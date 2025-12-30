Werbung

Der ASUS ROG Strix OLED XG27AQDPG bietet sich mit einer Wiederholfrequenz von 500 Hz für ambitionierte eSport-Enthusiasten an. Wo Vor- und Nachteile bei dem 27 Zoll großen QD-OLED-Monitor liegen, klärt unser Test.

Das Jahr 2025 endet mit Höchstgeschwindigkeiten. Zumindest, wenn es um unsere Display-Tests geht. Gerade erst hatten wir von ASUS den ROG Swift PG27AQWP-W mit satten 720 Hz im Test. Diese Geschwindigkeit kann das Gerät aber nur mit der wenig praxistauglichen HD-Auflösung bieten. Anders sieht dies bei QHD aus, denn dort werden 540 Hz realisiert. Und damit landet der 27-Zöller in etwa auf einem Level mit dem ASUS ROG Strix OLED XG27AQDPG, dessen QD-OLED-Panel maximal mit 500 Hz arbeitet.

Wir könnten aber noch einen anderen Bezug zu unseren letzten Tests herstellen: Der Aorus FO27Q5P nutzt das gleiche, 500 Hz schnelle QD-OLED-Panel von Samsung, das ASUS im ROG Strix XG27AQDPG einsetzt. Entsprechend erwarten wir auch bei ASUS exzellente Gaming-Ergebnisse, die durch die Kombination aus der schnellen Wiederholfrequenz und der kurzen Reaktionszeit von nur 0,03 ms entstehen. Realistisch betrachtet ist das Modell dafür gerade auch für eSport-Fans interessant, denn für die meisten User dürfte eines der Modelle mit 240 Hz reichen, die es dafür mit einer höheren Auflösung gibt.

Der XG27AQDPG setzt auf die bewährte Auflösung von 2.560 x 1.440 Bildpunkten. Die Helligkeit gibt ASUS mit 300 cd/m² an, was etwas mehr ist, als wir bislang meist bei der QD-OLED-Technik gesehen haben. Auch das gilt übrigens für den Aorus FO27Q5P. ASUS spricht von einer 99‑prozentigen Abdeckung von DCI-P3 und einer Farbverarbeitung mit 10 bit.

Nicht fehlen darf natürlich die von ASUS gewohnt umfangreiche Ausstattung. Das gilt sowohl für die Gaming-Optionen als auch für die zusätzlichen OLED-Schutzfunktionen, wie einen Näherungssensor.

Preislich liegt der ASUS ROG Strix OLED XG27AQDPG mit rund 850 Euro zum Testzeitpunkt knapp über dem Aorus-Modell, dem aber der Neo-Proximity-Sensor fehlt, das dafür jedoch DisplayPort 2.1 mitbringt. Beide bieten einen Garantiezeitraum von 36 Monaten, der auch auf Einbrenn-Effekte gilt.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des ASUS ROG Strix XG27AQDPG gehören:

Kabel: DisplayPort

Kabel: HDMI

Kabel: C13-Strom

Tasche

VESA-Mount-Kit

Spezifikationen des ASUS ROG Strix XG27AQDPG in der Übersicht Straßenpreis: ca. 850 Euro Garantie: 36 Monate Homepage: www.asus.de Diagonale: 27 Zoll Krümmung - Gehäusefarbe: Schwarz Format: 16:9 Panel: QD-OLED Look up Table: 10 Bit Glare-Optik: nein Auflösung: 2.560 x 1.440 Pixel Kontrastwert: 1.500.000:1 Helligkeit: SDR: 300 cd/m²

HDR: 1.000 cd/m² Reaktionszeit: 0,03 ms Wiederholfrequenz: 500 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort 1.4

2x HDMI 2.1

3x USB 3.0 (1up, 3 down)

1x 3,5 mm Klinke HDCP: ja Gewicht: 9,2 kg Abmessungen (B x H x T): 610,3 x 392,1 x 169,4 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 110 mm

Neigung: -5 ° - 20 °

Drehung: -45 ° - 45 °

Pivot: -90 ° - 90 ° Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm (mit Adapter) integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: intern Sonstiges: G-Sync zertifiziert, Adapative Sync zertifiziert, AI-Gaming-Funktionen