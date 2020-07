KW27 / 2020: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während der letzten Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur unsere Prozessoren- und Gehäuse-Kaufberatung aktualisiert, sondern auch unsere Display-FAQ auf den neusten Stand gebracht. Die Gigabyte Aorus RAID SSD stand ebenso auf dem Prüfprogramm, wie das SilverStone Lucid Series LD03-AF, das Anker PowerExpand Elite 13-in-1 Thunderbolt 3 Dock und der Eizo FlexScan EV2760 sowie das QNAP TS-453D. Außerdem haben wir den Arctic Freezer i13 X und die NZXT-CAM-Technik getestet. Das neue The Last of Us 2 hatten wir ebenfalls angespielt.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Freitag, 26. Juni 2020: Kaufberatung Prozessoren Sommer 2020

Das Jahr 2019 ist bei den Prozessoren ein spannendes gewesen. AMD hat mit der Zen-2-Architektur zu Intel aufgeschlossen und legt bei der Anzahl der Kerne noch einmal eine Schippe drauf. Inzwischen können auf der aktuellen Desktop-Plattform von AMD bis zu 16 Kerne angeboten werden. Intel punktet weiterhin über den Takt der einzelnen Kerne und hat in den meisten Spielen die Nase vorne. Wir geben euch die aktuellen Prozessor-Empfehlungen... [weiterlesen]

Freitag, 26. Juni 2020: Gigabyte Aorus RAID SSD im Test: die extreme Alternative

8x3 statt 4x4: So oder so ähnlich dürfte die Rechnung der Gigabyte-Ingenieure gewesen sein, als sie die Aorus RAID SSD entworfen haben. Statt einer einzelnen SSD mit möglichst hoher Performance und PCIe 4.0 setzt Gigabyte direkt vier SSDs mit je zwei PCIe-3.0-Lanes wahlweise im RAID 1 oder 10 ein, um das Maximum an Speicherbandbreite zu erreichen. Ob unsere Testranglisten also einen neuen Spitzenreiter bekommen, klären wir ins unserem Review... [weiterlesen]

Sonntag, 28. Juni 2020: SilverStone Lucid Series LD03-AF im Test: Transparentes Mini-ITX-Gehäuse

SilverStone hat das Lucid Series LD03-AF als Mini-ITX-Gehäuse entwickelt, das trotz überschaubarer Maße hohe Tower-Kühler und leistungsstarke Grafikkarten aufnehmen kann. Die Kühlung soll ein vertikaler Luftstrom gewährleisten. Und auch optisch zeigt sich das transparent gestaltete Gehäuse eigenständig... [weiterlesen]

Montag, 29. Juni 2020: Anker PowerExpand Elite 13-in-1 Thunderbolt 3 Dock ausprobiert

Der chinesische Hersteller Anker ist vielen unserer Leser sicherlich durch seine Powerbanks bekannt. Jetzt steigt man in Kooperation mit Intel in den Markt der Dockingstations ein. Das Anker PowerExpand Elite 13-in-1 Thunderbolt 3 Dock schauen wir uns pünktlich zum Marktstart in einem Kurztest an... [weiterlesen]

Montag, 29. Juni 2020: Eizo FlexScan EV2760 im Test: flexibel anpassbares Office-Display

Mit dem neuen Eizo FlexScan EV2760 haben die Japaner ein klassisches Business-Display im Programm, das gerade mit seinen flexiblen Einstellmöglichkeiten für Anwender interessant sein soll, die viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen. Passend dazu kann der 27-Zöller mit umfangreichen Eco-Funktionen aufwarten. Wie gut sich der neue Allrounder in der Praxis schlägt, klärt unser umfangreicher Test... [weiterlesen]

Dienstag, 30. Juni 2020: QNAP TS-453D im Test - Quad-Core-NAS mit 2,5-GbE und PCIe-Erweiterung

Die Firma QNAP bietet mit der TurboStation TS-453D ein professionelles Desktop-NAS für den Heimanwender und kleine Unternehmen an, welches über einen leistungsstarken Intel Celeron Quad-Core-Prozessor, zwei 2,5-GbE-Anschlüsse und einen PCIe-Steckplatz zur Erweiterung der NAS-Funktionalitäten verfügt. Wie sich die aktuelle Ausbaustufe der TS-x53-Serie schlägt, wollen wir uns in diesem Test in Verbindung mit der Erweiterungskarte QNAP QXG-10G2T genauer anschauen... [weiterlesen]

Mittwoch, 01. Juli 2020: Arctic Freezer i13 X im Test: Kompakter Intel-Kühler (mit AMD-Geschwisterchen)

Der Freezer i13 X soll als kompakter und günstiger Mini-Tower-Kühler für Intel-Systeme überzeugen. Im Test vergleichen wir ihn unter anderem mit dem noch günstigeren Freezer 7 X und klären, ob sich der Aufpreis lohnt... [weiterlesen]

Donnerstag, 02. Juli 2020: NZXT CAM Controller und Software ausprobiert

Der Computer wird in der heutigen Zeit immer mehr zu einem Designobjekt, welches durch eine auffällige Beleuchtung oder durch interessante Hardware in einem noch auffälligeren Gehäuse in Szene gesetzt wird. Vorbei sind die Zeiten von Kaltlichtkathoden oder einfarbigen Beleuchtungen. Wie gut dies mit NZXT CAM gelingt, haben wir uns angeschaut... [weiterlesen]

Freitag, 03. Juli 2020: Display FAQ - Alles was man zu Monitoren wissen muss (Update 2020)

Die Anschaffung eines neuen Monitors will gut durchdacht sein. In unserer, in Kooperation mit AOC und Philips realisierten, großen Display-FAQ vermitteln wir ein umfangreiches Wissen zu allen wichtigen Features aktueller Monitore. So geht beim nächsten Monitor-Kauf sicherlich nichts schief... [weiterlesen]

Freitag, 03. Juli 2020: Gehäuse-Kaufberatung Sommer 2020

PC-Gehäuse gibt es in ganz unterschiedlichen Größen und Preisklassen. Die entscheidenden Fragen vor dem Kauf sind dann auch: Was für Hardware und welche Kühllösungen sollen Platz finden? Und welches Budget steht für das Gehäuse zur Verfügung? Dazu sollte man sich aber auch Gedanken über die Materialwahl und über die Ausstattung des Gehäuses machen... [weiterlesen]

Samstag, 04. Juli 2020: Ein neues Highlight? Last of Us 2 angespielt

Vor knapp sieben Jahren veröffentlichte die Spieleschmiede Naughty Dog mit Last of Us ein Survival-Horror-Game, das sich innerhalb der ersten drei Wochen weltweit über 3,4 Millionen Mal verkauft hat und noch heute als Meilenstein in der Videospielindustrie gehandelt wird. Nachdem der zweite Teil der Serie bereits im Jahr 2016 erstmals angekündigt wurde, sollte Last of Us 2 ab Februar 2020 im Handel erhältlich sein. Im Oktober 2019 verschob Naughty Dog den Release zunächst auf den 29. Mai 2020. Jedoch sollte es nicht dabei bleiben und so wurde die Veröffentlichung im April 2020 auf den 19. Juni verlegt... [weiterlesen]