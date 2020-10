Big Navi: AMD präsentiert die Radeon-RX-6000-Serie

Heute war es nun endlich soweit und AMD hat den Vorhang um die Radeon-RX-6000-Serie gelüftet. Bereits im Vorfeld wurde immer deutlicher, dass AMD mit Big Navi auf Basis der RDNA-2-Architektur ein großer Wurf gelungen sein könnte. Dies wollte man heute untermauern. Bis unabhängige Tests die Versprechen von AMD bestätigen könnte, sollte man aber wie immer vorsichtig sein.

Kommen wir aber zur Radeon-RX-6000-Serie: Zunächst einmal verweist AMD auf den Umstand, dass man mit der RDNA-2-Architektur einen weiteren +50%-Schritt hinsichtlich der Effizienz macht. Letztendlich erreicht hat man sogar +54 % für die Radeon RX 6800 XT und satte 65 % für die Radeon RX 6900 XT.

Zunächst einmal nennt AMD erstmals die Komplexität der Big-Navi-GPU. Diese kommt auf 26,8 Milliarden Transistoren bei einer nicht genannten Größe des Chips. Zum Vergleich: Die GA102-GPU von NVIDIA kommt auf 28 Milliarden Transistoren, die kleinere GA104-GPU auf 17,4 Milliarden. Gleich drei Karten basieren auf der Big-Navi-Generation: Die Radeon RX 6800, Radeon RX 6800 XT und die Radeon RX 6900 XT.

Eine Besonderheit der RDNA-2-Architektur bzw. Big-Navi-GPU ist der Infinity Cache. Diesen hat man vom L3 Cache der Zen-3-Architektur abgeleitet. Die Kapazität des Infinity Cache beläuft sich bei Big Navi auf 128 MB. Im Falle der Radeon RX 6800 wird der Infinity Cache mit einem 256 Bit breiten Speicherinterface kombiniert. Im Vergleich zu einem 384 Bit breiten Speicherinterface soll die Speicherbandbreite durch den Infinity Cache um den Faktor 2,17 steigen, bei einer um 10 % geringeren Leistungsaufnahme.

Zu den noch nicht genauer beschriebenen Details der Navi-2-Architektur gehören ein feineres Clock-Gaiting, was sicherlich der Effizienz zuträglich ist. Außerdem wurde die Rendering-Pipeline optimiert bzw. neu ausbalanciert. Zusammen mit dem Infinity Cache hat auch die Cache-Hierarchie eine Überarbeitung erfahren.



Die +50 bis +60 % an Effizienzverbesserungen werden in jeweils ungefähr einem Drittel durch den höheren Takt bei gleicher oder ähnlicher Leistungsaufnahme erreicht. Ein weiteres Drittel stellen die Design-Optimierungen der RDNA-2-Architektur und der Infinity Cache.

Gegenüberstellung der Karten Radeon RX 6800 XT Radeon RX 6800 Radeon RX 6900 XT GPU Big Navi Big Navi Big Navi Transistoren 26,8 Milliarden

26,8 Milliarden 26,8 Milliarden Fertigung 7 nm 7 nm 7 nm Chipgröße - - - Compute Units 72 60 80 Ray Accelerators 72 60 80 Basis-Takt 2.015 MHz 1.815 MHz 2.015 MHz Game-Takt 2.250 MHz 2.105 MHz 2.250 MHz ROPs 128 96 128 Infinity Cache 128 MB 128 MB 128 MB Speicherkapazität 16 GB 16 GB 16 GB Speichertyp GDDR6

GDDR6 GDDR6 Speicherinterface 256 Bit 256 Bit 256 Bit Speicherbandbreite 512 GB/s 512 GB/s 512 GB/s FP32-Rechenleistung 41,47 TFLOPs 32,33 TFLOPs 46,08 TFLOPs FP16-Rechenleistung 20,74 TFLOPs 16,17 TFLOPs 23,04 TFLOPs TDP 300 W 250 W 300 W Versorgung 2x 8-Pin 2x 8-Pin 2x 8-Pin Preis 649 US-Dollar 579 US-Dollar 999 US-Dollar Verfügbarkeit 18. November 18. November 8. Dezember

