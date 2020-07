Seite 1: Gigabyte B550 AORUS Pro (AC) im Test - USB-Profi in der Mittelklasse

Mit dem ASUS ROG Strix B550-E Gaming (Hardwareluxx-Test) haben wir uns das erste Mainboard mit AMDs B550-Chipsatz näher angeschaut, das in der oberen Mittelklasse angesiedelt ist. Anders präsentiert sich dagegen Gigabytes B550 AORUS Pro für einen günstigeren Anschaffungspreis und absolut abzeptabler Ausstattung. Wie sich die Platine schlägt, schauen wir uns nun an.

Gigabyte ist mit den AORUS-Mainboards auch kräftig im AMD-Sektor unterwegs und berücksichtigt daher natürlich auch den noch jungen B550-Chipsatz für den Mainstream-Einsatz, dessen Platinen den PCIe-4.0-Standard weiter voranbringen sollen. Wenn wir nun bei den ATX-Ablegern bleiben, stellt das B550 AORUS Elite das Top-Modell dar. Darauf folgt bereits unser heutiges Testobjekt, das B550 AORUS Pro, von dem es wahlweise auch eine Version inklusive WLAN-AC gibt.

Gigabytes B550 AORUS Pro wurde in mattschwarzem PCB mit ATX-Abmessungen gefertigt. Und auch die Kühlkörper sowie die I/O-Panel-Abdeckung ist in schwarz gehalten mit der Aufschrift "Team up Fight on". Auf dem PCH-Kühler ist unübersehbar das AORUS-Logo erkennbar.

Die technischen Eigenschaften

Dies sind die Spezifikationen des Gigabyte B550 AORUS Pro (AC):

Die Daten des Gigabyte B550 AORUS Pro (AC) in der Übersicht Mainboard-Format ATX Hersteller und

Bezeichnung Gigabyte

B550 AORUS Pro (AC) CPU-Sockel AM4 (für Matisse) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

1x 8-Pin EPS12V

Phasen/Spulen 15 (14x CPU, 1x RAM) Preis Gigabyte B550 AORUS Pro: ab 176 Euro

Gigabyte B550 AORUS Pro AC: ab 188 Euro Webseite Gigabyte B550 AORUS Pro

Gigabyte B550 AORUS Pro AC Southbridge-/CPU-Features Chipsatz AMD B550 Chipsatz Speicherbänke und Typ 4x DDR4 (Dual-Channel), max. 5.200 MHz Speicherausbau max. 128 GB RAM UDIMM, ECC-Support SLI / CrossFire - Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 4.0 x16 (elektrisch mit x16) über CPU

2x PCIe 3.0 x16 (elektrisch mit x4/x2, 1x shared) über AMD B550

2x PCIe 3.0 x1 über AMD B550 PCI - Storage 6x SATA 6 GBit/s über AMD B550

1x M.2 mit PCIe 4.0 x4 über CPU (M-Key)

1x M.2 mit PCIe 3.0 x4 über AMD B550 (M-Key, shared) USB CPU:

3x USB 3.2 Gen1 (5 GBit/s, Typ-A, 3x extern)

1x USB 3.2 Gen2 (10 GBit/s, Typ-A, 1x extern)



Chipsatz:

2x USB 3.2 Gen2 (10 GBit/s, Typ-A/C, 2x extern)

2x USB 3.2 Gen1 (5 GBit/s, Typ-A, 2x intern)

10x USB 2.0 (6x extern, 4x intern), 2x über B550, 8x über 2x USB-2.0-Hubs Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1 (nur mit APU nutzbar!) WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac über Intel Wi-Fi 3168, Dual-Band, max. 433 MBit/s, Bluetooth 4.2 (nur bei der AC-Version!) Thunderbolt - LAN 1x Realtek RTL8125B-CG 2,5-GBit/s-LAN

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC1220 Codec

5x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink FAN- und

WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin CPU-WaKü-Header

2x 4-Pin Wakü/FAN-Header

4x 4-Pin Chassis-FAN-Header LED-Beleuchtung I/O-Panel-Cover, Chipsatzkühler

2x 4-Pin RGB-Header

2x 3-Pin ARGB-Header

Onboard-Komfort Status-LEDs, Q-Flash-Plus-Button

Das mitgelieferte Zubehör

Mainboard-Handbuch inkl. Treiber- und Software-DVD

mehrsprachige Installationsanleitung

vier SATA-Kabel

RGB-Verlängerungskabel

diverse Gigabyte-AORUS-Sticker

G-Connector

zwei Kabelbinder

Gigabyte-AORUS-Gehäusesticker

Gigabyte liefert alles Wichtige an Zubehör mit. Dabei ist der G-Connector ein kleiner Helfer zum Anklemmen des Gehäuse-Frontpanels und auch die beiden Kabelbinder können sehr hilfreich sein. Bei der AC-Version liegt natürlich auch eine WLAN-Antenne bei.