Acer Nitro 5 im Test: Ein kompaktes und schnelles Gaming-Notebook

Mit seiner Nitro-Serie sorgte Acer in der Vergangenheit immer wieder für kompakte und trotzdem sehr schnelle Gaming-Notebooks. Ob dies mit dem Nitro 5 AN517-52 mit Comet-Lake-H-CPU und GeForce-RTX-Grafik für rund 1.500 Euro erneut gelingt, das versuchen wir auf den nachfolgenden Seiten zu klären.

Die Nitro-Familie von Acer war bislang eine sehr gute Anlaufstelle für attraktive und preisgünstige Gaming-Notebooks der Einstiegs- und Mittelklasse und folgte außerdem über viele Jahre hinweg allen aktuellen Trends und wurde somit stetig kompakter und leichter. Das gilt auch für das Acer Nitro 5 AN517-52, welches man im letzten Jahr im Rahmen der alljährlichen next-@-Acer-Pressekonferenz in New York in Sachen Hardware auf den neuesten Stand gebracht wurde.

Zu den Highlights zählen schlanke Bildschirmränder mit einer hohen Screen-to-Body-Ratio von bis zu 80 %, eine trotz der geringen Bauhöhe von unter 25 mm weiter verbesserte Hardware sowie natürlich ein Full-HD-Display auf IPS-Basis mit hoher Bildwiederholfrequenz und schneller Reaktionszeit. Unter der Haube gibt es natürlich einen aktuellen Comet-Lake-H-Prozessor, der mit einer schnellen, dedizierten GeForce-Grafik kombiniert wird und je nach Ausstattung zwei schnelle M.2-SSDs und eine ergänzende 2,5-Zoll-Festplatte samt 32 GB DDR4-Arbeitsspeicher in der Maximalausstattung zur Seite gestellt bekommt.

Unsere Testversion des Acer Nitro 5 ist ein echter Allrounder. Angetrieben wird der 17-Zöller von einem Intel Core i7-10750H, 16 GB Arbeitsspeicher und einer NVIDIA GeForce RTX 2060 mit 6 GB GDDR6-Videospeicher. Auf Seiten des Massenspeichers stehen 1 TB SSD-Speicher zur Verfügung, eine zusätzliche Magnetspeicher-Festplatte bietet unser Testmuster nicht. Rund 1.500 Euro muss man für das Acer Nitro 5 AN517-52-77DS derzeit auf den Ladentisch legen.