Bei 72 Compute Units sprechen wir ausgehend von 64 Shadereinheiten pro CU von 4.608 Shadereinheiten für die Radeon RX 6800 XT. Weitere Details zur RDNA-2-Architektur und zum Aufbau der Compute Units werden sicherlich noch folgen. Den Basis-Takt der Radeon RX 6800 XT gibt AMD mit 2.015 MHz an. In Spielen soll ein Game-Takt von 2.250 MHz erreicht werden. AMD hat bei gleicher Fertigung in 7 nm den Takt also im Vergleich zur Navi-Generation um 30 % steigern können. Die TDP der Radeon RX 6800 XT liegt bei 300 W. In der Referenzversion wird die Karte ab dem 18. November verfügbar sein und 649 US-Dollar kosten.

Der kleinere Big-Navi-Bruder ist die Radeon RX 6800. Hier sieht AMD 60 Compute Units und somit 3.840 Shadereinheiten vor. Diese sollen einen Basis-Takt von 1.815 MHz und einen Game-Takt von 2.105 MHz erreichen. Die 128 MB Infinity Cache und 16 GB GDDR6-Speicher sind identisch zur Radeon RX 6800 XT. Die Leistungsaufnahme fällt mit 250 W aber etwas geringer aus. Auch die Radeon RX 6800 wird ab dem 18. November erhältlich sein und soll 579 US-Dollar kosten.

Das neue Flaggschiff ist die Radeon RX 6900 XT. Sie bietet 80 Compute Units, was 5.120 Shadereinheiten entspricht. Der Basis-Takt bleibt mit 2.015 MHz knapp über der 2-GHz-Schwelle. Per Game-Boost sollen 2.250 MHz erreicht werden. Da auch hier die Big-Navi-GPU zum Einsatz kommen, sehen wir wieder 128 MB an Infinity Cache, nebst 16 GB an GDDR6. Die Leistungsaufnahme geht wieder auf 300 W hoch. Die Radeon RX 6900 XT soll etwas später, am 8. Dezember für 999 US-Dollar auf den Markt kommen.

Compute Units = Ray Accelerator

Wie genau AMD die Berechnungen für das Raytracing ausführt ist noch nicht ganz klar. Offenbar nutzt man dazu sogenannte Ray Acceleratoren, also Raytracing-Beschleuniger, deren Anzahl mit den Compute Units übereinstimmt. Bisher geht man davon aus, dass AMD teile der CUs für das Raytracing abzweigen kann. Mit der RDNA-2-Architektur und der Radeon-RX-6000-Serie unterstützt AMD offiziell DirectX 12 Ultimate. Neben dem Raytracing wird auch Variable Rate Shading, Mesh Shader und das Sampler Feedback unterstützt.

AMD-eigene Benchmarks

AMD präsentiert zu allen drei Karten eigene Benchmarks. Diese sehen die Radeon RX 6800 auf Niveau bzw. etwas schneller wie eine GeForce RTX 2080 Ti und somit dürfte die GeForce RTX 3070 der direkte Gegenspieler sein. AMD nimmt laut der eigenen Präsentation hier aber eine Funktion namens Smart Access Memory zur Hilfe. Darauf gehen wir später noch ein.

Die Radeon RX 6800 XT wird sich mit der GeForce RTX 3080 duellieren, benötigt dazu aber nominell 20 W weniger an Leistungsaufnahme. Das neue Spitzenmodell, die Radeon RX 6900 XT attackiert NVIDIAs GeForce RTX 3090, allerdings auch hier unter Zuhilfenahme des Smart Access Memory und dem neuen Overclocking mittels Rage Mode. Für belastbare Leistungsdaten wird man also die Tests abwarten müssen, denn mit den Tweaks und Kniffen ermöglicht AMD derzeit noch keinen sinnvollen Vergleich.

Die Präsentation ist beendet. Wir werden die News in den kommenden Minuten noch um weitere Details ergänzen.