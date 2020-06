Seite 1: Eizo FlexScan EV2760 im Test: flexibel anpassbares Office-Display

Mit dem neuen Eizo FlexScan EV2760 haben die Japaner ein klassisches Business-Display im Programm, das gerade mit seinen flexiblen Einstellmöglichkeiten für Anwender interessant sein soll, die viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen. Passend dazu kann der 27-Zöller mit umfangreichen Eco-Funktionen aufwarten. Wie gut sich der neue Allrounder in der Praxis schlägt, klärt unser umfangreicher Test.

Eizo ist seit jeher bekannt für Monitore mit einer exzellenten Bildqualität, aber auch dafür, manche Sachen etwas konservativer angehen zu lassen. In den Gaming-Bereich machte man bislang beispielsweise nur kurze Abstecher. Und so überrascht es auch nicht, dass der neue FlexScan EV2760 ein klassischer Arbeitsmonitor ist, wie er im Buche steht. Es gibt keine RGB-Beleuchtung, keine erhöhte Wiederholfrequenz, keinen Typ-C-Port und auch keine extrem aufgebohrte Farb-Engine. Da viele Anwender jedoch diese ganzen Features nicht wirklich benötigen, könnte der 27-Zöller mit seinem IPS-Panel und einer Auflösung von 2.560 x 1.440 Bildpunkten das ideale Display für klassische Office-User sein. Da Eizo auf seine beiden, bereits in der Vergangenheit überzeugenden Stromspar-Features Auto EcoView und EcoView Optimizer 2 setzt, hat man für Vielnutzer darüber hinaus noch ein Ass im Ärmel.

Typisch für Eizo ist zudem, dass der EV2760 nicht wirklich günstig ist. Knappe 560 Euro müssen aktuell für das Display investiert werden. Dafür bekommt man dann aber auch einen Garantiezeitraum von fünf Jahren.

Spezifikationen des Eizo EV2760 in der Übersicht Straßenpreis: ca. 560 Euro Garantie: 60 Monate Homepage: www.eizo.de Diagonale: 27 Zoll Krümmung x Gehäusefarbe: Schwarz Format: 16:9 Panel: IPS-Panel Look up Table: 8 Bit

Glare-Optik: nein Auflösung: 2.560 x 1.440 Pixel Kontrastwert: 1.000:1 Helligkeit: max. 350 cd/m² Reaktionszeit: 5 ms Wiederholfrequenz: 60 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 2x DisplayPort

1x HDMI

1x DVI

5x USB 3.0 (1up, 4 down) HDCP: ja Gewicht: 8,5 kg Abmessungen (B x H x T): 611,7 x 376,3-545,3 x 230 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 169 mm

Neigung: -5° - 35° Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: extern Sonstiges: Sehr großer Einstellbereich, Eco-Features