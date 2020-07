KW28 / 2020: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während der letzten Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur unsere Gehäuse-Kaufberatung auf den neusten Stand gebracht, sondern auch den ASUS ZenWiFi AX, das Cooler Master MasterBox MB400L, den AMD Ryzen 9 3900XT, das Acer Nitro 5, das Gigabyte Aorus Pro (AC) und die Corsair iCUE LT100 getestet. Auch Last of Us 2 und DiRt 5 konnten wir bereits anspielen. Zu guter Letzt haben unsere kritischen Blicke das Synology DS920+ und das neue Acer Swift 3 mit Intel- und AMD-Prozessor auf Praxistauglichkeit hin überprüft.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Freitag, 03. Juli 2020: Gehäuse-Kaufberatung Sommer 2020

PC-Gehäuse gibt es in ganz unterschiedlichen Größen und Preisklassen. Die entscheidenden Fragen vor dem Kauf sind dann auch: Was für Hardware und welche Kühllösungen sollen Platz finden? Und welches Budget steht für das Gehäuse zur Verfügung? Dazu sollte man sich aber auch Gedanken über die Materialwahl und über die Ausstattung des Gehäuses machen... [weiterlesen]

Samstag, 04. Juli 2020: Ein neues Highlight? Last of Us 2 angespielt

Vor knapp sieben Jahren veröffentlichte die Spieleschmiede Naughty Dog mit Last of Us ein Survival-Horror-Game, das sich innerhalb der ersten drei Wochen weltweit über 3,4 Millionen Mal verkauft hat und noch heute als Meilenstein in der Videospielindustrie gehandelt wird. Nachdem der zweite Teil der Serie bereits im Jahr 2016 erstmals angekündigt wurde, sollte Last of Us 2 ab Februar 2020 im Handel erhältlich sein. Im Oktober 2019 verschob Naughty Dog den Release zunächst auf den 29. Mai 2020. Jedoch sollte es nicht dabei bleiben und so wurde die Veröffentlichung im April 2020 auf den 19. Juni verlegt... [weiterlesen]

Sonntag, 05. Juli 2020: WiFi-6-Mesh: ASUS ZenWiFi AX im Test

Mesh-Systeme vereinfachen das eigene Netzwerk dahingehend, dass sie eine Möglichkeiten bieten, die Abdeckung des WLANs zu verbessern, ohne Kabel durch die Wohnung ziehen zu müssen. Mesh-Systeme sind inzwischen etabliert und es werden dem interessierten Käufer zahlreiche Alternativen geboten. Heute schauen wir uns das ASUS ZenWiFi AX an. ASUS verspricht eine Abdeckung im Bereich von über 500 m² und dies mit hohen Übertragungsraten... [weiterlesen]

Montag, 06. Juli 2020: Cooler Master MasterBox MB400L im Test: Mini-Tower mit ODD-Option

Neue Micro-ATX-Gehäuse sind recht rar - umso bemerkenswerter ist, dass Cooler Master seinen neuen Mini-Tower MasterBox MB400L in gleich vier Varianten anbietet. Käufer haben die Wahl zwischen Stahl- und Glasseitenteil und können auch entscheiden, ob sie das Gehäuse mit oder ohne 5,25-Zoll-Laufwerksplatz (ODD - optical disk drive) bestellen... [weiterlesen]

Dienstag, 07. Juli 2020: AMD Ryzen 9 3900XT im Test: Der Matisse-Refresh ist minimal schneller und effizienter

Nach der Vorstellung Mitte Juni entlässt AMD seinen Matisse Refresh heute ganz offiziell in den Handel. Der AMD Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT und der Ryzen 5 3600XT sind ab heute mit leicht höherem Takt und Verbesserungen im Fertigungsprozess erhältlich, ohne dass dabei im Vergleich zum bestehenden Portfolio am Listenpreis geschraubt wird. Wie sich das Spitzenmodell unter den neuen Matisse-Refresh-Prozessoren in der Praxis schlägt, das zeigen wir in diesem Hardwareluxx-Artikel auf... [weiterlesen]

Mittwoch, 08. Juli 2020: Acer Nitro 5 im Test: Ein kompaktes und schnelles Gaming-Notebook

