die Custom-Modelle betrachtet werden. Demzufolge werfen wir heute einen Blick auf weitere drei Custom-Ausführungen, die sicherlich schon eher dem entsprechen, was potenzielle Käufer ins Auge fassen werden... [weiterlesen]

Montag, 07. Dezember 2020: Hardwareluxx Weihnachtsempfehlungen 2020

Auch vor dieser ungewöhnlichen Adventszeit hat die Hardwareluxx-Redaktion die Köpfe (natürlich mit Abstand) zusammengesteckt und die diesjährigen Weihnachtsempfehlungen diskutiert. Das war nicht immer ganz einfach, denn die letzten Monate waren auch für uns ungewöhnlich. Es wurde zwar viele neue Hardware gezeigt, sie war aber nicht immer verfügbar. Bei der weihnachtlichen Hardware-Jagd gehört in diesem Jahr also etwas Glück dazu. Unser Redaktionsteam hat die interessantesten Prozessoren, die schnellsten Grafikkarten, die neuen Storage-Lösungen und vieles mehr zusammengetragen. Welches Produkt sich unter dem Tannenbaum lohnt? Wir klären auf... [weiterlesen]

Dienstag, 08. Dezember 2020: Big Navi wird noch etwas größer: AMD Radeon RX 6900 XT im Test



In den Wochen vor Weihnachten kann man sich über Hardware-Neuigkeiten sicherlich nicht beschweren. Die letzten Wochen wurde dabei von den Big-Navi-Karten von AMD dominiert – zumindest in der Berichterstattung, aber womöglich nicht bei den Verkaufszahlen. Auf die Radeon RX 6800 und Radeon RX 6800 XT folgt nun mit der Radeon RX 6900 XT das Spitzenmodell dieser Generation. Wir schauen uns auf den kommenden Seiten an, ob es AMD mit diesem Modell mit der GeForce RTX 3090 aufnehmen kann... [weiterlesen]

Mittwoch, 09. Dezember 2020: SilverStone Sugo 15 im Test: Mini-ITX-Gehäuse mit Alu-Hülle

Ein Schuhkarton mit Aluminiumhülle - so könnte man SilverStones Sugo 15 knapp beschreiben. Doch das optisch unaufdringliche Mini-ITX-Gehäuse soll auch mit inneren Werten glänzen. SilverStone verspricht Platz für lange Grafikkarten, einen Tower-Kühler oder auch für einen 240-mm-Radiator und ein (kurzes) ATX-Netzteil... [weiterlesen]

Donnerstag, 10. Dezember 2020: Cyberpunk 2077 mit Raytracing-Effekten und DLSS im Test

Eines der am meisten erwarteten Spiele dieses Jahres ist erschienen. An Cyberpunk 2077 werden große Erwartungen gestellt. Ob es diese inhaltlich und im Gameplay erfüllen kann, werden wir in diesem Artikel nicht klären. Dafür aber schauen wir uns die Technik an. Besonders die Raytracing-Effekte werden dabei eine zentrale Rolle spielen... [weiterlesen]

Freitag, 11. Dezember 2020: INNO3D GeForce RTX 3070 und RTX 3060 Ti ICHILL X3 im Doppeltest

Mit der GeForce RTX 3070 und zuletzt auch mit der GeForce RTX 3060 Ti hat NVIDIA seine bestehende Ampere-Familie in den letzten Tagen und Wochen weiter nach unten hin abgerundet und preislich günstigere Modelle präsentiert. Von INNO3D gibt es davon gleich mehrere Varianten, die sich in Sachen Platinenlayout, Kühlung, Taktraten und natürlich auch Ausstattung unterscheiden. Wir haben zwei High-End-Vertreter davon nun im Doppeltest... [weiterlesen]

Samstag, 12. Dezember 2020: Die Wikinger sind los: Assassin’s Creed Valhalla angespielt

Mit Assassin’s Creed Valhalla präsentiert der französische Publisher Ubisoft den zwölften Teil des bekannten Franchises. Diesmal verschlägt es die Spieler im Action-Adventure allerdings nicht nach London, Jerusalem oder Rom. Der neueste Titel der Serie spielt zunächst im mittelalterlichen Norwegen sowie in England, wo ein erbitterter Kampf zwischen den Angelsachsen und den Dänen herrscht. Mittendrin ist der Wikinger Eivor. Welche aufregenden Abenteuer wir in der Welt des "singenden Eisens" erlebt haben, erfahrt ihr in diesem Angespielt... [weiterlesen]