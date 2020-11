KW44 / 2020: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während der letzten sieben Tage gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche Artikel online. Wir haben uns nicht nur die neuen Echo-Geräte von Amazon näher angesehen, sondern auch das Google Pixel 5, die ZOTAC Gaming GeForce RTX 3080 Trinity, den be quiet! Shadow Rock 3 White und die Western Digital WD_Black AN1500. Highlight der Woche war natürlich die NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition sowie deren ersten Custom-Designs und die Vorstellung der Radeon-RX-6000-Serie. Zu guter Letzt prüften unsere kritischen Blicke die ASUS ROG Strix LC 360 RGB White Edition auf ihre Praxistauglichkeit.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Freitag, 23. Oktober 2020: Amazon Echo und Echo Dot mit Uhr im Doppeltest: Die Alexa-Lautsprecher der 4. Generation

Amazon bietet seine smarten Echo-Lautsprecher bereits in vierter Generation an - und hat diese Generation deutlich aufgefrischt. Im Doppeltest probieren wir sowohl den neuen großen Echo als auch den neuen Echo Dot mit Uhr aus... [weiterlesen]

Samstag, 24. Oktober 2020: Google Pixel 5 im Test: Mit weniger Innovation zum besseren Smartphone

Das Pixel 5 ist Googles neues Spitzen-Smartphone. Allerdings verzichtet Google auf ein Oberklasse-SoC und hat auch so manches innovative Feature des Vorgängers gestrichen. Warum das Pixel 5 trotzdem ein erfreulich stimmiges Smartphone geworden ist, zeigen wir im Test... [weiterlesen]

Montag, 26. Oktober 2020: ZOTAC Gaming GeForce RTX 3080 Trinity im Test: Ein guter Serieneinsteiger

Die ZOTAC Gaming GeForce RTX 3080 Trinity ist das Einstiegsmodell unter den GeForce-RTX-3080-Grafikkarten des Herstellers, kann jedoch wie die teuren Modelle mit einem mächtigen 2,5-Slot-Kühler und gleich drei riesigen 90-mm-Lüftern sowie einer schicken RGB-Beleuchtung auf sich aufmerksam machen. Wie sich das etwa 850 Euro teure Modell in Sachen Performance, Stromhunger und Lautstärke-Verhalten schlägt, das klärt unser heutiger Hardwareluxx-Test... [weiterlesen]

Dienstag, 27.Oktober 2020: be quiet! Shadow Rock 3 White im Kurztest: Strahlend weiße Mittelklasse

be quiet! bringt mit dem Shadow Rock 3 White eine neue Farbvariante seines Mittelklasse-Kühlers auf den Markt. Wir nutzen die Gelegenheit, um zum einen den Kühler vorzustellen, wollen ihn aber auch auf unserem neuen Testsystem nachtesten... [weiterlesen]

Dienstag, 27. Oktober 2020: High-End für 499 Euro: NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition im Test

Nachdem nun die GeForce RTX 3080 und GeForce RTX 3090 vorgestellt und zumindest theoretisch verfügbar sind, folgt heute die GeForce RTX 3070, die vorerst als kleinste Ausbaustufe der Ampere-Generation ihren Auftritt hat. Dies geschieht zunächst in Form der Founders Edition, in zwei Tagen folgen die Custom-Designs. So können wir aber zumindest ab heute Ausloten, was NVIDIAs Mittelklasse-Modelle zu bieten hat... [weiterlesen]

Mittwoch, 28. Oktober 2020: Big Navi: AMD präsentiert die Radeon-RX-6000-Serie

Heute war es nun endlich soweit und AMD hat den Vorhang um die Radeon-RX-6000-Serie gelüftet. Bereits im Vorfeld wurde immer deutlicher, dass AMD mit Big Navi auf Basis der RDNA-2-Architektur ein großer Wurf gelungen sein könnte. Dies wollte man heute untermauern. Bis unabhängige Tests die Versprechen von AMD bestätigen könnte, sollte man aber wie immer vorsichtig sein... [weiterlesen]

Mittwoch, 28. Oktober 2020: Watch Dogs Legion: RTX- und DLSS-Benchmarks

Am morgigen Donnerstag wird Watch Dogs Legion, der dritte Teil der Serie, erscheinen. Watch Dogs ist ein Open-World-Action-Adventure-Spiel, welches von Ubisoft entwickelt wurde. Die Ereignisse in Watch Dogs Legion schließen an Watch Dogs 2 an, zeigen und behandeln aber vor allem eine stetige Weiterentwicklung in der Technik und KI. Eine Weiterentwicklung gibt es auch hinsichtlich der Technik, denn Watch Dogs Legion unterstützt Reflexionen, die mit Hilfe von Raytracing berechnet werden... [weiterlesen]

Donnerstag, 29. Oktober 2020: Intel nennt weitere Details zu Rocket Lake-S, Cypress Cove und den dazugehörigen Chipsätzen

Kurz bevor AMD seine neue Ryzen-5000-Serie auf Basis der Zen-3-Architektur ankündigte und darin auch Intels letzte Domäne – die Spieleleistung – für sich proklamierte, nannte Intel erste Details zur nächsten Core-Generation für den Desktop. Bis auf einen groben Zeitrahmen im ersten Quartal 2021 und der bereits erwarteten Unterstützung für PCI-Express 4.0 gab es jedoch keine weiteren Details... [weiterlesen]

Donnerstag, 29. Oktober 2020: ASUS, EVGA, MSI und ZOTAC: Vier Custom-Modelle der GeForce RTX 3070 im Test

Nachdem wir uns vor zwei Tagen die Founders Edition der GeForce RTX 3070 angeschaut haben, folgen heute die ersten Custom-Modelle. Diese unterscheiden sich vor allem hinsichtlich des Taktes, Power-Limits und in der Kühlung. Wo die Vor- und Nachteile der einzelnen Modelle liegen, schauen wir uns auf den nun folgenden Seiten an... [weiterlesen]

Freitag, 30. Oktober 2020: Western Digital WD_Black AN1500 im Test: gelungene PCIe4-Alternative

Als Spezialist für Massenspeicher kommt Western Digital mit der WD_Black SN850 bereits vergleichsweise spät zur PCIe4-Party. Doch neben der Ankündigung der SN850 überraschte WD vor allem mit der Ankündigung der WD_Black AN1500, einer SSC-Add-In-Karte, die mittels RAID und acht PCIe3-Lanes auch Nutzern abseits moderner AM4-Mainboards die größtmögliche Speicherbandbreite zur Verfügung stellen möchte. Wie gut das klappt und ob damit tatsächlich eine PCIe4-Alternative besteht, klären wir wir gewohnt in unserem Review... [weiterlesen]



Samstag, 31. Oktober 2020: ASUS ROG Strix LC 360 RGB White Edition im Test: Punktet nicht nur mit Style

Die ROG Strix LC 360 RGB ist eine der aktuellen Top-AiO-Kühlungen von ASUS. Das von Asetek gefertigte 360-mm-Modell verspricht eine hohe Kühlleistung, soll aber auch optisch auffallen. Das gilt umso mehr für die von uns getestete White Edition... [weiterlesen]