Mit seiner Nitro-Serie sorgte Acer in der Vergangenheit immer wieder für kompakte und trotzdem sehr schnelle Gaming-Notebooks. Ob dies mit dem Nitro 5 AN517-52 mit Comet-Lake-H-CPU und GeForce-RTX-Grafik für rund 1.500 Euro erneut gelingt, das versuchen wir auf den nachfolgenden Seiten zu klären... [weiterlesen]

Mittwoch, 08. Juli 2020: Gigabyte B550 AORUS Pro (AC) im Test - USB-Profi in der Mittelklasse

Mit dem ASUS ROG Strix B550-E Gaming (Hardwareluxx-Test) haben wir uns das erste Mainboard mit AMDs B550-Chipsatz näher angeschaut, das in der oberen Mittelklasse angesiedelt ist. Anders präsentiert sich dagegen Gigabytes B550 AORUS Pro für einen günstigeren Anschaffungspreis und absolut abzeptabler Ausstattung. Wie sich die Platine schlägt, schauen wir uns nun an... [weiterlesen]

Donnerstag, 09. Juli 2020: Corsair iCUE LT100 im Test: Smarte Leuchttürme für das Mittendrin-Erlebnis

Corsair baut sein Angebot an speziellen RGB-Produkten weiter aus. Die iCUE LT100-Kits sollen als flexibel aufstellbare Leuchttürme die Umgebungsbeleuchtung auf ein neues Level heben. Dazu können sie optional als Headset-Halter genutzt werden... [weiterlesen]

Donnerstag, 09. Juli 2020: Synology DS920+ im Test - Facelift in kleinen Dosen

Die Firma Synology überarbeitet mit dem Modelljahr 2020 ihre Desktop-NAS-Geräte im Detail und bietet mit der DiskStation DS920+ nun den Nachfolger der sehr erfolgreichen und beliebten DiskStation DS918+ an. Diese soll sich an kleine Unternehmen, Content-Creator und IT-Enthusiasten richten, welche große Datenmengen verarbeiten müssen. Ob ihr das gelingt, wollen wir in diesem Test beleuchten... [weiterlesen]

Freitag, 10. Juli 2020: Acer Swift 3 im Doppeltest: Edel, schnell und langläufig – egal ob mit AMD oder Intel

Das Acer Swift 3 will ein schlanker, leichter, edler und schneller sowie ausdauernder Alltagsbegleiter mit vielen nützlichen Funktionen wie einem Fingerabdruck-Sensor oder reichhaltigen Anschlüssen sein. Was die Hardware anbelangt, so ist die Vielfalt tatsächlich reichhaltig: Acer bietet das Ultrathin-Gerät nicht nur mit Intels sparsamen Ice-Lake-Prozessoren an, sondern obendrein mit AMDs Renoir-APUs, die bereits in unseren ersten Tests besonders positiv auffallen konnten. Wir haben dem Acer Swift 3 im Rahmen eines Doppeltests mit jeweils mittlerer Ausstattung für etwa 700 bis 900 Euro kräftig auf den Zahn gefühlt... [weiterlesen]

Samstag, 11. Juli 2020: Es wird bunt: Preview von DiRT 5 angespielt

Mit Colin McRae Rally, kurz CMR, präsentierte die Spieleschmiede Codemasters im Jahr 1998 erstmals ein Rallyespiel, das sich aufgrund seiner realistischen Umsetzung äußerst großer Beliebtheit erfreute. Neben acht zur damaligen Zeit aktuellen Rallyefahrzeugen gab es ebenfalls acht Rallyes, bei denen es die Spieler unter anderem nach Neuseeland oder Griechenland beziehungsweise Monaco sowie Australien verschlug. Im Jahr 2000 folgte mit Colin McRae Rally 2.0 der offizielle Nachfolger, bei dem neben der Grafik auch die Fahrzeuge bzw. Strecken aktualisiert wurden. Zudem feierte ein neuer Rennmodus seine Premiere. 2002 ging es dann weiter mit Colin McRae Rally 3, gefolgt von Colin McRae Rally 04 im Jahr 2003. Auch nach vier Teilen war bei Codemasters noch lange kein Ende in Sicht und so releaste die britische Spieleschmiede bis zum heutigen Tage neun weitere Spiele des CMR-Franchises.... [weiterlesen]