Coronavirus: Sony verschiebt The Last of Us 2 und Iron Man VR

Eigentlich sollte das Action-Adventure The Last of Us 2 am 29. Mai 2020 exklusiv für Sonys PlayStation 4 veröffentlicht werden. Allerdings gab der japanische Elektronikkonzern jetzt bekannt, dass man den Release des Action-Adventures aufgrund der Corona-Krise bis auf unbestimmte Zeit verschieben werde. Laut Sony gibt es aktuell logistische Schwierigkeiten. Somit kann das Unternehmen nicht gewährleisten, dass alle Vorbesteller pünktlich beliefert werden können.

Zudem hat die Corona-Pandemie Auswirkungen auf den Starttermin von Iron Man VR. Hier teilte Sony mit, dass der 15. Mai 2020 als Veröffentlichungstermin ebenfalls nicht gehalten werden können. Wann besagter Titel erscheinen wird, ist bis dato unklar.

Ob in Zukunft noch weitere Spiele verschoben werden müssen, bleibt abzuwarten. Sony gab lediglich zu Protokoll, dass dies zum aktuellen Zeitpunkt nicht geplant sei. Jedoch ist davon auszugehen, dass in Zukunft auch weitere Titel betroffen sein könnten, sofern sich die Lage nicht entspanne. Ein möglicher Kandidat wäre das Action-Adventure Ghost of Tsushima. Hier plant Sony den Release am 26. Juni 2020.

Auch wenn die Japaner derzeit als Grund für die Verzögerung der genannten Games Logistikprobleme aufführen, kann es bei Spielen, die erst in ein paar Monaten erscheinen, zu Schwierigkeiten bei der Fertigstellung der Games kommen. Wie Hardwareluxx berichtete, schickte die Spieleschmiede CD Projekt Red seine Entwickler bereits ins Homeoffice. Somit ist davon auszugehen, dass auch andere Entwicklerstudios eine Vielzahl von Mitarbeitern aktuell in die eigenen vier Wände verfrachtet haben. Es wäre möglich, dass sich die neue Umgebung der Entwickler negativ auf den Workflow auswirkt und dies zur Folge hat, dass der aktuelle Zeitplan nicht eingehalten werden könne. Zudem wär es vorstellbar, dass Entwickler erkranken und die Arbeit liegen bleibt. Solange sich die derzeitige Situation nicht bessert und viele Länder die drastischen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus (COVID-19) weiter aufrecht erhalten, bleibt die Zukunft ungewiss.